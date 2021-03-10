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Досуг Сегодня, 12:4957
5 правил выбора репетитора по английскому языку

Выбор преподавателя – это очень ответственный шаг, к которому необходимо отнестись со всей серьезностью. Хороший педагог – это залог качественных знаний, которые в дальнейшем принесут свои плоды. Безусловно, самый главный аспект продуктивного обучения – это вы и ваше желание, но и человек, который будет «наставлять вас на путь истинный», тоже отыгрывает далеко не последнюю роль в вашем образовании.

Английский язык сейчас нужен всем, ведь это один из наиболее популярных и распространённых языков в мире. Знание этого иностранного языка поможет вам во многих сферах жизни – работа, образование, общение с людьми, путешествия и отдых. В целом, для того, чтобы обеспечить себе достойное будущее, английский язык знать необходимо.

Благодаря современным технологиям английский стало учить гораздо проще, чем раньше, ведь, помимо огромного количества интересных и познавательных материалов, появилась возможность учиться онлайн.

В этой статье мы расскажем вам, как не ошибиться с выбором преподавателя и найти опытного репетитора, который поможет вам в изучении английского языка.

Образование
На самом деле, филологическое образование – это не основной момент, на который стоит обращать внимание во время поиска репетитора. Дело в том, что педагог, даже имея диплом филолога английского языка, может совершенно не разбираться в современных тенденциях, не уметь качественно и интересно преподнести нужную информацию, найти общий язык с учеником. Рекомендуем взять во внимание дополнительные сертификаты, уровень владения языком и количество положительных отзывов о педагоге. Основной показатель хорошего преподавателя – это постоянное развитие и именно дополнительные курсы помогают ему в этом.

Постановка цели
Не стоит доверять педагогу, который обещает вам идеальное владение английским языком уже через месяц занятий. И вы, и педагог должны отдавать отчёт тому, что выучить иностранный язык за такие короткие сроки невозможно, даже занимаясь ежедневно и усердно. Для того, чтобы выйти на новый уровень владения английский языком нужно минимум несколько месяцев, не забывайте об этом. Поэтому, педагог должен составить вам индивидуальный план обучения и озвучить примерные сроки, беря во внимание ваш нынешний уровень знаний, желаемую интенсивность занятий и желаемый конечный результат. А для того, чтобы репетитор смог оценить ваши навыки и предложить способы достижения поставленной цели, вам необходимо взять пробное занятие, на котором вы поймёте подходит ли вам этот человек в качестве педагога или нет.

Материалы для обучения
Если преподаватель собирается обучать вас по украиноязычным или русскоязычным учебникам, стоит несколько раз подумать прежде, чем начинать активно пользоваться его услугами, тратить своё время и деньги. Отечественные книги не смогут дать вам знаний уровня, необходимого для того, чтобы свободно общаться на английском языке. Стоит обратить внимание на материалы, которые использует репетитор в своей преподавательской деятельности, лучше всего подходят книги именно зарубежных издательств и хороший педагог обязан об этом знать. Также преподаватели дают ссылки на дополнительные материалы – аудиокниги, подкасты, видео уроки и специальные приложения для улучшения знания английского. Необходимо подбирать для ученика контент, который будет интересен ему, только таким образом обучение станет увлекательным и мотивирующим.

Зарубежная практика
Проживание или работа в англоязычной среде станет огромным плюсом для любого преподавателя. Если педагог регулярно общается на английском языке, то вероятность того, что он научит вас именно современной разговорной речи, буквально стопроцентная. Если репетитор практикует английский лишь тогда, когда даёт уроки, то, к сожалению, ничему новому он не обучается, соответственно, научиться говорить, а тем более углубиться в английский, у вас никак не выйдет.

Специализация
Очень мало преподавателей, которые действительно изучают многие сферы деятельности и смогут обучить вас и бизнес английскому, и медицинским терминам, и разговорному языку. Для того, чтобы обучать иностранному языку, опираясь на какую-то конкретную область деятельности, нужно непосредственно хорошо в этом разбираться. В том случае, если преподаватель утверждает, что одинаково хорошо владеет и бизнес английским, и детей может обучать, то, скорее всего, его знания во всех этих сферах очень поверхностные и нормально научить вас чему-то конкретному он не сможет.

Не откладывайте поиск репетитора и изучение английского на потом. Конечно, это достаточно долгий процесс, который требует определённых усилий и достаточного количества времени, но если вы начнёте уже сейчас, то через несколько месяцев сможете заметить достойный результат. Желаем удачи в поиске хорошего педагога и обучении!

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