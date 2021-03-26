Как часто нужно проходить ЭКГ: что говорят врачи

Заболевания, связанные с сердечнососудистой системой, в последнее время стали очень частым явлением, и лучший способ их избежать – профилактика и своевременная диагностика.

Электрокардиография является достаточно эффективным способом исследования работы сердца, с помощью которого можно обнаружить разнообразные отклонения в работе данного органа, включая:

Нарушения частоты и ритма сердечных сокращений – аритмию, тахикардию, экрасистолу и пр.;

Отклонения в электролитном обмене (кальция, магния, калия);

Повреждения миокарда – острое или хроническое (инфаркт, ишемия);

Нарушения внутрисердечной проводимости.

Помимо этого, ЭКГ позволяет определить физическое состояние сердца, изучать разные внесердечные заболевания (например, тромбоэмбологию легочной артерии), а также является обязательно процедурой при прохождении диспансеризации.

Преимущества электрокардиограммы

Несомненно, важным «плюсом» ЭКГ является возможность определения разнообразных отклонений и заболеваний сердца. Но помимо этого, стоит отметить такие преимущества, как безвредность, оперативность (время выполнения процедуры – не более 10 минут) и отсутствие болевых ощущений и дискомфорта. Кроме того, кардиография – максимально информативный метод исследования, позволяющий врачу точно определить сбои в работе сердечнососудистой системы и установить причины таких явлений.

Обследование ЭКГ – как часто проходить?

Как отмечают врачи-кардиологи, в профилактических целях (если нет жалоб) людям в возрасте до 40-ка лет электрокардиограмму желательно проходить 1 раз на два-три года. После 40-ка в рамках медосмотра – не реже 1 раза в год. Что же касается лиц, имеющие те или иные заболевания сердечнососудистой системы, обследование ЭКГ нужно проходить в соответствии с показаниями врача.

Для некоторых групп людей частый и регулярный ЭКГ-контроль является очень желательным, в частности:

Женщинам с беременностью;

Детям и пожилым людям;

Лицам с хроническими заболеваниями сердечнососудистой системы;

Работающим в особо сложных условиях.

Где пройти качественную ЭКГ-диагностику?

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Помните, лучший способ избежать заболевание – это профилактика и регулярный медосмотр. Поэтому не стоит пренебрегать данным вопросом, относиться к этому ответственно и серьезно! Будьте здоровы!