Чем горный велосипед отличается от городского?

Для катания по городским улицам идеальным считается ситибайк, ведь он просто создан для этого. Тем не менее есть еще несколько претендентов для хорошей езды. К примеру, горные велосипеды. О том, как именно отличается мтб от городского байка расскажут специалисты интернет-магазина БАЙКСТОРИ

Особенности мтб

Горные велосипеды https://bikestory.com.ua/velosipedy/sv-klass-gornyye/ были разработаны для тех мест, где и пешком не всегда можно пройти. Драйв и экстрим — вот о чем говорит классический мтб. Тем не менее современные модели вполне подходят и для поездок по городу, особенно с их высокой проходимостью.

От городского байка мтб отличается следующим:

более прочная рама;

усиленные обода и покрышки;

массивные колеса с четким рисунком протектора;

можно ездить по бездорожью;

каретка расположена почти на одном уровне со втулками;

более высокая прочность системы;

предполагает наклоненную посадку.

Рама и вилка у таких великов зачастую оснащены амортизаторами, которые делают поездку гораздо комфортнее для райдера. Вид и количество амортизаторов напрямую зависит от типа велосипеда. Их существует 4:

ригидный — без амортизаторов;

хардтейл — с амортизационной вилкой спереди;

двухподвес — с дополнительной подвеской сзади;

софттейл — задняя подвеска короче, чем у двухподвеса.

Для городских условий больше всего подходит хардтейл, так как он легче двухподвеса, но мягче ригидного. Поэтому если вы хотите купить мтб «для всего», то лучше выбрать вариант с одним амортизатором.

Особенности городского велика

Ситибайки не предназначены для катания по пересеченной местности и спортивной езды, поэтому их конструкция зачастую проще. Вот в чем заключаются особенности городского байка:

более широкий руль;

наличие аксессуаров для катания по городу — щитки, корзины, багажники, крылья;

большой диаметр колес и мелкий рисунок протектора;

ножные тормоза;

легкий вес;

амортизация за счет пружин в седле;

высокая вертикальная посадка.

Такие велосипеды довольно просто починить, они недорого стоят и хорошо себя показывают на велодорожках и ровных трассах. Поэтому если вы хотите изредка прогуливаться на байке, можно приобрести городской велосипед.

Что же лучше выбрать?

При выборе стоит руководствоваться бюджетом, желаниями и возможностями. Если вы хотите и можете кататься по нескольку раз в неделю на высокой скорости, в том числе и на пересеченной местности, стоит купить горный велосипед. Он идеально подойдет тем, кто ценит комфорт и драйв.

Для тех, кто предпочитает неспешные прогулки, лучше смотреть в сторону городских. В этом случае приобретать горный велосипед просто нет смысла, так как его преимущества останутся в тени.

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