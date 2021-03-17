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Досуг Вчера, 20:3355
Особенности выбора дверного замка

Основным материалом, применяемым для изготовления цилиндровых замковых механизмов, является латунь. Этот материал легко поддается обработке, пластичен, обладает высокой износостойкостью. Материал хорошо подходит для производства высокоточных опорных и кодовых пинов. Также для этого материала не характерен быстрый износ. 

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Помимо выбора материала для изготовления цилиндрового механизма есть и другие факторы, влияющие на качество и долговечность замка. 

Выбираем замок для двери

Работоспособность — это качество характеризуется количеством рабочих циклов, которые может осуществить механизм без поломки. Латунные механизмы, как правило, выдерживают 100 000 и 120 000 циклов, что соответствует показателям 3 и 4 класса износостойкости. Именно этот показатель латунных замков является едва ли не самым главным.

Вскрываемость

Среднестатистические европейские цилиндровые замковые механизмы не подлежат вскрытию обычными заготовками и отмычками в среднем от 3 до 10 минут, но могут быть вскрыты быстро дампингом. Лучшие представители этого класса могут выдержать «игру отмычкой» на протяжении 30 минут, что соответствует 4-му высшему классу. Обычный китайский «ширпотреб» может быть легко вскрыт как отмычкой, так и заготовкой. Однако, в последнее время наметилась тенденция к производству более качественных китайских замков. Они по всем показателям лучше отечественных вариантов, европейским же собратьям уступают только в качестве сборки изготовления пинов и соблюдении необходимых допусков.

Цена

Этот фактор для большинства граждан является определяющим. В этом смысле изделия китайских производителей находятся в наиболее выигрышном положении по сравнению с европейскими экземплярами. Даже в условиях подорожания сырья китайские фирмы не поднимают цену на свои товары. Качественные европейские личинки, как правило, стоят от 100 $ и выше. Российский потребитель в основной своей массе не готов выложить такую сумму, пусть даже и за очень качественный товар, и отдает предпочтение именно «китайцам».

Также в борьбе за клиента европейским товарам сильно вредит и нежелание клиентов потратить собственное время и усилия на ознакомление с продукцией европейских компаний, а также некомпетентность продавцов, черпающих знания о реализуемой продукции исключительно из кратких описаний товара и цены. Таким образом, конкурентов у китайской продукции, даже с учетом ее более низкого качества, на российском рынке практически нет.

«Секретность» ключа

Секретность замкового механизма – показатель, характеризующий возможное количество конфигураций ключа или, проще говоря, количество ключей, которые могут отпереть замок, не сломав его. Степень секретности замков делится на 4 класса. 3 класс секретности определяется числом 10 000 возможных комбинаций для открытия, 4 класс – 25 000.

Крестообразный ключ

Этот ключ применяется в цилиндровых механизмах, в которых фиксирующие штифты, расположенные в трех плоскостях. Секретность таких замковых механизмов, как правило, невысокая. Во врезных замках, в которых площадь контакта поверхности ключа с рабочей частью механизма минимальна, достигнуть высокой надежности очень тяжело. Коэффициент секретности таких механизмов, как правило, соответствует 600-900 комбинациям, что обеспечивать секретность практически не может.

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Особенности выбора дверного замка
Особенности выбора дверного замка
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Особенности выбора дверного замка
Особенности выбора дверного замка
Основным материалом, применяемым для изготовления цилиндровых замковых механизмов, является латунь. Этот материал легко поддается обработке, пластичен, обладает высокой износостойкостью.
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