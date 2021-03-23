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Клеевая ПВХ виниловая плитка - самое популярное износостойкое напольное покрытие 2021 г.

В 2021-м году клеевая виниловая плитка (ПВХ) (laminat-parketdoska.com.ua) занимает все больше и больше позиций на рынке Украины, что связано с тем, что она является абсолютно влагостойкой, доступной по цене, и в сравнении с ламинатом - не боится ударов и повреждений

Основные преимущества ПВХ плитки перед spc-Ламинатом и обычным ламинатом являются: 

  • - Абсолютная влагостойкость и возможность укладки даже в туалетах и ванных, что связано с тем, что это покрытие проклеивают к основанию и возможность попадания влаги под него -минимальна
  • - Абсолютная ударопрочность, Что делает возможным укладку на кухнях
  • - Относительно низкая стоимость клевой виниловой плитки, что добавляет к её цене 200 грн за квадратный метр вместе с клеем и работой
  • Эта ПВХ плитка -единственное напольное покрытие, которое можно укладывать без порогов, потому что оно проклеивается к основанию - и не расширяется при изменении температуры

Самым главным преимуществом виниловой плитки, которая укладывается на клей является именно то - что она является абсолютно влагостойкой и не боится попадания под напольное покрытие воды, а также-то что делает её вне конкуренции от всех напольных покрытий - это укладка без порогов. 

Именно благодаря тому, что ПВХ плитка укладывается на клей, она может не иметь порогов даже на площади свыше 100 квадратных метров и на практике никогда не встречались случаев, в которых были какие-то проблемы с данным напольным покрытием. 

Конечно у клеевой виниловой плитки есть другая сторона монеты - качество стыка и эксплуатации зависит от качества клея. Мы рекомендуем своим клиентам финский клей промышленного типа, который выдерживает температуру и нагрузки до 80 °C, не изменяя при этом агрегатного состояния - текучести, мягкости и крепости - что самое главное. То недорогие клея, в состав которых входит совсем другие материалы - имеют возможность кристаллизации и выхода из строя уже и за первые месяцы. 

Если говорить про ПВХ виниловую плитку, которая является самой качественной, то можно выделить несколько производителей:

- Лучшим конечно же является Quick-Step

- Vinilam- Со своим инновационным покрытием керама - сферы

- Также в топ производителей по нашему мнению входит-польский Arbiton, поскольку покрытия у него усиленно, и проблем с геометрии никогда не было. 

Для того чтобы ваша ПВХ виниловая плитка служила максимально долго, мы рекомендуем вам выбирать именно клевую виниловую плитку, а не замковую, поскольку именно она имеет максимальные характеристики практичности, проверенные в коммерческих помещениях долгие года. 

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Теги: news, новости, Украина, ПВХ, Плитка, 7dniv, 7dnivinfo  
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