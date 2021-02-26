Популярность таунхаусов у покупателей

Если вы наблюдаете за происходящим на рынке загородной недвижимости, то наверняка заметили, как растет популярность таунхаусов. На текущий момент даже коттеджи не пользуются таким спросом, какой встречают среди покупателей таунхаусы. Ситуация изменилась стремительно, особенно, если посмотреть на рынок десятилетней давности, когда таунхаусами интересовалось очень ограниченное количество клиентов и специалистов рынка.

Почему таунхаусы так стремительно обрели популярность

Самая распространенная проблема, которая встречает покупателей, решивших получить в собственность загородную недвижимость – это ограниченное количество предложений эконом-класса. Ведь земля в пригороде стоит дорого, а построенный на ней коттедж – еще дороже. Дешевые предложения можно найти, если уехать очень далеко от города – но такой вариант не всех устроит.

Таунхаус продается уже со всеми подключенными коммуникациями https://palaris.in.ua/fotogalereya, так что не придется заниматься обеспечением удобства в нем самостоятельно. Если покупатель продает квартиру в городе, то денег от продажи хватит не только на таунхаус, но и на покупку новой мебели в него и на другие ощутимые покупки. Кроме того, если сравнивать затраты на содержание коттеджа, и на содержание таунхауса, то таунхаус в этом плане обойдется гораздо менее затратно.

Обратите внимание, что таунхаусы имеют ряд преимуществ как перед городской квартирой, так и перед коттеджем загородом.

Таунхаусы или квартира

Если сравнивать таунхаус https://palaris.in.ua/ с городской квартирой, то сравнение будет не в пользу последней. За ту же стоимость покупатель получает просторный дом. Если обратить внимание, то, как правило, в таунхаусе будут два, а то и три этажа. На этом пространстве легко разместить большую семью, поселив на втором этаже всех членов семьи, причем планировка позволит разместить на этаже и рабочий кабинет, и отдельные комнаты для детей и родителей. А этажом ниже сделать кухню, гостиную и подсобное помещение – например, кладовую. Согласитесь, такой простор в городской квартире сложно организовать. Кроме того, каждая семья в таунхаусе имеет свой отдельный вход в дом, однако, небольшое количество соседей позволяет устанавливать добрососедские отношения, что нельзя сделать в многоквартирном доме. И это дополнительный фактор безопасности жильцов таунхаусов. Кроме того, территория таунхауса охраняется, поэтому можно без страха выпустить детей погулять одних – делать такого в городе лучше не стоит. К каждому дому в комплекте идет небольшой участок земли – от 1 до 4 соток. Там можно сделать детский уголок с песочницей, зону барбекю для взрослых или посадить цветы. Вместе с небольшим участком земли таунхаус оборудован бесплатными парковочными местами, закрепленными за каждой семьей. В городе же каждый вечер надо искать место для парковки машины. Вместе с личным парковочным местом созданы дополнительные парковочные места для гостей. Опять же, это очень удобно для жильцов таунхауса.

Как видите, преимущество таунхаусов перед городской квартирой очевидно.