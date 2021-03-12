Де фермеру грошей позичити для підтримання агробізнесу в Україні

У сільськогосподарському бізнесі дуже важливий усе робити вчасно й швидко реагувати на будь-які зміни.Агровиробникам часто доводиться в досить короткі терміни готуватися до посівної, а також їм нерідко потрібні додаткові гроші. Кредит для фермера - це можливість придбати ресурси для сезонних робіт і провести сільгоспроботи своєчасно. А отримати його можна в Агропросперіс Банку. Він спеціалізується на кредитуванні малих та середніх фермерських господарств. Кредити для аграрних фірм в Агропросперіс Банку надаються на зручних умовах, ознайомитися з якими можна на сайті банку.

Доступні кредити 5-7-9

Агровиробники в Україні мають можливість скористатися програмою пільгового державного фінансування "Доступні кредити 5-7-9%". Вона дозволяє представникам малого бізнесу скористатися пільговим кредитуванням під 5, 7 9% або 3% в рамках антикризового пакету. Завдяки такому фінансуванню фермери можуть оновити сільгосптехніку, реалізувати інвестиційний проект чи поповнити обігові кошти. Державний кредит надається як існуючому, так і новоствореному бізнесу. Агропросперіс Банк є учасником програми та активно надає аграні кредити фермерам на пільгових умовах.

Аграрні розписки

Альтернативою класичному кредиту та зручним фінансовим інструментом є аграрні розписки. Вони дають можливість навіть маленьким фермерським господарствам з невеликою кількістю землі отримати таке необхідне кредитування без переплат під заставу майбутнього врожаю. Аграрні розписки просто та швидко оформляються та не потребують страхування застави. Агропросперіс Банк першим серед фінансових установ України почав видавати кредити фермерам під аграрні розписки ще з 2016 року. Досвід та глибока аграрна експертиза робить банк професіоналом у сфері фінансування сільськогосподарського бізнесу.

Партнерські програми

Агропросперіс Банк співпрацює з провідними постачальниками сільськогосподарської техніки, насіння, добрив та засобів захисту рослин. Спільні партнерські програми дають можливість фермерам отримати агро кредити та придбати все необхідне для агровиробництва на пільгових умовах:

доступно для малих та середніх агровиробників;

без першого внеску;

термін до 7 років;

не потрібна оцінка та страхування заставного майна.

Окрім того, банк порадить клієнтам, яку техніку краще купувати, підбере оптимальний варіант як за ціною, так і за характеристиками, адже завжди в курсі пропозицій партнерів.

Як оформити кредит фермеру

Оформити кредит фермеру в Агропросперіс Банку досить просто. Регіональні менеджери Агропросперіс Банку допоможуть Вам обрати оптимальну програму фінансування та підготувати необхідні документи. Від подання повного пакету документів до отримання коштів на рахунок проходить не більше 7 днів. Дуже зручно, що для взаємодії з банком та підписання кредитних угод вам не потрібно відвідувати відділення банку, регіональний менеджер може завітати до вас на підприємство.