Как выбрать светодиодную ленту для дома: Кельвин, люмен и другие харакетристики

Такой способ, как светодиодное освещение сначала стал использоваться в рекламе, на витринах и вывесках магазинов и для прочих нужд бизнеса. Но всё популярнее становится использование освещения частного дома светодиодными лентами.

Детали светодиодного освещения для дома

Одной из характеристик приборов искусственного освещения является их температура свечения. Человеческий глаз воспринимает эти оттенки как холодный или как тёплый. Это важно, потому что холодный свет заставляет мозг вырабатывать серотонин, который отвечает за бодрствование и активность, а тёплый — мелатонин, который способствует подготовке мозга ко сну.

Светодиодная лента приходит на смену лампочкам, может, как они, излучать белый свет различных холодных или тёплых оттенков, в основном пригодна для основного освещения. Ещё она может использоваться для подсветки, в этом случае может быть и цветная (RGB).

Какое светодиодное основное освещение для дома выбрать (для разных помещений):

Для спальни. Здесь важна расслабляющая атмосфера для отдыха и сна, поэтому следует избегать холодного света, чтобы не нарушить циркадные ритмы. Голубой свет мешает производить мелатонин, появляется бессонница. Если вы любите читать ночью, то подходят мягкие тона света, потому что поскольку холодный белый цвет создаёт контраст. Для гостиной. Здесь, как и в спальне, стоит избегать яркого освещения с холодным светом, который способствует выработке серотонина и даёт активность. Комната, как правило, имеет разное назначение: от приёма гостей до просмотра фильмов, поэтому источников света может быть несколько. Для кухни. Кухня — это, по сути, рабочее место. Многие из нас начинают утро на кухне, поэтому светящиеся голубым светом ленты помогают "проснуться" во время приготовления завтрака. Для ванной комнаты. Прежде чем пойти на учёбу или на работу, большинство из нас готовится, глядя в зеркало. В идеале мы хотим, чтобы освещение было вокруг зеркала, а не на потолке. Использование яркого света гарантирует, что около этого зеркала можно тщательно побриться или не испортить макияж. Для домашнего кабинета. В личном кабинете главное — сохранять продуктивность, поэтому верным решением будет выбрать холодный белый свет, имитирующий дневной. Увеличение выработки серотонина позволит сохранять бодрость и активность в течение рабочего времени. Монтаж должен быть таким, чтобы не создавалось бликов на экране компьютера.

Возможно светодиодное освещение в деревянном доме, но нужно помнить, что дерево — материал горючий, поэтому нужно предусмотреть все правила безопасности. Помимо интерьерного освещения, возможна и контурная подсветка снаружи, обычно монтируемая под крышей.

Рассмотрим, как выбрать светодиодную ленту по характеристикам. Если лента устанавливается в ванной или на кухне, она должна быть герметичной, для потолков можно использовать открытую. Основные диоды, которые устанавливаются на ленту: SMD3528 и SMD5060. Цифры вроде 3528 говорят о размере светодиода, в этом случае это 3,5х2,8 мм. Чем больше их размер - тем больше яркость. Это зависит и от плотности расположения диодов на ленте, минимум на 1 метр их может быть 30, а максимум зависит от маркировки ленты и колеблется от 72 до 240 штук.

Рекомендуемые характеристики светодиодной подсветки дома

Температура свечения измеряется в Кельвинах (К), благодаря ей светодиодная led-подсветка в комнате имеет различные оттенки (чем выше значение — тем "холоднее" свет). Частое заблуждение состоит в том, что яркость света измеряется в ваттах, но это не так: она измеряется в люменах.

для спальни гостиной для кухни для ванной комнаты для домашнего кабинета Яркость, люмен 1500—4000 1500—3000 4000—8000 4000—8000 3000—6000 Темп-ра свечения, К 2700—3000 2200—3000 2700—5000 3000—5000 3000—5000

Как правило, большинству людей нравится оттенок, который даёт прибор с температурой свечения 4000 К. Можно отметить следующих популярных производителей: Osram, Cree, Geniled, Sveteco, Gauss, Joliet Technology, LedCraft, Electrostandart, Jazzway, Feron.



На рынке представлено множество продуктов светодиодного освещения для дома, но не все они одинаковы. Убедитесь, что ленты имеют необходимую маркировку, в связи с длительным сроком службы такой продукции на неё должна быть соответствующая гарантия. Срок службы зависит от наличия колебаний в сети: чем их меньше, тем дольше прослужит led-подсветка комнаты.