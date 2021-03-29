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Досуг Вчера, 23:1639
Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком

Медленный интернет раздражает, затрудняет использование браузера и других программ, требующих онлайн подключения. Укртелеком – один из самых крупных провайдеров в Украине, предоставляет качественное широкополосное подключение. Но даже у крупных провайдеров бывают неполадки в работе. Спидтест Укртелеком поможет определить текущую скорость интернета и сопутствующие параметры сети. В этой статье рассмотрены основные причины, из-за которых интернет может работать медленно.

Проблемы с браузером

Как и любая программа, браузер может накапливать ошибки в работе, сбоить, отключаться по непредвиденным причинам.

Что делать:

  • Перезагрузить браузер;
  • Установить другую программу для серфинга по сети, проверить стабильность работы через нее;
  • Войти в настройки браузера, проверить наличие обновлений.

Рекомендуется своевременно обновлять браузеры или использовать облегченные версии, если устройство имеет низкую производительность. Некоторые браузеры потребляют значительную часть ресурсов устройства и замедляют работу сети сами по себе.

Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком

Устаревшие или некорректные драйвера

Распространенная причина низкой скорости интернета на компьютерах – старые драйвера. Если вы устанавливали ПО через автоматический поиск, операционная система могла выбрать неподходящие драйвера.

Что делать:

  1. Посмотреть в диспетчере устройств ID сетевой карты или название производителя;
  2. Найти официальный сайт производителя оборудования;
  3. Скачать драйвера для операционной системы на ПК;
  4. Установить ПО и перезагрузить компьютер.

Неправильно подобранные драйвера могут провоцировать и другие проблемы с компьютером. Если производитель сетевого оборудования неизвестен, можно установить программу для подбора драйверов или искать по ID оборудования.

Запущено скачивание или автоматическое обновление

Торрент-трекеры, скачивание программ и дополнений к операционной системе замедляют скорость интернета за счет расходования ресурса канала. При этом тест скорости Укртелеком покажет низкие показатели загрузки.

Что делать:

  • Удалить торренты, клиенты онлайн программ из автозагрузки;
  • Отключить автоматическое обновление ОС и программ;
  • Отключить автоматическое выполнение запланированных задач в браузере.

Отключение торрентов и скачивания освобождает до 100% канала и трафика. Интернет будет работать заметно быстрее.

Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком

Сбои в работе роутера

Роутеры – простые устройства, которые работают по принципу передатчика сигнала. Несмотря на элементарную прошивку и конструкцию, иногда роутеры накапливают системные ошибки, могут переставать раздавать Wi-Fi, снижать скорость подключения.

Что делать:

  • Перезагрузить роутер специальной кнопкой в задней части устройства;
  • Сменить пароль (на случай подключения соседей) через веб-интерфейс;
  • Переставить роутер ближе к принимающему устройству.

Перемещение роутера помогает усилить сигнал, сделать его более мощным. Усиленный сигнал дает повышение скорости интернета. Однако скорость сети при подключении через роутер всегда будет ниже прямого соединения с интернетом по кабелю.

Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком

Низкая производительность устройства

На слабых ПК и смартфонах может не хватать мощности для быстрой загрузки файлов, воспроизведения видео в высоком качестве и т.д.

Что делать:

  • Снизить разрешение видеоряда при просмотре фильмов и роликов;
  • Закрывать лишние программы при скачивании файлов, интернет-серфинге;
  • Установить менее прожорливый браузер (Palemoon, Brave используют меньше ресурсов устройства).

Проверить загруженность процессора и памяти устройства можно в диспетчере задач на компьютерах. Рекомендуется регулярно очищать память устройства от программного мусора, удалять устаревшие записи из реестра и т.д.

Технические неполадки на стороне Укртелеком

Иногда проверка скорости Укртелеком показывает низкие результаты по вине провайдера. Повлиять на неполадки на оборудовании компании абонент никак не может.

Что может случиться:

  • Технические работы. О тех. работах Укртелеком предупредит заранее на официальном сайте.
  • Отключение электричества, обрывы связи. Интернет пропадет полностью.
  • Перегрузка серверов. Сеть будет работать медленнее, чем обычно.

Иногда на качество интернета могут повлиять погодные условия. Узнать причину ухудшения качества сети можно по телефону технической поддержки Укртелеком 0-800-506-800.

Для проверки интернета на провайдере Укретелеком воспользуйтесь сервисом СПИДТЕСТ.укр. Просто перейдите на сайт сервиса, нажмите кнопку «Вперед» для тестирования. Для получения достоверных результатов рекомендуется провести несколько тестов с разрывом 15-20 минут.

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Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком
Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком
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