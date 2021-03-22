Терминалы сбора данных: виды, особенности, преимущества

Терминал сбора данных или ТСД представляет собой портативный компьютер, оснащенный встроенным считывателем штрих-кодов. Такие девайсы предназначены для определения идентификаторов товара. ТСД работают как с кодами (одномерными или двумерными), так и радиометками. В память устройства предварительно загружается документ, в соответствии с которым определяется номенклатура и объем товара. Также ТСД может формировать такой документ самостоятельно.

Терминал сбора данных – незаменимое устройство для выполнения инвентаризации и сбора заказов. Этот девайс значительно упрощает процедуру сверки цен товаров или переоценки. Также с помощью ТСД можно быстро проверить подлинность документов. По ссылке можно ознакомиться с характеристиками устройств, выбрать и купить терминал сбора данных https://digital-networks.com.ua/collection/terminaly-sbora-dannyh.

Визуально устройство похоже на смартфон. Его корпус более массивный, а ударопрочная конструкция позволяет исключить любые последствия ударов и прочих внешних воздействий. ТСД разрабатываются с учетом сложных условий эксплуатации, поэтому они практически невосприимчивы к физическим нагрузкам. К примеру, большинство девайсов сохраняют свои характеристики при температуре воздуха -30 градусов. Экран устройства может быть монохромным, но последние модели все чаще комплектуются яркими цветными дисплеями.

Виды и особенности оборудования

Все ТСД можно разделить на три группы:

Датаколлекторы. Назначение такого девайса заключается в запоминании считанного кода с последующей отправкой в программу учета для обработки. В датаколлекторах не предусматриваются дисплея для отображения штрих-кодов, также в таких устройствах нет возможности загрузки и редактирования файлов из учетной утилиты. DOS-терминалы. Такие девайсы не предусматривают возможности прямой передачи списка товаров, которые загружаются при считывании в ПК. Для выполнения таких задач необходим дополнительный софт для обработки данных. Взаимодействие с DOS-устройствами требует проверки совместимости. ТСД на базе Android или Windows. В самых современных моделях предусматривается операционная система, которая делает из такого девайса полноценный портативный компьютер. Такой ТСД постоянно синхронизирован с программами учета и контроля. Терминал с ОС позволяет наглядно продемонстрировать, какие товарные позиции были отсканированы, выполнить сверку остатков.

Устройства на базе Windows появились в продаже первыми, поэтому они более распространены. Их основное достоинство заключается в минимальных требованиях операционной системы к «железу». Для эффективной работы достаточно минимальной частоты процессора и объема ОЗУ. Кроме того, такие ТСД характеризуются низким энергопотреблением, благодаря чему могут работать в автономном режиме без подзарядки достаточно долго. Но для выполнения всех задач потребуется дополнительный софт и ПО. Устройства на базе Windows практически не приспособлены для работы с облачными сервисами.

Что касается ТСД на платформе Android, этот вариант более популярен за счет отсутствия сложного софта для управления программой учета. Эта ОС изначально мобильна, поэтому в ней предусмотрены все возможности для работы с облачным ПО. Кроме того, такие терминалы оснащаются преимущественно производительной «начинкой» - CPU и ОЗУ.

Типы и особенности сканирующих устройств

В ТСД могут использоваться считыватели 1D и 2D кодов. Первый вариант – более бюджетный, но справляется только с технологией EAN-13. Это коды, которые наносятся на упаковку продукции производителями. Что касается 2D, то такие считыватели могут работать с обоими типами штрих-кодов.

Для складских помещений с высокими стеллажами предлагаются специальные «дальнобойные» сканеры. С помощью такого девайса можно выполнить инвентаризацию, не покидая погрузчика и не используя стремянку. В зависимости от модели, используемых технологий и «железа» дальность считывания одномерных кодов составляет от 4 до 12 метров.

Защищенность устройств

Механические повреждения – одна из основных причин неисправности терминалов сбора данных. Это обусловлено слабостью конструкции самих считывателей, дисплеев и модулей беспроводной связи. Эти элементы наиболее чувствительны к физическим воздействиям и нагрузкам. Поэтому даже если вы аккуратно используете ТСД, для надежности лучше выбирайте модели, позволяющий выдерживать многократные падения с высоты не менее 1,5 метра.

Нужно помнить о том, что терминалы сбора данных часто эксплуатируются в условиях высокой влажности и засоренности. Поэтому при выборе также следует ориентироваться на степень влаго- и пылезащищенности. Если девайс будет использоваться в относительно сухом и чистом магазине или на складе, вполне подойдут устройства, соответствующие классу защиты IP 64. Даже несмотря на заявленную производителем ударопрочность, проверять возможности ТСД не стоит, поскольку это будет негарантийный случай.