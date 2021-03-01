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Порядок проектирования и установки пожарной сигнализации

Система пожарной сигнализации – комплекс технических средств, позволяющих своевременно обнаружить возгорание и принять меры для его устранения. Она состоит из нескольких компонентов, каждый из которых выполняет определенную задачу:

  • датчики пожарной сигнализации анализируют состав и температуру воздуха, выявляют очаги возгорания;
  • контрольная панель собирает информацию со всех датчиков, анализирует, запускает соответствующие автоматические процессы;
  • пульт управления выводит сведения на монитор;
  • автономный источник питания обеспечивает бесперебойную работу системы при проблемах с электричеством.

Проектирование и установка пожарной сигнализации наиболее важны для производственных предприятий, складских и логистических комплексов, объектов общественного назначения. Работы выполняются профессионалами и учитывают множество факторов. Среди них – сфера деятельности компании, особенности помещения, состав хранящейся на складе продукции и другие.

Этапы проектирования

Проектирование пожарной сигнализации выполняется в строгой последовательности:

  1. Подготовка или предпроектное обследование. Включает сбор информации и выбор технических средств, учитывающих специфику объекта. За основу берутся типовые решения, использующиеся в похожих случаях.
  2. Подготовка ТЗ. Техническое задание разрабатывается на основе информации, собранной на подготовительном этапе, и выбранных технических решений. Документ включает сведения о виде проектируемой системы, ее характеристиках, способе установки, доступных режимах эксплуатации. После составления ТЗ показывают заказчику для согласования и утверждения.
  3. Разработка проектной документации. Содержит графическую информацию (поэтажные планы-схемы) и текстовую (пояснения). Проектная документация – это эскизы с перечислением используемого оборудования и указанием его расположения.
  4. Выдача рабочей документации. Большой пласт информации, включающий чертежи оборудования, схемы подключений, перечень необходимых материалов, кабельный журнал, план-схемы с указанием оповещающих и других приборов.
  5. Составление сметы. Сметная документация разрабатывается на основании спецификаций оборудования, материалов, действующих расценок. Она является частью договора, заключаемого между исполнителем и заказчиком, вступает в силу только после согласования и утверждения.

Правильный монтаж – залог успеха

Требования к монтажу и проектированию систем пожарной сигнализации указаны в нормативных документах. Установка должна выполняться профессионалами, имеющими соответствующую квалификацию и разрешение на работу с оборудованием, находящимся под напряжением.

Монтажные работы включают последовательную установку всех элементов системы: от кабельных линий до звуковых и световых оповещателей. Цена проекта пожарной сигнализации (включая разработку и реализацию) зависит от площади объекта, специфики его деятельности, сложности заказа и других факторов. Чтобы узнать, во сколько обойдется система, достаточно обратиться в компанию, специализирующуюся на выполнении подобных работ.

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Порядок проектирования и установки пожарной сигнализации
Порядок проектирования и установки пожарной сигнализации
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