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Причины поломки турбин

Машинный турбокомпрессор хоть и считается долговечным, все же со временем в нем могут появиться дефекты. Периодически требуется избавляться от всех неисправностей турбины. Выполнить диагностику и ремонт этой детали машины можно в компании https://steering.com.ua/services-kh/turbiny-84.

Главные признаки

Выявить поломку турбин получится по нескольким признакам:

  • Возникновение дыма синего цвета из выхлопной трубы. Это свидетельствует о сгорании масла в моторных цилиндрах, которое проникло из турбокомпрессора. Темный дым говорит об утечке воздуха, а светлый – о засоре маслоотвода турбонагнетателя.
  • Свист возникает при утечке воздуха в участке у компрессора. А появление скрежета свидетельствует о трущихся деталях турбонаддува.
  • Следует проверить все детали турбины, если они выключаются или не функционируют.

Это главные причины поломок. Можно ли выполнять ремонт самостоятельно? Устройство этой системы на первый взгляд выглядит простым. Достаточно проверить модель турбины, номер двигателя, фирму-производителя. И все же качественно работу могут выполнить только специалисты.

Почему возникают дефекты

Недостатки в турбинах обычно появляются из-за следующих причин:

  • Недостаток и плохое давление масла. Наблюдается при протечке, а также от пережима масляных шлангов, несоответствующего их монтажа. Возникает высокий износ колец, плохая смазка и перегревание радиальных подшипников. Их требуется поменять.
  • Загрязненное масло – другая причина. Проблема появляется тогда, когда вовремя не меняют старое масло или фильтр. В смазку может проникнуть вода, топливо. Проблему связывают и с некачественным маслом. Это вызывает износ подшипников, забитые маслоподводные каналы. Сломанные запчасти меняют на новые. Густое масло считается вредным для подшипников, поскольку создает осадок и портит турбинную герметичность.
  • Проникновение посторонней детали – частая причина проблемы. Вызывает повреждение лопаток турбинного колеса. Требуется заменить фильтр, а также следить за герметичностью впускного тракта.

Любая причина вызывает поломку турбин или сбои в их работе. Не следует игнорировать проблему, если она появилась. Своевременная помощь поможет быстро восстановить работу машины.

Продление срока работы турбин

Основной нюанс, снижающий срок эксплуатации турбины – грязное масло. В моторах с турбонагнетанием его требуется менять через 7-8 тыс. пробега. Чтобы не снизилась тяга двигателя, в турбину не проникал мусор, регулярно выполняется замена воздушного фильтра.

Для продления жизни турбины требуется своевременная замена масляного фильтра и проверка работы обратного клапана. Качество масла тоже имеет важное значение для защиты от закоксовывания движимых деталей. Важно, чтобы хватало объема масла в ДВС. При запуске турбины с «сухого» старта следует перегрев некоторых элементов, моментальный износ.

Выполнить диагностические процедуры могут все водители сами, но не каждый способен отремонтировать автомобиль. Поскольку полноценная диагностика осуществляется на разобранном турбокомпрессоре, вероятно, после демонтажа и выявления поломки не получится установить турбину, «как прежде». Поэтому ремонт компрессоров выполняется только автомобилистами с опытом работы.

Обратившись к специалистам, можно не переживать по поводу ремонта. Мастера выполнят диагностику, которая выявит проблему. Затем проводится квалифицированный ремонт, после чего автомобиль снова пригоден для поездок. Но все равно важно придерживаться профилактических мер, чтобы продлить срок эксплуатации турбин автомобиля.

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Причины поломки турбин
Причины поломки турбин
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Причины поломки турбин
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