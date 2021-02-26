Идеи для парной фотосессии Love-story: что одеть, где снимать

Романтическая парная фотосессия – популярный вид съемки для влюбленных. Несколько часов в компании профессионального фотографа подарят вам не только множество красивых фото, но и прекрасные воспоминания об этом дне. В этой статье мы расскажем, что одеть для фотосессии в стиле Love-story, и где снимать, чтобы получить яркие фотографии.

Что одеть для парной фотосессии

Выбирая одежду для фотосессии, важно учитывать несколько моментов, которые взаимосвязаны между собой:

место проведения фотосессии;

стиль съемки;

сезон.

Фотосет можно организовать на улицах города, в парке или на собственной кухне. Съемка может быть репортажной, отображая живые эмоции и реальные моменты жизни, или же постановочной. Такие съемки требуют более тщательной подготовки – от выбранного вами сюжета будет зависеть не только выбор одежды, но и подбор соответствующего реквизита и декораций.

Выбирая образы, следует также учитывать время года. Если съемка проводится весной или летом, выбирайте для своей лав стори одежду в нежных тонах, а также цветочный принт.

Осенью стильно смотрятся образы в насыщенных тонах, свойственных природе в этот сезон – янтарных, красных, бутылочных, насыщенно-синих, коричневых. Для съемки на улице подойдет одежда и обувь из фактурных тканей – пальто, плотные вязаные кардиганы, ботинки из грубой кожи.

Для зимних Love-story обычно выбирают уютные, теплые вещи в повседневном стиле. Хорошо смотрятся традиционные скандинавские принты и «рождественские» свитера.

В любом случае, вне зависимости от сезона и сюжета, для гармонии в кадре одежда должна быть подобрана в одном стиле, и сочетаться по цвету и фактуре.

Что одеть для Love-story в городе

Что может быть естественнее, чем кадры, сделанные на улицах родного города? Фотосессию можно организовать на фоне современных высоток и торговых центров, в парке аттракционов, или же в историческом центре. Для городской лав стори лучше всего подходит одежда в стиле casual – джинсы с футболкой, кроссовки, бомберы или пальто в зависимости от сезона.

Создать гармоничный образ помогут футболки с принтами, которые можно заказать в разделе https://maikoff.ua/odezhda-s-printami/futbolki/parnye.html. Здесь представлена большая коллекция парных принтов на любой вкус. Также хороший вариант – изготовление футболок специально для фотосессии с вашим авторским принтом, который будет отражать главную идею съемки. Закажите печать на футболках на страничке https://maikoff.ua/pechat-na-futbolkah.html сайта Майкофф, и удивляйте знакомых оригинальными кадрами.

Парная фотосессия на природе

Красивым фоном для вашей истории любви может стать любая природная локация – озеро или городская набережная, парк, поле за чертой города. Для стильного женского образа выбирайте светлые платья из летящих тканей, соломенную шляпку и сумочку из такого же материала. Парню в этом случае подойдут брюки и рубашка из светлых натуральных тканей. Или же можно создать парный образ в морском или спортивном стиле.

Фотосессия для двоих в студии

В этом случае образы следует подбирать исходя из интерьера и стиля фотозоны, в которой будет проводиться съемка. Это может быть нарядная гостиная, где уместно будет смотреться образ в вечернем стиле. Или уютная спальня с камином, где можно сфотографироваться в пижамах из хлопка или шелка. Если интерьер имитирует кухню, стильно будут смотреться флисовые рубашки в клетку с небрежно закатанными рукавами, джинсы или домашние брюки из качественного светлого трикотажа.

Где бы вы не снимали свою Love-story, вам понадобится дополнительный реквизит. Это может быть что угодно – от привычных всем пледа и книжек, до прозрачного зонтика или связки воздушных шаров. Для максимально продуктивной фотосъемки, обговорите все свои идеи с фотографом. Он наверняка сможет дать вам несколько дельных рекомендаций относительно одежды для вашей идеальной лав стори.