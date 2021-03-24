Методы терапии вывиха надколенника

Вывих надколенника, несмотря на огромную распространенность, считается достаточно серьезной травмой. Лечить его нужно своевременно, чтобы не допустить развития осложнений, которые могут в будущем привести к инвалидности. В зависимости от причин травмирования, с которыми можно детальнее ознакомиться на сайте https://www.sportmed.com.ua/, и степени тяжести клинического случая лечение проводится консервативным или хирургическим путем.

Консервативная терапия

Медикаментозная терапия включает:

проведение процедуры вправления коленной чашечки (закрытой репозиции) под местной анестезией;

фиксацию конечности иммобилизационными повязками сроком на 2-4 недели;

употребление обезболивающих медикаментов и нестероидных противовоспалительных средств (если это необходимо);

проведение физиотерапевтических процедур;

выполнение упражнений лечебной физкультуры.

Коленное сочленение полностью восстанавливается спустя 4-6 месяцев, но это зависит от возраста потерпевшего и тяжести травмы.

Хирургическое вмешательство

Для проведения операции на вывихнутом надколеннике применяется метод артроскопии. Это малоинвазивное хирургическое вмешательство, в ходе которого используется специальный прибор артроскоп, представляющий собой гибкий шланг с миниатюрной камерой на конце.

Артроскоп и хирургические инструменты вводятся через несколько проколов в коже. Отсутствие полостных разрезов тканей для обеспечения открытого доступа к оперируемому полю значительно сокращает реабилитационный период. Еще одно преимущество методики – минимальные риски послеоперационных осложнений.

В ходе операции проводятся следующие манипуляции:

Шлифовка краев хрящевой ткани для восстановления ее гладкости и предупреждения повреждений. Данная манипуляция проводится в том случае, если пациента мучают частые приступы боли. Релиз – проводится в случае, когда надколенник отклоняется в наружную сторону. Манипуляция представляет собой рассечение наружных связок коленной чашечки, что дает возможность восстановить ее анатомическое положение. Проведение релиза позволяет снизить нагрузку, оказываемую на связки и хрящевые части суставного сочленения. Капсулорафия по технике Ямамото – осуществляется подтягивание связок надколенника, чтобы вернуть ему центральное положение.

В зависимости от того, что послужило причиной травмирования и есть ли осложнения, может понадобиться проведение дополнительных хирургических манипуляций. Нередко приходится прибегать к замене поврежденного надколенника и других частей сустава имплантами.

Реабилитационно-восстановительные меры

После операции на нижнюю конечность накладывается фиксирующая повязка. Носить ее нужно 2-4 недели. Для устранения болезненных ощущений, отеков и воспалительных процессов прописываются соответствующие медикаменты.

Для полноценного восстановления травмированного сустава и конечности необходимо выполнять упражнения лечебной физкультуры. Вероятность того, что после операционного лечения вывих надколенника может случиться вновь, практически отсутствует.