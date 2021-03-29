Чем горный велосипед отличается от городского?

Для катания по городским улицам идеальным считается ситибайк, ведь он просто создан для этого. Тем не менее есть еще несколько претендентов для хорошей езды. К примеру, горные велосипеды. О том, как именно отличается мтб от городского байка расскажут специалисты интернет-магазина БАЙКСТОРИ
Особенности мтб
Горные велосипеды https://bikestory.com.ua/velosipedy/sv-klass-gornyye/ были разработаны для тех мест, где и пешком не всегда можно пройти. Драйв и экстрим — вот о чем говорит классический мтб. Тем не менее современные модели вполне подходят и для поездок по городу, особенно с их высокой проходимостью.
От городского байка мтб отличается следующим:
- более прочная рама;
- усиленные обода и покрышки;
- массивные колеса с четким рисунком протектора;
- можно ездить по бездорожью;
- каретка расположена почти на одном уровне со втулками;
- более высокая прочность системы;
- предполагает наклоненную посадку.
Рама и вилка у таких великов зачастую оснащены амортизаторами, которые делают поездку гораздо комфортнее для райдера. Вид и количество амортизаторов напрямую зависит от типа велосипеда. Их существует 4:
- ригидный — без амортизаторов;
- хардтейл — с амортизационной вилкой спереди;
- двухподвес — с дополнительной подвеской сзади;
- софттейл — задняя подвеска короче, чем у двухподвеса.
Для городских условий больше всего подходит хардтейл, так как он легче двухподвеса, но мягче ригидного. Поэтому если вы хотите купить мтб «для всего», то лучше выбрать вариант с одним амортизатором.
Особенности городского велика
Ситибайки не предназначены для катания по пересеченной местности и спортивной езды, поэтому их конструкция зачастую проще. Вот в чем заключаются особенности городского байка:
- более широкий руль;
- наличие аксессуаров для катания по городу — щитки, корзины, багажники, крылья;
- большой диаметр колес и мелкий рисунок протектора;
- ножные тормоза;
- легкий вес;
- амортизация за счет пружин в седле;
- высокая вертикальная посадка.
Такие велосипеды довольно просто починить, они недорого стоят и хорошо себя показывают на велодорожках и ровных трассах. Поэтому если вы хотите изредка прогуливаться на байке, можно приобрести городской велосипед.
Что же лучше выбрать?
При выборе стоит руководствоваться бюджетом, желаниями и возможностями. Если вы хотите и можете кататься по нескольку раз в неделю на высокой скорости, в том числе и на пересеченной местности, стоит купить горный велосипед. Он идеально подойдет тем, кто ценит комфорт и драйв.
Для тех, кто предпочитает неспешные прогулки, лучше смотреть в сторону городских. В этом случае приобретать горный велосипед просто нет смысла, так как его преимущества останутся в тени.
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