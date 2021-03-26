Главное, что нужно знать о вине Мерло: вкус, как и с чем пить?

Вино Мерло — один из самых популярных и самых продаваемых сортов красного вина в мире, с которым вправе конкурировать только Каберне Совиньон!

Как производится вино Мерло?

Виноградный сорт Мерло в шутку называют хамелеоном, поскольку он достаточно быстро адаптируется ко многим климатическим параметрам, принимая характер как самого местоположения, так и локальных винодельческих техник.

Вино Мерло зачастую изготавливают как сухой красный напиток. Такая краткая характеристика означает, что после отжима собранных ягод, сахар из виноградного сусла с помощью дрожжей превращают в спирт.

После того как весь сахар расщепиться, рождается полностью сухое вино. Иногда в процессе производства остается немного сладости, которую называют остаточным сахаром (RS). Его оставляют специально, когда хотят придать вину нотку богатства и сладости, или же такие сладкие остатки связывают с тем, что использованные дрожжи не полностью прошли процесс брожения.

Особенности вкуса и запаха вина Мерло

Вино Merlot отличается мягкой и чувственной текстурой, легкими сдержанным таниным профилем, благодаря использованному самобытному виноградному сорту с красной кожицей, который легко приспосабливается ко всем специфическим погодным и почвенным особенностям любого терруара.

В зависимости от длительности выдержки этот красный алкогольный напиток обретает либо бархатистый и сливовый, либо насыщенный и дубовый аромат. Лучший вкус вина Мерло имеет широкий спектр выражений, начиная с ноток графита, свежих трав и ежевики, и заканчивая спелой вишней, сливами или какао с оттенком ароматной гвоздики, сладкой ванили и кедра.

Как правило, вино Мерло имеет среднюю или плотную консистенцию, с умеренной кислотностью и приятной алкогольной ноткой послевкусия. Что касается цветовых оттенков, то Мерло обладает полупрозрачным красным цветом в молодом возрасте с легким оранжевым отливом. В процессе длительной выдержки он меняется на благородный и насыщенный гранатовый или вишневый оттенок.

Мерло из более прохладных регионов, таких как Франция, часто содержит 13–14% алкоголя по объему (abv), но приближается к показателю 14.5% при созревании в более теплом климате, например, в некоторых винодельческих окрестностях Калифорнии, Чили или Австралии.

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Как и с чем пить вино Мерло?

Как и все красные сухие вина, Мерло имеет свой идеальный температурный диапазон в пределах 20-23ºС. Вкус и аромат открытой бутылки этого классического алкогольного напитка остается свежим в течение 2-4 дней, после чего оставленное вино используют в качестве ключевого ингредиента для приготовления соуса к мясным блюдам или салатной заправки.

Одна из причин, почему люди так часто покупают этот алкогольный напиток — доступная цена вина Мерло на массовом рынке. Фруктовый, легко пьющийся Merlot отлично сочетается с такими блюдами:

Белые и красные запеченные мясные тарелки;

Паста с томатным или сливочным соусом;

Сытные бобовые запеканки;

Грибной, куриный или шпинатный киш;

Бургер, пицца или суши.

Так что самая главная задача — согласовать легкий и сдержанный танинный профиль сухого Мерло с интенсивностью и остротой выбранного блюда!