Как самостоятельно очистить пульт от грязи

Неисправности в работе ПДУ, как правило, обусловлены низким качеством самих устройств или ошибками, допускаемыми при эксплуатации. Пульт используется для передачи сигнала на расстоянии и управления техникой дистанционно. Такое устройство упрощает жизнь пользователям, но требует регулярного обслуживания. Одной из самых распространенных проблем является загрязнение девайса. Ниже мы детально разберем технологию очистки.

Особенности чистки устройства снаружи

Чтобы очистить пульт управления техникой снаружи, потребуются простые влажные салфетки, желательно со спиртом. Этот вариант исключает вероятность заливки девайса и порчи его внутренних компонентов. Как правило, салфетки настаиваются на специальном лосьоне, с помощью которого можно быстро удалить жировые следы. Но нужно понимать, что такой способ очистки позволит избавиться от загрязнений только на поверхности. Если же пыль проникла внутрь, прямо на плату, устройство придется разбирать.

Как удалить грязь изнутри?

Алгоритм действий:

Сначала нужно разобрать корпус. Для этого выкрутите болты, фиксирующие его половинки. Винтов в конструкции может быть не предусмотрено. В таком случае половинки устройства скрепляются по принципу мыльницы или с помощью защелок. Аккуратно раскройте корпус, вставив между его составляющими частями плоскую отвертку. Когда устройство разобрано, можно приступать к его очистке. В первую очередь нужно вымыть кнопки. Для этого прорезиненная контактная панель демонтируется, а для ее промывки используется обычное средство для мытья посуды. После этого не забудьте просушить кнопки перед установкой на микросхему. Для выполнения задачи не используйте спирт или другие агрессивные вещества, поскольку это может привести к деформированию резиновой накладки. В таком случае восстановить работу ПДУ уже не удастся. Протрите плату. Саму микросхему рекомендуется вытереть с помощью ватных палочек и спирта. Также удалите загрязнения со светодиодного индикатора, поскольку налет на лампочке может привести к ухудшению качества сигнала. Перед сборкой обязательно нужно подождать, чтобы нанесенный спирт полностью испарился. Следующим этапом будет зачистка контактных элементов. Если пружинки, фиксирующие батарейки, заржавели, следы ржавчины следует удалить с помощью мелкозернистой наждачки. При ее отсутствии можно использовать пилку для ногтей. Но действовать необходимо аккуратно, чтобы не повредить контакты. Фиксаторы следует также обработать спиртом после очистки.

Если неисправность в работе ПДУ связана с выходом из строя и утечкой жидкости из аккумулятора, нужно полностью удалить все следы электролита с микросхемы и кнопок. Для очистки используйте раствор воды с уксусом или лимонной кислотой. Для исключения окисления контактов выполните просушку изделия и протрите спиртом. При этом действовать нужно в защитных очках и перчатках, поскольку электролит в своем составе содержит едкие вещества. При их попадании на кожу или слизистые обязательно тщательно промойте пораженный участок.

Очистка в зависимости от типа используемых АКБ:

Если это свинцовые и никель кадмиевые изделия, для удаления следов электролита используется пищевая сода. Кислота из таких батареек достаточно сильная по своему составу. В зависимости от концентрации элементов, вещество может даже прожечь металл. Вытекший электролит следует засыпать содовым порошком, что приведет к его шипению и появлению пузырьков. Эту смесь необходимо собрать в мусорный пакет, а для удаления остатков – использовать густую пасту из воды с содой. Затем девайс очищается от соды и обрабатывается спиртом. Что касается литий-ионных АКБ, то здесь можно просто воспользоваться водой. Если девайс сильно залило электролитом, его использование не допускается, поскольку эксплуатация может быть опасна для жизни. Остатки раствора могут загореться или взорваться при увеличении температуры воздуха в помещении. Можно попробовать разобрать ПДУ и полностью очистить его изнутри. Но никто не сможет гарантировать вам безопасность, поэтому лучше не экспериментировать и заменить пульт.

Чтобы исключить вероятность проблемы с утечкой электролита, никогда не используйте в одном устройства два разных типа аккумуляторов. Если девайс какое-то время будет лежать без дела, обязательно извлеките из него элементы питания. После очистки выполните сборку пульта в обратной последовательности.

Не допускается хранение ПДУ рядом с источниками открытого огня или на солнце. Воздействие ультрафиолета приводит к разрушению и потере эксплуатационных качеств. Если при использовании вы случайно залили пульт водой, просушите его в теплом и сухом месте, но не рядом с печкой и не на батареях. Если в доме несколько телевизоров, приставок и прочей бытовой техники, есть смысл подумать о покупке универсального ПДУ. Такой пульт будет использоваться для управления разным оборудованием и содержать в своей памяти коды для работы с разными ТВ и плеерами.