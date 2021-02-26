Пластиковые окна для дома: как выбрать

Замена окон является важным этапом при капитальном ремонте или строительстве. Нужно обращать особое внимание на качество изделий, так как от этого зависит эффективность эксплуатации и комфорт внутренней части помещения. Поэтому те, кто нацелен на качественный результат, выбирают пластиковые окна. Такие изделия обладают многочисленными достоинствами, что выводит их на первые позиции по продажам.

Компания «Линия Комфорта» реализует качественную и оптимальную по стоимости продукцию. Вы сможете заказать пластиковые окна, цена которых приятно удивит. Качество продукции находится на высоком уровне. Этого удалось добиться благодаря сотрудничеству с проверенными брендами: Rehau и WDS. Собственная профессиональная команда мастеров выполнит правильный монтаж, обеспечивающий эффективную эксплуатацию. Компания берет на себя обязательства по гарантийному и постгарантийному обслуживанию, обеспечивая надлежащие условия работы.

Характерные особенности

Пластиковое окно представляет собой многокамерную конструкцию, которая создается по теплосберегающим технологиям. Характеризуется надежностью, стойкостью к нагреву и осадкам.

Для производства используется поливинилхлорид, который выступает разновидностью термопластов. Состав ПВХ включает в себя этилен и связанный хлор. В начальном виде поливинилхлорид имеет вид порошка. Дальше добавляются стабилизаторы, присадки, добавки, модификаторы и красители. Такой состав обеспечивает хорошую устойчивость к УФ-лучам, влаге, снегу, температурным перепадам и создает привлекательный вид.

Качественные изделия должны обладать такими особенностями:

ровной поверхностью;

отсутствием разнооттеночности;

достаточным светопропусканием;

хорошим уплотнителем и утеплителем;

оптимальной площадью остекления;

противовзломным механизмом;

отличной стойкостью к минусовым температурам.

Пластиковые окна имеют длительный период эксплуатации. Чтобы защитить профиль от сильных ветров, поверхность дополнительно армируется.

Основные преимущества

Пластиковые окна обладают высокой энергоэффективностью. Они создают отличную изоляцию, благодаря чему не пропускают холод и посторонние шумы. ПВХ-профиль существенно снижает энергозатраты, а значит, уменьшаются расходы на отопление помещения.

К достоинствам относится высокая прочность, что является причиной длительной эксплуатации. Изделия сохраняют функциональность на протяжении полувека, поэтому покупку можно считать выгодной инвестицией, не требующей затрат в будущем. При этом гарантируются простота и комфорт в использовании. Уход быстрый, так как есть свободный доступ к внутренней части окна. Можно помыть сами стекла и корпус, а также достать сетку и отдельно ее вычистить.

Пластиковые окна можно установить в любом помещении: частном или многоэтажном доме, офисе, коммерческом здании и пр. Обращайтесь в компанию «Линия Комфорта», и вам помогут избавиться от старых окон, заменив их новыми пластиковыми изделиями.