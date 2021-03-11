Натуральное напольное покрытие: что следует знать о паркете?

Деревянный паркет — это решение вне времени, это класс и элегантность в интерьере. Перед тем, как купить напольное покрытие, которое предлагает интернет-магазин Holz, стоит проследить несколько важных аспектов, чтобы наконец сделать правильный выбор и долгие годы наслаждаться красивым деревянным полом. В случае деревянного паркета цвет здесь не имеет решающего значения.

Тип доски

Паркетные планки могут быть из массива или клееного дерева. Последний вид в силу своей цены и свойств является более популярным решением. Массив дерева — идеальное решение для всех, кому важна долговечность пола. Однако у него есть свои недостатки. Он гораздо сильнее реагирует на изменение влажности в помещении, так как не имеет нескольких слоев, которые могли бы ограничивать работу друг друга. Плиты из клееного бруса имеют в поперечном сечении несколько слоев, что, вопреки внешнему виду, обеспечивает им большую устойчивость к влаге и механическим воздействиям. Паркет из клееного дерева дешевле, чем из массива.

Вид дерева

Дерево — древесина разнообразны. При выборе паркета очень важную роль играет порода древесины, из которой он изготовлен. Каждый вид имеет разную твердость, а также структуру и цвет. Безусловно, наиболее устойчивыми к внешним факторам будут экзотические породы дерева, например, тик или мербау. Родной дуб тоже превосходен по качеству, а по цене выигрывает по сравнению с экзотикой. Хуже всего сосна — это самая мягкая древесина, плохо устойчивая к механическим повреждениям и царапинам, имеет много сучков и неоднородность в структуре.

Плотность и твердость древесины

Плотность — фундаментальная характеристика древесины. Чем выше плотность, тем прочнее, эластичнее и тверже древесина. Плотность древесины твердых пород, используемой для покрытия пола, должна быть не менее 600 кг / м3, а древесины хвойных пород — 500 кг / м3. Наиболее плотные — это экзотические породы дерева, а европейские породы подходят для древесины средней плотности. Наименее прочными считаются умеренно легкие породы, такие как сосна и лиственница.

Твердость древесины для пола связана с ее устойчивостью к истиранию, что особенно важно в случае материалов для пола. Европейские стандарты различают 4 класса твердости и, следовательно, устойчивости к истиранию:

класс А (низкая износостойкость), например, сосна, лиственница;

класс В (средняя стойкость к истиранию), например, береза, сапели, тик;

класс С (высокая стойкость к истиранию), например бук, ясень, дуб, биллинг, падук, хлорофор;

класс D (очень высокая стойкость к истиранию), например гомбейра, мербау, кемпас, курбиал, ипе.

Паркет из плотной и твердой древесины более устойчив к истиранию и вмятинам. Его можно успешно использовать в помещениях, подверженных интенсивному использованию, таких как коридоры, вестибюли и т.д. Деревянные полы низших классов лучше подходят для жилых или менее интенсивно используемых помещений в общественных местах.

Метод отделки

Лак и масло — это два разных типа отделки деревянного пола. Здесь во многом следует руководствоваться вопросом вкуса. Лак придает блеск, масло образует матовую поверхность. И первая, и вторая отделка имеют свои достоинства и недостатки.

Лакированный пол более устойчив к загрязнениям и проще в уходе, но царапины видны больше. После лакирования древесина подчеркивает свой естественный цвет, на ее поверхности видна каждая деталь.

Промасленный пол естественен на ощупь, теплее, насыщеннее цвета и его можно отремонтировать на месте. К сожалению, на его поверхности будут видны пятна от грязи. Также следует помнить о его регулярном обслуживании.