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Досуг Сегодня, 13:5051
Держим ножки в тепле: зачем нужны пинетки

Новорожденным надевают специальную обувь на мягкой подошве. Внешне она может быть похожа на носки, туфельки или кеды. Это пинетки. Они греют стопу, деликатно поддерживают щиколотку и сустав, а также дополняют образ малыша или малышки. В этой статье расскажем о видах пинеток, чтобы заботливым родителям было проще выбрать модель для новорожденных.

На что обратить внимание

Пинетки для новорожденных https://naditok.com.ua/odejda-dlya-novorojdennih/pinetki/ можно брать с запасом. Опытные родители рекомендуют учесть такие особенности:

  • если ножка худенькая, присмотритесь к моделям с запасом в 1 см (тонкие пинетки) или 2 см (теплые модели);

  • если нога пухленькая, а подъем высокий, оптимальный запас – 2 см.

Учитывая эти параметры, вы сможете надеть на ребенка теплые штанишки и носочки, ему не будет тесно.

Посмотрите, из каких материалов сшита первая обувь малыша. В идеале ткань или кожа должны быть натуральными, «дышать», хотя эту возможность дают и современные синтетические материалы. Но подкладка (если она предусмотрена по конструкции) все равно нужна хлопковая.

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Лучший способ выбрать пинетки – примерить их перед покупкой, однако с малышом это далеко не всегда удобно. В таком случае измерьте ножку малыша и сверьтесь с таблицей размеров на сайте.

Для дома лучше выбирать модели по типу носков, а вот на прогулке или фотосессии вам пригодятся пинетки в виде ботинок или туфелек. Выглядит это очень стильно. Хорошо, если задник жесткий, а сверху мягкое обрамление – так пятка будет надежно зафиксирована.

Присмотритесь к застежкам. Липучки, резинки, кнопочки должны быть достаточно прочными, но не пережимать ножку. Лучше, когда этот параметр можно регулировать.

Сколько пинеток понадобится новорожденному

Все зависит от вашего желания. В большинстве случаев на первое время хватает 2-3 пар, если, конечно, вы не собираетесь менять обувь под каждый наряд. Многие человечки и комбинезоны продаются в комплекте с царапками, пинетками и шапочками. Это очень удобно, ведь покупать аксессуары отдельно в таком случае не нужно.

В хороших онлайн-магазинах можно найти готовые наборы разноцветных пинеток. Если малышу по какой-то причине не понравится одна модель, всегда можно предложить другую. Дайте крохе немного подержать в руке новый предмет гардероба – через некоторое время он обязательно им заинтересуется.

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Держим ножки в тепле: зачем нужны пинетки
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