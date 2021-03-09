 

Решения INTEC для «Битрикс24»: основные преимущества и возможности

Досуг Сегодня, 18:4559
Решения INTEC для «Битрикс24»: основные преимущества и возможности

Для быстрого запуска корпоративного сайта с интернет-магазином идеально подойдет готовое решение INTEC для «Битрикс24». Его можно успешно использовать в любой сфере деятельности, начиная от промышленных предприятий, заканчивая сервисами по доставке еды. Основные преимущества кейса заключаются в возможности разворачивания многофункциональной площадки без больших финансовых расходов и необходимости привлечения сторонних экспертов.

интек.пром

Преимущества готовых решений INTEC

Доступные сегодня решения INTEC для «Битрикс24» обладают большим количеством положительных аспектов. К числу наиболее значимых относятся:

  • высокая скорость и предельная простота разворачивания;
  • доступ к административной панели;
  • динамические настройки для изменения дизайна и структуры сайта;
  • стопроцентная адаптация под различные устройства (планшеты, смартфоны, ноутбуки);
  • оперативная поддержка со стороны технических специалистов и интернет-маркетологов на всех этапах;
  • простая интеграция с программным софтом для бизнеса;
  • постоянное обновление.

Освоить функционал конструктора можно без специального образования и длительного обучения. Это обеспечивается интуитивно понятным интерфейсом, подсказками, консультациями экспертов.

intec.food

Основные возможности готовых продуктов от INTEC

Решение позволяет оперативно создать структурированный и многоуровневый каталог товаров от промышленных предприятий https://ws-ready.wise-solutions.ua/ru/catalog/korporativnyy-sayt/intec.prom/ до компаний, специализирующихся на доставке еды https://ws-ready.wise-solutions.ua/ru/catalog/korporativnyy-sayt/intec.food/. Подобная настройка позволит посетителям максимально быстро находить товары, соответствующие запросам – типу, характеристикам. Подающие карточки товаров упростят выбор, уменьшат количество обращений к менеджеру. В них могут отображаться оптовые и розничные цены, скидки, описание, фотографии продуктов. Невзирая на содержательность, загрузка будет осуществляться без задержек.

Благодаря гибким настройкам отображения сайт можно оптимизировать под разные размеры и разрешения монитора. Мобильные версии имеют стопроцентное соответствие строгим действующим стандартам основных поисковых систем.

Для масштабирования доступны дополнительные модули. Настроить можно любые способы оформления, оплаты, доставки товаров, вывод проекта в разных регионах без создания сайтов-клонов. SEO-модуль обеспечит удобную оптимизацию для продвижения. Он содержит автоматический генератор текстов, умные фильтры и пр.

Продукты INTEC, предназначенные для «Битрикс24», получили положительные отклики, широкую популярность. Для их использования необходимо купить домен, установить, настроить подходящее решение, наполнить каталог и запустить сайт. На все действия уходит гораздо меньше времени, чем на разработку проекта с нуля. Благодаря большому количеству бесплатных шаблонов можно подобрать дизайн, максимально соответствующий концепции бизнеса. Это лишь часть возможностей, подробнее о которых вы можете узнать у Битрикс-разработчиков. Оценить все преимущества можно уже после запуска сайта.

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Решения INTEC для «Битрикс24»: основные преимущества и возможности
Решения INTEC для «Битрикс24»: основные преимущества и возможности
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Решения INTEC для «Битрикс24»: основные преимущества и возможности
Решения INTEC для «Битрикс24»: основные преимущества и возможности
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