Дистанционное обучение: 12 советов для родителей

Во многих странах начались очередные волны эпидемии коронавируса, все больше слухов о том, что в Украине планируют ввести локдаун. А это означает закрытие школ. Даже если серьезные ограничения не введут, то в нынешней обстановке детям то и дело приходится уходить на карантин. Как пережить «дистанционку»? Вот наши простые советы.

Определитесь с тем, что вам понадобится

Переход на удаленное обучение — стресс для всей семьи. Вместе с ребенком спокойно выясните, что вам требуется. Свяжитесь с классным руководителем, узнайте, какие учебники надо забрать из школы, какие дополнительные материалы распечатать, какие вещи докупить.

Немаловажный момент — рабочее место. Делать дома уроки это одно, а заниматься полный день — другое. Стол и кресло должны быть удобными, освещение достаточным. Конечно же, нужен быстрый компьютер с веб-камерой или планшет/ноутбук, а также надежное соединение с интернетом (проверить скорость и стабильность вашего канала можно в сервисе https://www.speedcheck.org/ru/.

Установите на компьютер необходимые программы. Это могут быть приложения для видеоконференций, например, Zoom, Teams или другие.

Если школа применяет какую-либо образовательную платформу, заранее зарегистрируйтесь на ней, разберитесь, как авторизоваться и пользоваться.

Поддерживайте школьный режим дня

На удаленке может быть другое расписание, не надо тратить время на дорогу, поэтому у ребенка может появиться желание лечь попозже, поспать подольше, сесть за компьютер не почистив зубы, нерасчесанным, в пижаме... Однако режима надо придерживаться. И вставать в то время, в какое обычно встаете в школу, следить за собой, завтракать перед уроками. Ведь удаленка закончится.

Составьте красочное расписание уроков

И повесьте над столом, чтобы ребенок всегда знал, как распланирован его день. Интересные шаблоны можно найти в сети.

Расскажите ребенку о правилах хорошего поведения онлайн

К примеру о том, что не надо перебивать учителя, говорить, если не спрашивают, отключать камеру на уроке, отправлять смешные картинки в классный чат и так далее.

Настройте компьютер так, чтобы ребенка ничего не отвлекало

Во время уроков должны быть закрыты все лишние приложения — мессенджеры, соцсети, браузер. Если ребенок сам не в состоянии это контролировать, стоит установить программу, которая позволит запускать только определенные приложения в определенное время. Подборка таких программ есть в этом обзоре.

Пусть ребенок записывает свои успехи

Когда лично общаешься с учителями и одноклассниками, видишь, в чем ты лучше, в чем хуже. Удаленно сложнее, поэтому предложите ребенку регулярно записывать свои успехи. Например, решенное быстрее всех задание или без запинок рассказанное стихотворение. Сохранить эту практику стоит и после того, как учеба вновь станет стационарной.

Заведите трекер привычек

Просто «календарик», в котором записать все полезные привычки и отмечать, если не забыли о них. Например, проводить не глядя в экран 15 минут в час, чистить зубы дважды в день, регулярно пить воду, кушать овощи, прибираться на своем столе, проходить 5000 шагов в день и так далее.

Награждайте ребенка за старания

Многих удаленная учеба выбивает из колеи, будучи дома трудно сосредоточиться, легче на что-то отвлечься, не слушать учителя, не выполнять задания. Можно распечатать чек-лист, по заполнению которого ваше чадо получит то, что оно хотело бы, — дополнительный десерт, ночевка у друга, новая игрушка, поездка в любимое место. Это будет мотивировать ребенка внимательно заниматься из дома.

Позаботьтесь о воде и перекусах

Ребенок сам может об этом забыть, поэтому пусть на его столе стоит бутылка с водой и какой-либо полезный перекус. Например, орехи, бутерброды, фрукты. Лучше так, чем на перемене побежит на кухню и наестся конфет.

Помните о перерывах от компьютера

Не допускайте, чтобы ребенок на переменах продолжал смотреть в монитор. Пускай выйдет на балкон и подышит воздухом, расскажем вам, что делал на уроке, порисует. Можно установить в квартире турник, чтобы ребенок мог подтянуться (или просто повисеть) и размяться. Если нет возможности, хотя бы побегать на месте — уже хорошо.

Контролируйте учебу

Не пускайте на самотек, ведь удаленный учитель физически не в состоянии проверить, чем занимается каждый ученик. Родителям лучше следить, что ребенок пишет в тетрадях, как выполняет задания, всю ли домашку делает, реагирует ли на замечания. Как показывает практика, многие дети без контроля учителей сильно снижают «планку».

И последнее — не забывайте об общении с друзьями

В школе дети не только учатся, но и общаются между собой. В онлайн-формате все иначе, многим остро не хватает социализации. Пусть у вас и так нет лишнего времени, но договаривайтесь с родителями сверстников о том, чтобы встречаться друг у друга дома или хотя бы выходить на прогулки. Если и это по каким-то причинам недоступно, можно рассмотреть вариант онлайн-общения.

Желаем удачи! Не переживайте, если вдруг объявят «удаленку», адаптироваться реально. Главное создать хорошую рабочую (учебную) атмосферу, поменьше отвлекаться и контролировать ребенка. К нормальной жизни мы все равно вернемся — скоро лето! Впрочем, многие уже сейчас стремятся сбежать из города (удаленное обучение этому только способствует), что сказывается на ценах на недвижимость.