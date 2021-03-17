Особенности выбора дверного замка

Основным материалом, применяемым для изготовления цилиндровых замковых механизмов, является латунь. Этот материал легко поддается обработке, пластичен, обладает высокой износостойкостью. Материал хорошо подходит для производства высокоточных опорных и кодовых пинов. Также для этого материала не характерен быстрый износ.

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Помимо выбора материала для изготовления цилиндрового механизма есть и другие факторы, влияющие на качество и долговечность замка.

Выбираем замок для двери

Работоспособность — это качество характеризуется количеством рабочих циклов, которые может осуществить механизм без поломки. Латунные механизмы, как правило, выдерживают 100 000 и 120 000 циклов, что соответствует показателям 3 и 4 класса износостойкости. Именно этот показатель латунных замков является едва ли не самым главным.

Вскрываемость

Среднестатистические европейские цилиндровые замковые механизмы не подлежат вскрытию обычными заготовками и отмычками в среднем от 3 до 10 минут, но могут быть вскрыты быстро дампингом. Лучшие представители этого класса могут выдержать «игру отмычкой» на протяжении 30 минут, что соответствует 4-му высшему классу. Обычный китайский «ширпотреб» может быть легко вскрыт как отмычкой, так и заготовкой. Однако, в последнее время наметилась тенденция к производству более качественных китайских замков. Они по всем показателям лучше отечественных вариантов, европейским же собратьям уступают только в качестве сборки изготовления пинов и соблюдении необходимых допусков.

Цена

Этот фактор для большинства граждан является определяющим. В этом смысле изделия китайских производителей находятся в наиболее выигрышном положении по сравнению с европейскими экземплярами. Даже в условиях подорожания сырья китайские фирмы не поднимают цену на свои товары. Качественные европейские личинки, как правило, стоят от 100 $ и выше. Российский потребитель в основной своей массе не готов выложить такую сумму, пусть даже и за очень качественный товар, и отдает предпочтение именно «китайцам».

Также в борьбе за клиента европейским товарам сильно вредит и нежелание клиентов потратить собственное время и усилия на ознакомление с продукцией европейских компаний, а также некомпетентность продавцов, черпающих знания о реализуемой продукции исключительно из кратких описаний товара и цены. Таким образом, конкурентов у китайской продукции, даже с учетом ее более низкого качества, на российском рынке практически нет.

«Секретность» ключа

Секретность замкового механизма – показатель, характеризующий возможное количество конфигураций ключа или, проще говоря, количество ключей, которые могут отпереть замок, не сломав его. Степень секретности замков делится на 4 класса. 3 класс секретности определяется числом 10 000 возможных комбинаций для открытия, 4 класс – 25 000.

Крестообразный ключ

Этот ключ применяется в цилиндровых механизмах, в которых фиксирующие штифты, расположенные в трех плоскостях. Секретность таких замковых механизмов, как правило, невысокая. Во врезных замках, в которых площадь контакта поверхности ключа с рабочей частью механизма минимальна, достигнуть высокой надежности очень тяжело. Коэффициент секретности таких механизмов, как правило, соответствует 600-900 комбинациям, что обеспечивать секретность практически не может.