Фіброцементна покрівля FIBRODAH від IFCEM: особливості та переваги

Серед великого вибору покрівельних матеріалів особливе місце відведене фіброцементній покрівлі. Мова йде про безпечне безазбестове покриття, широко розповсюджене у країнах Європи. Популярність пояснюється насамперед експлуатаційними характеристиками й складом. Адже покрівля виготовляється з натуральної сировини, до складу якої входить:

цемент , завдяки чому покриття здатне витримувати будь-який вплив навколишнього середовища;

, завдяки чому покриття здатне витримувати будь-який вплив навколишнього середовища; целюлоза , направлена на зміцнення конструкції;

, направлена на зміцнення конструкції; фіброволокно , яке позитивно вливає на гнучкість й одночасно служить внутрішнім армуванням;

, яке позитивно вливає на гнучкість й одночасно служить внутрішнім армуванням; мінеральні наповнювачі, що сприяють легкій обробці суміші.

Особливості фіброцементної покрівлі

Покриття з фіброцементу має чудові показники стійкості до погодних умов. Йому не страшний вплив ультрафіолетових променів, що є причиною для руйнування верхнього шару аналогічних матеріалів. Така покрівля не вимагає особливого догляду та має довгий експлуатаційний період (близько 50 років). Окрім цього, матеріал високо цінується за хімічну нейтральність – він не виділяє у навколишнє середовище шкідливих хімічних речовин. А процес виготовлення не передбачає залишку вторинної сировини.

Більшість людей гідно оцінюють покриття, оскільки воно виправдовує очікування – довго лишається привабливим, зберігає свою практичність й функціональність. Також фіброцементна покрівля має й інші характеристики:

покриття випускається у вигляді хвилястих листів, зовні схожих на шифер;

легко укладається, в тому числі під кутом;

підходить для геометрично складних дахів;

передбачає можливість розрізу за допомогою звичайного робочого інструмента;

кріпиться на латах та спеціальних саморізах.

В Україні єдиним виробником фіброцементної черепиці є компанія FIBRODAH. На сайті можна знайти різноманітні конфігурації найпоширеніших розмірів з різною корисною площею та кількістю листів на кв.м.

Ключові переваги фіброцементної черепиці

Вартість покрівлі (важливий фактор для більшості покупців) є нижчою за керамічну чи натуральну черепицю. Однак технічні й експлуатаційні характеристики не гірші.

Фіброцементні листи:

екологічні й безпечні, оскільки до складу входять лише натуральні компоненти;

довговічні та стійкі до впливу атмосферних явищ;

мають захист від появи конденсату;

незаймисті у випадку пожежі;

характеризуються теплоізоляційними та вологотривкими показниками.

Покрівля від ТМ FIBRODAH має привабливий зовнішній вигляд. Її легко монтувати на дахи будь-якої форми. А відсутність специфічного запаху, безшумність й стійкість до проникнення радіохвиль роблять черепицю ідеальним покриттям в процесі приватного будівництва.

Покрівля на довгі роки

Покриття з фіброматеріалу має гарантійний термін служби понад 40 років. Навіть більше, покрівлю можна розібрати та укласти наново, при цьому обмежень щодо кількості маніпуляцій немає. За весь час експлуатації матеріал не втрачає зовнішньої привабливості та інших експлуатаційних характеристик. Все це разом з доступною вартістю робить покриття з фіброцементу бажаним та конкурентоспроможним у порівнянні з іншими аналогами.

Покрівля від ТМ FIBRODAH є екологічно чистою й такою, що найбільш підходить для покриття дахів житлових будинків. Вона відповідає всім санітарним вимогам та нормам для такого роду матеріалів. Має високі показники міцності й чудову стійкість до впливу мікроорганізмів, кислот та лугів. Саме тому покрівлю FIBRODAH обирають ті, хто дбає про здоров’я родини й стабільність.