Выбираем главный must have весны - санскрин

Ничто так не выдает возраст как кожа. Морщинки, пигментные пятна и тусклый цвет – самые первые признаки возрастных изменений. К сожалению, они могут проявляться и в совсем юном возрасте. Если пренебрегать защитой от солнца, кожа будет стареть намного быстрее. Чтобы избежать преждевременного старения и защитить ее от губительного ультрафиолета, приобретайте только лучшие санскрины. Мы расскажем, как их выбрать.

Зачем нужен санскрин

Золотистый загар, несомненно, смотрится очень привлекательно. С ним кожа как будто становится более ровной, подтянутой, а цвет волос и черты лица – выразительными. Однако, как бы загар вас не красил, увлекаться им нельзя. Ведь это защитная реакция на губительное воздействие солнечных лучей. Кожный покров темнеет, потому что в нем вырабатывается особый пигмент – меланин. Он защищает ткани от повреждений, снижая вредное воздействие солнца.

Но кожа у всех разная. И часто естественной защиты просто недостаточно. А вредных последствий у ультрафиолета хватает.

К ним относятся:

фотостарение – преждевременное, не связанное с возрастом старение;

пигментные пятна;

расширенные поры;

проявление сосудистой сетки;

сухость и шелушение;

неровная текстура;

солнечные ожоги.

Кроме того, из-за УФ-света возрастает риск развития меланомы. Избежать подобных проблем поможет хорошее солнцезащитное средство. Оно работает как щит, отражая УФ-лучи и не давая им проникнуть в текстуру дермы.

Как выбрать санскрин

Ультрафиолетовые лучи подразделяются на UVB и UVA. Первые вызывают мгновенный результат – загар и ожоги. Вторые накапливаются в коже, из-за чего и начинаются негативные изменения. Поэтому самый главный критерий при выборе санскрина – отражение обоих типов УФ-лучей.

Также важно учитывать следующие моменты:

1. Тип защитного экрана

Одни составы отражают солнце при помощи физических компонентов. К ним относятся диоксид титана и оксид цинка. Другие используют химический щит: октокрилен, автобензон, растительные экстракты. Например, Advanced Day Total Protect от бренда Medik8. Этот дневной крем с SPF 30 нивелирует вредное УФ-воздействие при помощи антиоксидантного экстракта моринги. Средство питает кожу, защищает ее от свободных радикалов, предотвращает преждевременное старение.

2. Формула

У хороших продуктов мощный, но безопасный состав, который не вредит кожному покрову при длительном использовании. А наоборот – увлажняет и питает его. Для деликатной кожи вокруг глаз незаменим Advanced Day Eye Protect с SPF 30. Многофункциональный состав с морингой, какао и кофеином не только отражает UVA-лучи, но и снимает отечность, тонизирует, убирает темные круги и разглаживает морщины.

3. Солнцезащитный фактор

Санскрины для лица и тела различаются по степени защиты. Чем ниже значение фактора, тем она меньше. Средства с SPF 15 блокируют до 93% лучей, SPF 30 – до 98%, а 50+ отражают до 100%.

4. Фототип

Именно от него зависит, насколько сильный солнцезащитный фактор необходим. Для светлой кожи потребуется SPF от 30 до 50. Обладателям достаточно смуглого тона лица тоже нужна защита от солнца, но меньше, от 15 SPF до 30.

УФ-воздействию подвергается не только лицо. В жаркие дни необходимо наносить санскрин на все участки тела, не закрытые одеждой. Особое внимание уделяйте тем зонам, где кожа особенно тонкая.

В идеале завести три отдельных солнцезащитных средства: для лица, всего тела и для рук. Для них просто создан Hand & Nail Cream SPF 25 от Medik8. Он обеспечивает отличное увлажнение, успокаивает и питает кожу рук и ногти.

Регулярно наносите крем от солнца перед выходом из дома. И не забывайте обновлять его в течение дня. Так ваша кожа долго останется молодой и здоровой.