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Топ 5 мотошлемов: подборка по брендам. Как выбрать мотошлем?

Топ 5 мотошлемов: подборка по брендам

Безопасность мотолюбителя полностью зависит от него самого. В байках или квадриках нет подушек безопасности, ремней или кузова, поэтому единственный способ защититься от травм – использование специальной экипировки. И основным компонентом безопасности является шлем. Поэтому давайте рассмотрим самые надежные и удобные мотошлемы.

Виды мотошлемов и особенности

Топ 5 мотошлемов: подборка по брендам. Как выбрать мотошлем?

Перед покупкой шлема райдеру следует разобраться в их разновидностях. Сейчас на рынке можно найти:

  • Каски. Это дешевая экипировка с минимальными защитными качествами. Такой шлем практически не защищает голову, но избавляет райдера от претензий со стороны полиции. Если вы ищите бюджетный мотошлем для скутеров в Украине, тогда каска станет хорошим вариантом.
  • Открытый либо ¾. Экипировка этого типа защищает затылок, виски и лобную часть головы. Благодаря высокому уровню безопасности и разумной цене открытые шлемы пользуются значительной популярностью у владельцев малокубатурных байков.
  • Модуляры. Такие модели защищают всю голову мотолюбителя и эффективно гасят удары. Но у экипировки есть важная особенность – возможность отсоединить защиту подбородка. Экипировка этого типа подходит для дорожных байков, туристических аппаратов или малокубатурной техники.

И последний тип мотошлемов – интегралы. Подобная экипировка отличается высоким уровнем защиты, равномерным распределением нагрузки и комфортабельностью. Вот только стоят такие шлемы дорого. Обычно интегралы используются мотогонщиками или поклонниками езды по бездорожью (кросс, ралли и т. д.).

Как новичку выбрать безопасный мотошлем?

В первую очередь райдеру нужно определиться с задачами, для которых покупается шлем. К примеру, для езды на скутере или малокубатурном байке можно взять открытый мотошлем. А вот владельцам туристических или дорожных байков с двигателем от 150 кубов рекомендуется покупать модуляры.

Учесть нужно и материал «скорлупы». Для езды на низких скоростях (50-70 км/ч) можно взять экипировку из термопластика. Шлемы из этого материла стоят дешево, но у них есть несколько недостатков: высокий вес, средняя прочность.

Но если вы планируете участвовать в гонках, устраивать туристические вылазки или ездить по бездорожью, тогда лучше взять экипировку из композитных материалов. Это самый безопасный и надежный вариант. Вот только цена подобных шлемов стартует от 2000 грн.

При выборе мотошлема учитывайте и работу системы вентиляции. И это один из важнейших параметров как для модуляров, так и для интегралов.

Почему важно покупать новый шлем?

Топ 5 мотошлемов: подборка по брендам. Как выбрать мотошлем?

Чтобы выбрать качественный мотошлем, вам нужно сразу забыть об экономии. Дешевая или подержанная экипировка – табу. И если бюджетный шлем еще можно использовать для езды на 50-кубовом скутере, то б/у снаряжение категорически не рекомендуется использовать.

Дело в том, что на подкладке или внутренних поверхностях б/у шлема могут остаться вредоносные бактерии или грибки. Согласитесь, вы ведь не знаете, как часто предыдущий владелец чистил свою экипировку?

Но если почистить подержанный шлем еще можно, то вот в его защитных качествах вы не можете быть уверены на 100%. Прежний владелец шлема мог попасть в ДТП и повредить экипировку. При сильном ударе на мотошлеме образовываются микротрещины и разрывы, которые снижают его защитные качества. Поэтому после аварии райдеру всегда следует менять шлем, даже если на нем нет видимых повреждений.

Что лучше: ездить в шлеме или без него?

Мотошлем защищает водителя от перелома позвоночника, травмы черепа, сотрясения и просто ссадин. Поэтому очевидно, что на байке лучше ездить в шлеме. Но если этого недостаточно, тогда вспомните и о штрафах. Если райдера остановят без обязательной экипировки (шлема), ему придется оплатить пеню в размере 51 грн. При повторном нарушении размер штрафа увеличится до 255 грн.

Лучшие бренды мотошлемов: топ 5 моделей

Топ 5 мотошлемов: подборка по брендам. Как выбрать мотошлем?

Производители шлемов постоянно улучшают конструкцию и комплектацию экипировки, а также оптимизируют вес моделей. Благодаря этому на рынке появилось множество надежных, удобных и современных мотошлемов разных классов. В список лучших шлемов входят:

  • Zeus ZS-3100. Этот модуляр выполнен из поликарбонатного сплава, который снижает вес изделия (всего 1880 г). Также производитель снабдил модель съемной подкладкой, инновационным механизмом визора, солнцезащитными очками и прочным ремешком.
  • AVG K-5 S Darkstorm. Шлем из углеродного волокна отличается высокими защитными качествами и минимальным весом. Единственный минус модели – высокая цена.
  • Airoh ST301. Это недорогой и удобный шлем из термопластика. Среди плюсов модели: высокая прочность, продуманная система вентиляции и защита от солнца.
  • Shoei Neotec II Splicer TC-5. Это удобный модуляр для повседневного использования. Фишкой модели является инновационный визор, улучшенная аэродинамика и проработанная вентиляция.
  • FXW HF-118. Модель отличается низкой ценой, надежностью и удобством.

Чтобы купить действительно надежный и оригинальный мотошлем, следует обратиться к проверенному дилеру. К примеру, в магазине Двако Мото вы найдете сотни топовых и недорогих шлемов известных мировых брендов.

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