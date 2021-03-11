 

Блейд сервер: особенности оборудования и рекомендации по применению

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Блейд сервер: особенности оборудования и рекомендации по применению

Блейд сервер: особенности оборудования и рекомендации по применению

Если вы подбираете удобное и неприхотливое к условиям применения оборудование, обратите внимание на блейд сервер. Этот агрегат станет отличной альтернативой старым громоздким устройствам. Чтобы вы смогли его подобрать, разберем, что представляет собой такая техника, и для каких заданий она подойдет.

Что представляет собой блейд сервер

Это устройство представляет собой модуль, внутри которого размещены все необходимые для работы элементы: модули питания и охлаждения, блейд-модули (обычно их в конструкции не менее восьми), пассивная плата для коммутации.

Блейд сервер: особенности оборудования и рекомендации по применению

Среди преимуществ этого оборудования выделяют:

  • Компактность: это устройство занимает гораздо меньше места, чем агрегаты той же мощности, но другого типа. По этой причине их рекомендуют выбирать для небольших офисов. Кроме того, под подобный сервер не нужно сооружать отдельную серверную, достаточно определить под оборудования отдельный шкаф, в котором техника не будет перегреваться.

  • Возможность использования изделия под различные задачи. Блейд-сервер подойдет как для обслуживания обычного офиса, так и для использования ресурсоемких приложений.

  • Сниженное энергопотребление в сравнении с изделиями той же мощности. Подобные агрегаты не перегружают сеть и не влияют на работу других приборов (при правильном подключении и настройке).

  • Невысокий уровень выделения тепла. Для таких устройств не нужно устанавливать мощную климатическую технику.

Подобные серверы считаются более удобными в обслуживании. С ними может справиться даже неопытный сетевой администратор, предварительно ознакомившись с инструкцией по их эксплуатации.

Для каких задач подойдет такое оборудование

Блейд-сервер рекомендуется использовать для решения таких задач:

  • Обработка больших массивов информации.

  • Создание и дальнейшая поддержка виртуального рабочего стола.

  • Работа с веб-страницами.

  • Работа с распространенными операционными системами.

  • Веб-шифрование и коммуникации.

  • Работа с потоковыми видеозаписями, а также аудио.

Блейд сервер: особенности оборудования и рекомендации по применению

Отметим, что блейд серверы можно легко перепрофилировать под другие задачи. Вы сможете использовать их в том случае, если полностью поменяете направление работы своего офиса. Пользователь в этих вопросах ограничен только используемой операционной системой и ресурсами памяти выбранного оборудования.

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