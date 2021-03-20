Способы крепления кабель-канала к стене

Существуют разные способы фиксации проводов с использованием направляющего профиля (кабель-каналов). Существует 4 основных вида фиксации кабель-канала к поверхности. Каждый способ достаточно распространен. Все они могут считаться универсальными, а потому следует ознакомиться с каждым из них более детально, особенно если планируете выполнять работы без помощи специалистов.

Фиксация кабель-канала к стене саморезами

Наиболее часто метод применяется для монтажа проводки в помещениях с деревянными стенами или же гипсокартонными перегородками, фанерой и пр. Для начала нужно определить шаг крепления. Исходить нужно от планируемой нагрузки на короб для проводов. Универсальным шаг ввинчивания саморезов 40-50 см. Визуально можно скрыть неровность поверхности, сократив шаг крепления. Еще несколько полезных советов:

Правильно подбирайте длину самореза. Особой нагрузки на пластиковый короб не осуществляется, особенно когда речь идет о бытовой эксплуатации. Достаточная длина — 40 мм. Наличие инструментов. Гораздо быстрее работа будет осуществляться с использованием шуруповерта. Но можно обойтись и обычной фигурной отверткой. Нельзя начинать работы не убедившись в том, что кабель обесточен.

Крепление дюбель-гвозди

Актуально в тех случаях, когда необходимо осуществлять монтаж кабель-канала к бетонным поверхностям. Метод относительно простой, быстро осуществляется. Для реализации нужно выполнить такой алгоритм действий:

Наметить место фиксации короба. Для этого достаточно приложить направляющий профиль и выровнять, воспользовавшись уровнем. Очертить контур карандашом. Разметить места фиксации. Старайтесь придерживаться строго средины профиля. В намеченных точках крепления сверлим отверстия под дюбели. Диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше чем у используемого дюбеля. Вставляем дюбель в стену и прикладываем кабель-канал. Используя молоток, забиваем гвозди в дюбеля. Для точности выполнения этого финального этапа, понадобиться предварительно на уровне отверстий нанести метки.

В случае отсутствия инструментов, можно рассмотреть вариант аренды. Поскольку работа выполняется быстро, покупать дорогостоящее оборудование, которое будет пылиться на полке — бессмысленно.

Саморезы с пресс-шайбой

При необходимости крепления кабель-канала к металлическим профилям, нужно рассмотреть возможность использования специальных саморезов. Кончики саморезов по металлу позволяют эффективно врезаться профиль. Специалисты рекомендуют сверлить отверстия в поверхности, куда будет ввинчиваться саморез. Но, на практике, достаточно просто поцарапать поверхность (можно даже гвоздем) или надавить немного сильнее. В остальном, процесс ничем не отличается от метода с простыми саморезами.

Фиксация жидкими гвоздями

Метод позволяет обеспечить достаточный уровень фиксации профиля к поверхностью. Монтажный клей наносят на предварительно обезжиренную поверхность короба тонкой полоской. Для удобства понадобиться использовать специальный пистолет для монтажного клея. Поверхность стены тоже очищается от пыли и грязи, чтобы достичь желаемого результата. Метод позволяет крепить профиль к таким типам поверхности:

керамика;

мрамор;

металл;

дерево;

бетон и пр.

Для того, чтобы профиль был установлен ровно, понадобится нанести разметку (как это сделать описывалось в методе дюбель-гвозди).