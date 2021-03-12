 

Де фермеру грошей позичити для підтримання агробізнесу в Україні

Досуг Вчера, 21:0053
Де фермеру грошей позичити для підтримання агробізнесу в Україні

У сільськогосподарському бізнесі дуже важливий усе робити вчасно й швидко реагувати на будь-які зміни.Агровиробникам часто доводиться в досить короткі терміни готуватися до посівної, а також їм нерідко потрібні додаткові гроші. Кредит для фермера - це можливість придбати ресурси для сезонних робіт і провести сільгоспроботи своєчасно. А отримати його можна в Агропросперіс Банку. Він спеціалізується на кредитуванні малих та середніх фермерських господарств. Кредити для аграрних фірм в Агропросперіс Банку надаються на зручних умовах, ознайомитися з якими можна на сайті банку. 

Доступні кредити 5-7-9

Агровиробники в Україні мають можливість скористатися програмою пільгового державного фінансування "Доступні кредити 5-7-9%". Вона дозволяє представникам малого бізнесу скористатися пільговим кредитуванням під 5, 7 9% або 3% в рамках антикризового пакету. Завдяки такому фінансуванню фермери можуть оновити сільгосптехніку, реалізувати інвестиційний проект чи поповнити обігові кошти. Державний кредит надається як існуючому, так і новоствореному бізнесу. Агропросперіс Банк є учасником програми та активно надає аграні кредити фермерам на пільгових умовах.

Аграрні розписки

Альтернативою класичному кредиту та зручним фінансовим інструментом є аграрні розписки. Вони дають можливість навіть маленьким фермерським господарствам з невеликою кількістю землі отримати таке необхідне кредитування без переплат під заставу майбутнього врожаю. Аграрні розписки просто та швидко оформляються та не потребують страхування застави. Агропросперіс Банк першим серед фінансових установ України почав видавати кредити фермерам під аграрні розписки ще з 2016 року. Досвід та глибока аграрна експертиза робить банк професіоналом у сфері фінансування сільськогосподарського бізнесу.

Партнерські програми

Агропросперіс Банк співпрацює з провідними постачальниками сільськогосподарської техніки, насіння, добрив та засобів захисту рослин. Спільні партнерські програми дають можливість фермерам отримати агро кредити та придбати все необхідне для агровиробництва на пільгових умовах:

  • доступно для малих та середніх агровиробників;
  • без першого внеску;
  • термін до 7 років;
  • не потрібна оцінка та страхування заставного майна.

Окрім того, банк порадить клієнтам, яку техніку краще купувати, підбере оптимальний варіант як за ціною, так і за характеристиками, адже завжди в курсі пропозицій партнерів.

Як оформити кредит фермеру

Оформити кредит фермеру в Агропросперіс Банку досить просто.  Регіональні менеджери Агропросперіс Банку допоможуть Вам обрати оптимальну програму фінансування та підготувати необхідні документи. Від подання повного пакету документів до отримання коштів на рахунок проходить не більше 7 днів. Дуже зручно, що для взаємодії з банком та підписання кредитних угод вам не потрібно відвідувати відділення банку, регіональний менеджер може завітати до вас на підприємство.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Кредит, аграрный, 7dniv, 7dnivinfo  
Выбираем главный must have весны - санскрин
Выбираем главный must have весны - санскрин
Де фермеру грошей позичити для підтримання агробізнесу в Україні
Де фермеру грошей позичити для підтримання агробізнесу в Україні
Порядок проектирования и установки пожарной сигнализации
Порядок проектирования и установки пожарной сигнализации
Демонтаж зданий: особенности процесса
Демонтаж зданий: особенности процесса
Чем отличается гражданское и промышленное строительство?
Чем отличается гражданское и промышленное строительство?
За два месяца почти 2 000 жалоб на людей в мантиях получил Высший совет правосудия
За два месяца почти 2 000 жалоб на людей в мантиях получил Высший совет правосудия
Как сделать перевод сайта и не потратить время впустую
Как сделать перевод сайта и не потратить время впустую
Как самостоятельно очистить пульт от грязи
Как самостоятельно очистить пульт от грязи
Преимущества покупки спецодежды и рабочей обуви у производителя
Преимущества покупки спецодежды и рабочей обуви у производителя
Способы крепления кабель-канала к стене
Способы крепления кабель-канала к стене
5 правил выбора репетитора по английскому языку
5 правил выбора репетитора по английскому языку
Идеи для парной фотосессии Love-story: что одеть, где снимать
Идеи для парной фотосессии Love-story: что одеть, где снимать

Новости по теме

Об отказе от платформ разработчика Finik.Pro объявил крупнейший заказчик
Об отказе от платформ разработчика Finik.Pro объявил крупнейший заказчик
12-мар-2021, 11:17
Особливості підбору дитячих роликів в інтернет-магазині Rollerland
Особливості підбору дитячих роликів в інтернет-магазині Rollerland
26-фев-2021, 10:09
110 млн долларов для сдерживания укрепления гривны НБУ выкупил на межбанке
110 млн долларов для сдерживания укрепления гривны НБУ выкупил на межбанке
12-фев-2021, 19:31
Якщо дивани – то тільки від фабрики меблів AMERS
Якщо дивани – то тільки від фабрики меблів AMERS
9-фев-2021, 15:36
Професійні послуги по перетяжці меблів у Львові від Домслужби
Професійні послуги по перетяжці меблів у Львові від Домслужби
29-янв-2021, 17:16

Последние новости

Вчера, 2021-03-24
20:49
События
Заниматься делом Шкарлета отказалась коллегия судей КСУ и передала его Большой палате суда
20:43
События
Санкции против девяти российских топ-чиновников ввела Канада
20:38
Политика
"Я же айтишник". Арахамия рассказал, как ему удалось найти тур на Мальдивы за 80 долларов с человека
18:27
События
Патрульный в Киеве избил прохожего, применив слезоточивый газ. Ему сообщили о подозрении
18:25
Политика
Слово "Донбасс" российским нарративом объявил Данилов и призвал его больше не использовать
17:47
События
Цену на электроэнергию для украинцев в апреле назвал Кабмин
16:14
События
Железная атака на Ахметова. Почему в Раде хотят резко увеличить налоги на добычу руды
14:42
События
В субботу в Киеве повысят цены на проезд в маршрутках
14:39
События
Шмыгаль заявил что пострадавшим от локдауна в "красной" зоне ФОПам выплатят по 8 тысяч гривен компенсаций
14:38
Политика
В действие решение СНБО о возвращении "Мотор Сичи" в госсобственность ввел Зеленский
14:34
Политика
Главой закарпатских "Слуг народа" вместо киевских стал Тищенко
14:31
События
Обыск у агента НАБУ Шевченко провела СБУ
12:37
Политика
Спикер Кремля Дмитрий Песков не признался, какой вакциной сделал прививку от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин
12:35
События
Школьница-чирлидерша в Киеве из выпускного класса наглоталась снотворного
12:30
События
Разведчика из КГБ Беларуси на Волыни задержала СБУ
12:28
События
Призвать США к ответу за "трудные дни" грозят в России
12:24
События
Мужчина на Троещине облил себя бензином и угрожал самосожжением, если снесут его киоск
10:24
События
Наказать AstraZeneca за срыв вакцинации решили В ЕС
10:22
События
Под Одессой после прививки Covishield умерла солдат ВСУ
10:19
Политика
Безвизовый режим для китайских туристов с 1 апреля по 30 сентября ввел Зеленский

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 марта 20215687
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 марта 20214219
Что будет после погрома Офиса президента и как эта история отразится на Зеленском3024
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 марта 20212628
Кандидат в нардепы от "Голоса" стер свастику, оставленную сторонниками Стерненко на Офисе Зеленского1311
Увольнять врачей, которые отказываются от вакцинации CoviShield предлагает Депутат от "Слуги народа"1288
Один из руководителей "Муниципальной варты" Киева Сергей Бондарь разместил в Facebook фото Банковой времен нацистской оккупации - с флагом со свастикой на здании Офиса президента1275

Досуг

Выбираем главный must have весны - санскрин
Выбираем главный must have весны - санскрин
Ничто так не выдает возраст как кожа. Морщинки, пигментные пятна и тусклый цвет – самые первые признаки возрастных изменений. К сожалению, они могут проявляться и в совсем юном возрасте.
Вчера, 21:0054
Де фермеру грошей позичити для підтримання агробізнесу в Україні
Де фермеру грошей позичити для підтримання агробізнесу в Україні
У сільськогосподарському бізнесі дуже важливий усе робити вчасно й швидко реагувати на будь-які зміни.Агровиробникам часто доводиться в досить короткі терміни готуватися до посівної, а також їм нерідко потрібні додаткові гроші.
Вчера, 21:0055
Порядок проектирования и установки пожарной сигнализации
Порядок проектирования и установки пожарной сигнализации
Что такое система пожарной сигнализации? Основные компоненты. Порядок проектирования и монтажа.
Вчера, 17:0074
Демонтаж зданий: особенности процесса
Демонтаж зданий: особенности процесса
Услуга ликвидации старых, аварийных и невостребованных построек во многих городах сейчас становится очень популярной. Везде возводятся новые торговые и офисные центры, жилые дома, соответствующие современным стандартам.
Вчера, 16:16101
Чем отличается гражданское и промышленное строительство?
Чем отличается гражданское и промышленное строительство?
В строительной отрасли существует подразделение на гражданское и промышленное строительство. Они различаются технологией, используемыми материалами, конструктивными особенностями построек.
Вчера, 11:4590
Как сделать перевод сайта и не потратить время впустую
Как сделать перевод сайта и не потратить время впустую
Популяризация продукта, расширение клиентской базы, увеличение продаж, поддержание имиджа — причин, по которым собственник бизнеса принимает решение о переводе сайта, может быть несколько.
23-мар-2021, 09:08174

События

Заниматься делом Шкарлета отказалась коллегия судей КСУ и передала его Большой палате суда
Заниматься делом Шкарлета отказалась коллегия судей КСУ и передала его Большой палате суда
Первая коллегия судей Первого сената Конституционного суда Украины отказала в открытии конституционного производства по делу о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. 
Вчера, 20:4951
Санкции против девяти российских топ-чиновников ввела Канада
Санкции против девяти российских топ-чиновников ввела Канада
Власти Канады ввели санкции против девяти российских официальный лиц, назвав свои действия ответом на нарушения прав человек на территории РФ. 
Вчера, 20:4350
Патрульный в Киеве избил прохожего, применив слезоточивый газ. Ему сообщили о подозрении
Патрульный в Киеве избил прохожего, применив слезоточивый газ. Ему сообщили о подозрении
Прокуратура столицы сообщила патрульному полицейскому о подозрении за избиения гражданина.
Вчера, 18:2768
Цену на электроэнергию для украинцев в апреле назвал Кабмин
Цену на электроэнергию для украинцев в апреле назвал Кабмин
В Украине тариф на электроэнергию для населения останется на нынешнем уровне 1,68 грн/кВт-ч, при этом компании "Энергоатом" предоставили  возможность полноценно работать на конкурентном рынке.
Вчера, 17:4777
Железная атака на Ахметова. Почему в Раде хотят резко увеличить налоги на добычу руды
Железная атака на Ахметова. Почему в Раде хотят резко увеличить налоги на добычу руды
Верховная Рада в ближайшее время может резко увеличить ставки ренты по добыче железной руды - одного из главных экспортных товаров Украины.
Вчера, 16:1494
В субботу в Киеве повысят цены на проезд в маршрутках
В субботу в Киеве повысят цены на проезд в маршрутках
Начиная с субботы, 27 марта, в Киеве на две гривни повысится стоимость проезда в маршрутке.
Вчера, 14:4292
7 Днів