Демонтаж зданий: особенности процесса

Услуга ликвидации старых, аварийных и невостребованных построек во многих городах сейчас становится очень популярной. Везде возводятся новые торговые и офисные центры, жилые дома, соответствующие современным стандартам. Для них нужна территория, и застройщики стремятся использовать квадратные метры, уже занятые старыми сооружениями. Их сносят полностью или частично, чтобы расчистить территорию или применить повторно для переоборудования.

Ликвидация проводится разными способами – вручную, с применением спецтехники, жидкостей, ультразвука, взрывных устройств. Все зависит от материалов здания. Демонтаж металлоконструкций нельзя выполнить с помощью ручного инструмента – здесь понадобится оборудование. Подходящий способ выбирается, исходя из сроков, окружающей территории, площади объекта.

Как происходит демонтаж построек

Процесс сноса всегда сложный, он требует определенной подготовки. Специалисты изначально разрабатывают план, составляют смету с расходами, получают нужные разрешения. Нужно позаботиться о соблюдении правил безопасности, поставить временные ограждения по всему периметру рабочей площадки.

Если нужно снести только часть постройки или сохранить все коммуникации, лучше прибегнуть к ручному способу. Здесь применяется специальный инструмент. Но такая работа занимает много времени и требует силовых усилий, поэтому может обойтись дороже. Ручной метод сейчас чаще используют как вспомогательный, в сочетании со специализированными машинами.

Снос зданий делится на несколько этапов:

подготовка. Понадобится выполнить очень много разных действий – установить ограды, оформить документы и получить разрешения, предусмотреть место для техники, монтировать дополнительное освещение;

ликвидация несущих стен и перекрытий. Нужно предварительно оценить их состояние, чтобы избежать произвольного обрушения;

демонтаж фундамента и подземных частей здания. Основание – самая крепкая часть, для него часто используют самые прочные и долговечные материалы. Поэтому здесь редко получается обойтись без специальных разрушающих приспособлений;

разравнивание территории. Она должна быть полностью готова под застройку. На заключительном этапе также собирается и вывозится весь мусор. Если его много, не обойтись без грузовиков, самосвалов.

От особенностей, характеристик техники, объема работ и расположения площадки зависит стоимость услуг. Обычно компании указывают общую цену, которая включает также и вывоз мусора.