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Досуг Сегодня, 14:2768
Коврики для йоги. Особенности выбора

Занятия йогой прочно вошли в нашу жизнь и все чаще люди интересуются, из какого материала выбирать коврик для йоги, как правильно подобрать его размер и т. д. Те, кто давно знаком с этим течением, становится его адептом, продолжает практики, популяризируя их. Тот, кто делает первые шаги, также постепенно втягивается. Многие практикуют семьями.

Секрет такого отношения к учению заключен в особом соединении медитации с физупражнениями. То есть по сути ─ это не только гимнастика, а культура с философским подходом к развитию тела. Психические, физические, духовные практики в совокупности и называются йогическим методом.

Для практикующих важны не вопросы, вроде какой коврик для йоги лучше выбрать, а принятие целостности, неразрывности всех трех составляющих. Именно в таком случае достигается слияние физиологии, души, эмоций. Это целая система мудрости, самоусовершенствования, достижения просветления.

Назначение

Циновка была нужна всегда, еще с древности, чтобы верно выполнять асаны ─ упражнения. Потому что йога-учение ─ это не спорт в чистом понимании, а концентрирование на себе. Надлежащее покрытие ─ ровный, упругий мат, обеспечивает безошибочную проработку позиций. Ученик не может в это время отвлекаться. Ведь занятое положение приводит к его расслаблению или сосредоточенности с полной отдачей работе.

Как правильно выбрать коврик для йоги?

  • размер коврика для йоги: здесь основным критерием является рост человека. Он берется в сантиметрах, к нему прибавляется 25-30 (см), получается длина. Самые ходовые модели ─ 1,7-2,0 метра. Оптимальная ширина ─ 55-70 (см) при нормальном телосложении, если комплекция выше средней ─ 75-80;
  • плотность: она должна быть достаточно ощутимой, как и толщина ─ от 3 (мм). Плотная, тугая, не тянущаяся в разные стороны основа создает комфорт медитирующему;
  • вес: чем толще и длиннее изделие, тем больше его масса. Есть маты довольно утяжеленные до 1,2 (кг), толстые. Они станут незаменимыми для практик на природе. Не пропускают холод в осенне-весенний период, устойчивые, надежные;
  • поверхность: противоскользящая, впитывающая влагу, с хорошей сцепкой тело-поверхность. Правильно выбрать коврик для йоги – значит исключить возможность травматизма (растяжений мышц, вывихов, падений);
  • прочность: высочайшая. Современные высококачественные синтетические и натуральные материалы отличаются повышенной износостойкостью;
  • безопасность: все компоненты, входящие в состав брендовых циновок очищенные, безвредные, не содержащие солей тяжелых металлов и других опасных веществ;
  • внешний вид: здесь многообразие поражает воображение. Все оттенки от пастельных (поклонникам классики), до неоновых, флуоресцентных представлены в ассортименте. Так что, с этой точки зрения сделать выбор по своему вкусу очень просто. Главное, чтобы цвет не приелся. Тогда, скорее всего, придется покупать новый экземпляр.

Иногда для упражнений подойдет коврик для пилатеса. Есть пилатес-модели, соответствующие параметрам йога-вариантов. Пилатес-коврики в большинстве своем мягче, легче, их сцепляющие свойства обычно ниже. Маты более жесткие, с высокой упругостью, абсорбирующими (собирающими воду) способностями.

В “Декатлон” вы найдете карематы-универсалы. Они одинаково подходят для выполнения как медитаций, так и пилатес-техник.

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Коврики для йоги. Особенности выбора
Коврики для йоги. Особенности выбора
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Досуг

Коврики для йоги. Особенности выбора
Коврики для йоги. Особенности выбора
Занятия йогой прочно вошли в нашу жизнь и все чаще люди интересуются, из какого материала выбирать коврик для йоги, как правильно подобрать его размер и т. д.
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