Как выбрать ИБП для котла

Актуальность альтернативных источников отопления сложно переоценить. Сейчас котлы отопления можно встретить во многих частных домах и даже квартирах. Установка отопительного устройства – это, прежде всего, независимость от центрального отопления. Кроме того, как отмечают многие владельцы, это еще и значительная экономия средств на отоплении помещения. Котел работает очень надежно и эффективно. Однако, так или иначе, работа отопительного прибора зависит от электроэнергии. Не стоит говорить, что состояние электросетей в нашей стране желает лучшего – частые скачки напряжения, отключение электропитания и многое другое. О стабильности нет и речи. Именно все эти факторы могут негативно сказаться на работе техники. В данном случае – котла отопления.

Актуальность альтернативных источников отопления сложно переоценить. Сейчас котлы отопления можно встретить во многих частных домах и даже квартирах. Установка отопительного устройства – это, прежде всего, независимость от центрального отопления. Кроме того, как отмечают многие владельцы, это еще и значительная экономия средств на отоплении помещения. Котел работает очень надежно и эффективно. Однако, так или иначе, работа отопительного прибора зависит от электроэнергии. Не стоит говорить, что состояние электросетей в нашей стране желает лучшего – частые скачки напряжения, отключение электропитания и многое другое. О стабильности нет и речи. Именно все эти факторы могут негативно сказаться на работе техники. В данном случае – котла отопления.

Чтобы оборудование выполняло свои функции на 100% и работало надежно, нужно установить источник бесперебойного питания для котла. Давайте разберемся в том, какие есть виды ИБП, в чем их особенность, как подобать вариант, который обеспечит надежное и бесперебойное функционирование отопительного оборудования.

Типы источников бесперебойного питания

Бесперебойники выполняют несколько функций – обеспечение и стабилизация напряжения во время непредвиденных перепадов. На данный момент наиболее популярными являются следующие виды бесперебойников: онлайн, оффлайн и линейно-интерактивная система. Каждая вариация имеет свои плюсы и минусы. Давайте рассмотрим их более детально.

ИБП онлайн. Считается самой простой моделью. Принцип работы заключается в следующем: при отключении электроэнергии или значительном скачке за пределы допустимого оффлайн бесперебойник производит переключение на автономный режим питания – от батареи. Когда появляется напряжение, оффлайновый бесперебойник автоматически переключается с батареи на сеть, что занимает всего лишь несколько миллисекунд. Таким образом, это почти никак не отражается на работе оборудования. Большинство оффлайн бесперебойников работают от напряжения сети (170-270 В). В то же время в оффлайн ИБП не предусмотрен стабилизатор напряжения, из-за чего этот бесперебойник не может защитить отопительное оборудование от скачков напряжения.

Линейно-интерактивные системы ИБП выполняют такую же функцию, что и оффлайн ИБП. Однако главным отличием от оффлайн является наличие стабилизатора. Таким образом, использование этого бесперебойника намного безопаснее для оборудования, которое подключено к источнику ИБП. Работает линейно-интерактивная система от напряжения (от 170 до 270 В). Кроме того, различают несколько видов линейно-интерактивных бесперебойников. Например, с синусоидой аппроксимированного типа. Этот тип бесперебойника подходит для оборудования, которое работает от блоков питания импульсного типа. Есть еще вариант с правильной синусоидой. Он подходит для техники, которая критична к форме входного питающего напряжения.

ИБП онлайн. Стабилизация напряжения в онлайн ИБП происходит с помощью инвертора двойного преобразования. Принцип работы онлайн ИБП заключается в преобразовании входного переменного напряжения в постоянное независимо от качества. После этого постоянное напряжение преобразовывается в стабилизированное. Таким образом, каждый раз на выходе получается стабильная синусоида и напряжение.

Что нужно принять во внимание при выборе ИБП

Перед тем как выбрать источник бесперебойного питания, необходимо знать, что есть несколько важных моментов, которые важно учитывать при покупке:

Мощность. Перед покупкой ИБП нужно знать, какая мощность котла, который будет «питаться» от ИБП. Также не забывайте и об индукционной нагрузке, к которой относятся двигатели и насосы. Как правило, при запуске потребление тока увеличивается в разы. Несмотря на то, что во многих бесперебойниках предусмотрена возможность непродолжительного перегруза, целесообразнее не рисковать, купить бесперебойник с запасом, например, 30% от планируемой мощности.

Рассчитайте примерную продолжительность автономной работы оборудования от бесперебойника. Как известно, от аккумулятора, собственно, и будет зависеть то, насколько долго оборудование сможет работать в автономном режиме. Время резерва питания можно определить следующими параметрами: мощностью, полезной нагрузки и общей емкостью всех аккумуляторных батарей. Рассчитать время работы оборудования от АКБ можно с помощью формулы T = E * U / P.

Сквозной ноль. Есть несколько типов котлов – фазозависимые и фазонезависимые. Если у вас фазонезависимый котел, то можно взять самый обычный бесперебойник, который выдает синусоидальный сигнал. Если вы купили фазозависимый котел, то нужно брать бесперебойник, который имеет сквозной ноль.

Пожалуй, это все. Учитывая такие нюансы, как мощность, чистая синусоида и при необходимости сквозной путь, вы с легкостью сможете подобрать наиболее подходящий бесперебойник для котла, который обеспечит его надежную и стабильную работу.