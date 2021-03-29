Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком

Медленный интернет раздражает, затрудняет использование браузера и других программ, требующих онлайн подключения. Укртелеком – один из самых крупных провайдеров в Украине, предоставляет качественное широкополосное подключение. Но даже у крупных провайдеров бывают неполадки в работе. Спидтест Укртелеком поможет определить текущую скорость интернета и сопутствующие параметры сети. В этой статье рассмотрены основные причины, из-за которых интернет может работать медленно.

Проблемы с браузером

Как и любая программа, браузер может накапливать ошибки в работе, сбоить, отключаться по непредвиденным причинам.

Что делать:

Перезагрузить браузер;

Установить другую программу для серфинга по сети, проверить стабильность работы через нее;

Войти в настройки браузера, проверить наличие обновлений.

Рекомендуется своевременно обновлять браузеры или использовать облегченные версии, если устройство имеет низкую производительность. Некоторые браузеры потребляют значительную часть ресурсов устройства и замедляют работу сети сами по себе.

Устаревшие или некорректные драйвера

Распространенная причина низкой скорости интернета на компьютерах – старые драйвера. Если вы устанавливали ПО через автоматический поиск, операционная система могла выбрать неподходящие драйвера.

Что делать:

Посмотреть в диспетчере устройств ID сетевой карты или название производителя; Найти официальный сайт производителя оборудования; Скачать драйвера для операционной системы на ПК; Установить ПО и перезагрузить компьютер.

Неправильно подобранные драйвера могут провоцировать и другие проблемы с компьютером. Если производитель сетевого оборудования неизвестен, можно установить программу для подбора драйверов или искать по ID оборудования.

Запущено скачивание или автоматическое обновление

Торрент-трекеры, скачивание программ и дополнений к операционной системе замедляют скорость интернета за счет расходования ресурса канала. При этом тест скорости Укртелеком покажет низкие показатели загрузки.

Что делать:

Удалить торренты, клиенты онлайн программ из автозагрузки;

Отключить автоматическое обновление ОС и программ;

Отключить автоматическое выполнение запланированных задач в браузере.

Отключение торрентов и скачивания освобождает до 100% канала и трафика. Интернет будет работать заметно быстрее.

Сбои в работе роутера

Роутеры – простые устройства, которые работают по принципу передатчика сигнала. Несмотря на элементарную прошивку и конструкцию, иногда роутеры накапливают системные ошибки, могут переставать раздавать Wi-Fi, снижать скорость подключения.

Что делать:

Перезагрузить роутер специальной кнопкой в задней части устройства;

Сменить пароль (на случай подключения соседей) через веб-интерфейс;

Переставить роутер ближе к принимающему устройству.

Перемещение роутера помогает усилить сигнал, сделать его более мощным. Усиленный сигнал дает повышение скорости интернета. Однако скорость сети при подключении через роутер всегда будет ниже прямого соединения с интернетом по кабелю.

Низкая производительность устройства

На слабых ПК и смартфонах может не хватать мощности для быстрой загрузки файлов, воспроизведения видео в высоком качестве и т.д.

Что делать:

Снизить разрешение видеоряда при просмотре фильмов и роликов;

Закрывать лишние программы при скачивании файлов, интернет-серфинге;

Установить менее прожорливый браузер (Palemoon, Brave используют меньше ресурсов устройства).

Проверить загруженность процессора и памяти устройства можно в диспетчере задач на компьютерах. Рекомендуется регулярно очищать память устройства от программного мусора, удалять устаревшие записи из реестра и т.д.

Технические неполадки на стороне Укртелеком

Иногда проверка скорости Укртелеком показывает низкие результаты по вине провайдера. Повлиять на неполадки на оборудовании компании абонент никак не может.

Что может случиться:

Технические работы. О тех. работах Укртелеком предупредит заранее на официальном сайте.

О тех. работах Укртелеком предупредит заранее на официальном сайте. Отключение электричества, обрывы связи. Интернет пропадет полностью.

Интернет пропадет полностью. Перегрузка серверов. Сеть будет работать медленнее, чем обычно.

Иногда на качество интернета могут повлиять погодные условия. Узнать причину ухудшения качества сети можно по телефону технической поддержки Укртелеком 0-800-506-800.

Для проверки интернета на провайдере Укретелеком воспользуйтесь сервисом СПИДТЕСТ.укр. Просто перейдите на сайт сервиса, нажмите кнопку «Вперед» для тестирования. Для получения достоверных результатов рекомендуется провести несколько тестов с разрывом 15-20 минут.