Регистрация компании в Эстонии: преимущества

Все больше предпринимателей решают начать бизнес за рубежом. Эстония все чаще выбирается отечественными предпринимателями. Все формальности можно оформить онлайн, а страна соблазняет иностранных предпринимателей низкими затратами и налогами. Вы можете зарегистрировать компанию в Эстонии без каких-либо ограничений.

Кто может создать компанию в Эстонии?

Эстония твердо настроена на то, чтобы побудить иностранных инвесторов начать бизнес в этой стране. Поскольку она является частью Европейского союза с 2004 года, нет никаких особых требований или препятствий для создания компании. Иностранный гражданин без проблем может начать свой собственный бизнес в этой стране!

Руководство компанией в Эстонии все чаще выбирают соотечественники. Такое решение часто принимается из-за минимальной бюрократии, очень короткого времени, необходимого для начала бизнеса, и возможности делать все это онлайн.

Формы ведения бизнеса

Доступные формы ведения бизнеса в Эстонии аналогичны формам в других странах:

Osahing (O), или общество с ограниченной ответственностью. Компания должна иметь не менее 1 акционера. Уставный капитал составляет минимум 2500 евро. Однако он не требуется, если бизнес компании не требует капитала для его ведения. Партнеры не отвечают лично за обязательства компании. Требуется совет директоров, и члены совета директоров не должны быть учредителями. Aktsiaselts (AS) - форма акционерного общества, в котором требуется не менее 1 акционера, а уставный капитал составляет 25 000 евро. Ограничение заключается в том, что правление необходимо, и по крайней мере половина членов совета должны постоянно проживать в Эстонии. Tishing – явная компания. Требуются два акционера, а уставный капитал указан в соглашении между учредителями. Ответственность распределяется поровну на всех учредителей. Usaldushing (U) – коммандитное товарищество, которое должно быть создано не менее 2 учредителями. Капитал определяется в договоре между акционерами. Один из партнеров отвечает кредиторам без ограничений, а другой отвечает всем своим имуществом на сумму, установленную в договоре компании.

Компанию через интернет можно создать благодаря сайту либо обратившись к посредникам. С помощью сайта вы также можете зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, коммандитное, явное. Для регистрации нужен эстонский адрес.

Регистрация компании

Поданные запросы рассматриваются в течение рабочего дня, а ответ отправляется по электронной почте. Само заполнение приложения не должно занимать более десятка минут. Для нотариуса требуется 2-3 дня.

Как вы можете легко заметить, сборы не высоки. В большинстве случаев плата за создание компании может быть включена в расходы и вычтена из налогов, что еще больше снижает расходы, понесенные в начале.

Большое преимущество, без сомнения, время. В худшем случае, когда мы создадим компанию у нотариуса, придется ждать 3 дня. В случае регистрации компании через интернет очень часто бывает, что подтверждение отправляется всего за несколько часов после подачи заявки! Это, безусловно, привлекает инвесторов.

Налоги в Эстонии

Эстонская налоговая система была построена очень просто, чтобы привлекать инвесторов. Во-первых, нет двойного налогообложения. Во-вторых, и очень важно для компаний подоходный налог выплачивается только в момент распределения дохода. Что это значит?

В большинстве стран, налогообложение осуществляется при получении дохода. Компании, зарегистрированные в Эстонии, не платят налог до тех пор, пока деньги остаются в компании, например, для того, чтобы инвестировать в ее развитие. Налог оплачивается в момент:

выплата дивидендов акционерам, то есть в момент распределения доходов;

для расходов на представительство компании;

расходы, которые не связаны с ведением бизнеса.

Налог на распределение доходов составляет 20%. Построенная таким образом система налогообложения позволяет инвестировать в развитие бизнеса без уплаты налогов.