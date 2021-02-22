Сломался датчик температуры в холодильнике: что делать?

Датчик температуры холодильной камеры – это важнейшая составляющая данного агрегата, которая призвана фиксировать температуру, передавать показатель системе управления, а та уже «дает команду» мотор-компрессору работать более активно, или же наоборот – «убавить» обороты.

Но если такая важная деталь выходит из строя, работа холодильника или ухудшается, или вовсе прекращается, что, конечно же, имеет свои печальные последствия. Поскольку починить такую деталь практически невозможно, лучше всего новый датчик температуры холодильника купить, а затем произвести его замену. Сразу же обратим ваше внимание на следующее: ремонт холодильного устройства лучше доверить опытным специалистам, ведь самостоятельное вмешательство может привести к нежелательным результатам!

Распространенные причины поломки датчика температуры

На самом деле температурный датчик может сломаться по разным причинам, даже самым банальным, как, например, обычный износ. К тому же терморегулятор может выйти из строя по другим причинам:

перепад напряжения в рабочей сети

плохая работа проводки

некачественные розетки

разные сбои в сети

механическое повреждение

заводской брак

Как же определить, что термодетектор сломался? Все просто! Холодильник работает без остановки и слышны характерные щелчки. Если вы заметили подобные «симптомы», лучше сразу же приобрести новый датчик https://master-plus.com.ua/holodilnik/elektronnyie_datchiki_t/ (его стоимость, как правило, незначительная), ведь в противном случае могут возникнуть серьезные проблемы.

Почему нужно неотлагательно заменить сломанный датчик температуры?

Выход из строя термодатчика требует оперативного решения данной задачи, поскольку пренебрежение данной может обойтись очень дорого, в частности:

привести к поломке компрессора

вывести из строя систему охлаждения

стать причиной обледенения испарительной системы или резкого размораживания холодильника

А теперь сравните, к примеру, стоимость замены мотора и стоимость замены датчика температуры. Первая запчасть обойдется в тысячи гривен (без стоимости услуг мастера по ремонту), вторая – в среднем от 50 до 400 грн.

Итог

Поломка температурного датчика или любой другой запчасти холодильника требует оперативного решения. Не стоит такие вопросы откладывать на потом. Ведь своевременная замета сломанной детали обойдется значительно дешевле покупки нового устройства. А если вам нужны качественные и надежные комплектующие для бытовой техники, интернет- магазин «Мастер Плюс» предлагает широчайший выбор товаром от ведущих производителей – по выгодным ценам и с доставкой по Украине.