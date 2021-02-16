Как в условиях новых положений Закона Украины «О рынке электрической энергии» формируются тарифы на электроэнергию для предприятий?

С 2019 года цена на электроэнергию формируется с учетом изменений в законодательной базе. Новая редакция Закона Украины «О рынке электрической энергии» сопровождалась новыми нормативными актами, которые должны регулировать новую среду. В частности, это Правила розничного рынка электрической энергии, утвержденные соответствующим постановлением регулятора - НКРЕКП.

Главные изменения

Кроме перехода на трейдерский механизм закупки энергии поставщиками, для бытовых потребителей важны два нововведения. Первое - это возможность выбирать поставщика, которых теперь в одном регионе может быть несколько. Второе - право поставщика устанавливать тарифы самостоятельно по принципу свободных цен, но с учетом антимонопольного законодательства и Правил розничного рынка электрической энергии.

Последний пункт имеет большое значение для бытовых потребителей. Теперь они могут принимать участие в формировании тарифов на электроэнергию для предприятий и договариваться с поставщиком в ходе переговоров. Но как в принципе теперь генерируется цена? Подробнее смотрите на этой странице.

Государство больше не контролирует тарифы для предприятий

Раньше, когда энергетический рынок Украины фактически был монополизирован ГК «Энергорынок», цена формировалась без учета колебаний спроса и предложения. Это приводило к дисбалансу на рынке, неэффективности его в принципе. Отныне оптовый рынок изменился: он разделился на несколько частей. Поскольку поставщики закупают энергию по разной стоимости, это влияет на тарифы и для предприятий.

Отныне важным фактором установления определенного уровня тарифов стал прогнозируемый объем потребления. Чем больше план, тем дешевле поставщик может продать бытовых потребителей электроэнергии. Также это может влиять график потребления в течение суток, использование потребителем почасового использования энергии.

Как теперь поставщики и предприятия строят свои отношения?

Поскольку коммерческий тариф на электроэнергию не может быть единственным даже в пределах одной компании-поставщика, она формирует несколько коммерческих предложений. В них отмечается не только цена на электроэнергию, но и другие ключевые положения сотрудничества:

• Порядок и сроки оплаты;

• Будет ли включена в счет за услуги плата за распределение и транспортировку электроэнергии операторами распределительной и транспортной системы;

• Дифференциация стоимости по объемам потребления (если таких механизм предусмотрен вообще)

• Другие положения сотрудничества.

Когда бытовых потребителей принимает решение о подключении к поставщику по условиям выбранной КП, он подает соответствующий пакет документов.

Таких механизм нового рынка не дал возможность получить равные права для разных поставщиков. Благодаря их конкуренции небытовые потребители получили доступ к более качественным услугам и условий сотрудничества. Кроме того, такой механизм открывает возможности для интеграции субъектов украинского рынка с европейским.