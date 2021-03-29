 

Чем горный велосипед отличается от городского?

Досуг Вчера, 22:2071
Чем горный велосипед отличается от городского?

Для катания по городским улицам идеальным считается ситибайк, ведь он просто создан для этого. Тем не менее есть еще несколько претендентов для хорошей езды. К примеру, горные велосипеды. О том, как именно отличается мтб от городского байка расскажут специалисты интернет-магазина БАЙКСТОРИ

Особенности мтб

Горные велосипеды https://bikestory.com.ua/velosipedy/sv-klass-gornyye/ были разработаны для тех мест, где и пешком не всегда можно пройти. Драйв и экстрим — вот о чем говорит классический мтб. Тем не менее современные модели вполне подходят и для поездок по городу, особенно с их высокой проходимостью.

От городского байка мтб отличается следующим:

  • более прочная рама;
  • усиленные обода и покрышки;
  • массивные колеса с четким рисунком протектора;
  • можно ездить по бездорожью;
  • каретка расположена почти на одном уровне со втулками;
  • более высокая прочность системы;
  • предполагает наклоненную посадку.

Рама и вилка у таких великов зачастую оснащены амортизаторами, которые делают поездку гораздо комфортнее для райдера. Вид и количество амортизаторов напрямую зависит от типа велосипеда. Их существует 4:

  • ригидный — без амортизаторов;
  • хардтейл — с амортизационной вилкой спереди;
  • двухподвес — с дополнительной подвеской сзади;
  • софттейл — задняя подвеска короче, чем у двухподвеса.

Для городских условий больше всего подходит хардтейл, так как он легче двухподвеса, но мягче ригидного. Поэтому если вы хотите купить мтб «для всего», то лучше выбрать вариант с одним амортизатором.

Особенности городского велика

Ситибайки не предназначены для катания по пересеченной местности и спортивной езды, поэтому их конструкция зачастую проще. Вот в чем заключаются особенности городского байка:

  • более широкий руль;
  • наличие аксессуаров для катания по городу — щитки, корзины, багажники, крылья;
  • большой диаметр колес и мелкий рисунок протектора;
  • ножные тормоза;
  • легкий вес;
  • амортизация за счет пружин в седле;
  • высокая вертикальная посадка.

Чем горный велосипед отличается от городского?

Такие велосипеды довольно просто починить, они недорого стоят и хорошо себя показывают на велодорожках и ровных трассах. Поэтому если вы хотите изредка прогуливаться на байке, можно приобрести городской велосипед.

Что же лучше выбрать?

При выборе стоит руководствоваться бюджетом, желаниями и возможностями. Если вы хотите и можете кататься по нескольку раз в неделю на высокой скорости, в том числе и на пересеченной местности, стоит купить горный велосипед. Он идеально подойдет тем, кто ценит комфорт и драйв.

Для тех, кто предпочитает неспешные прогулки, лучше смотреть в сторону городских. В этом случае приобретать горный велосипед просто нет смысла, так как его преимущества останутся в тени.

Выбрать и купить любой из этих видов можно на сайте интернет-магазина BIKESTORY. Удачной покупки!

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Велосипед, 7dniv, 7dnivinfo  
Чем горный велосипед отличается от городского?
Чем горный велосипед отличается от городского?
Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком
Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком
Дистанционное обучение: 12 советов для родителей
Дистанционное обучение: 12 советов для родителей
Причины поломки турбин
Причины поломки турбин
Пластиковые окна для дома: как выбрать
Пластиковые окна для дома: как выбрать
Особенности выбора дверного замка
Особенности выбора дверного замка
Советы будущим мамам: как выбрать одежду для малыша?
Советы будущим мамам: как выбрать одежду для малыша?
Написание курсового проекта быстро и дешево!
Написание курсового проекта быстро и дешево!
Как часто нужно проходить ЭКГ: что говорят врачи
Как часто нужно проходить ЭКГ: что говорят врачи
Главное, что нужно знать о вине Мерло: вкус, как и с чем пить?
Главное, что нужно знать о вине Мерло: вкус, как и с чем пить?
Терминалы сбора данных: виды, особенности, преимущества
Терминалы сбора данных: виды, особенности, преимущества
Топ 5 мотошлемов: подборка по брендам. Как выбрать мотошлем?
Топ 5 мотошлемов: подборка по брендам. Как выбрать мотошлем?

Новости по теме

Топ 5 мотошлемов: подборка по брендам. Как выбрать мотошлем?
Топ 5 мотошлемов: подборка по брендам. Как выбрать мотошлем?
29-мар-2021, 23:00
Как выбрать подушку для сна
Как выбрать подушку для сна
11-мар-2021, 13:25
Как перевозить велосипед в автомобиле
Как перевозить велосипед в автомобиле
24-фев-2021, 09:42
Популярные виды велосипедов Cannondale
Популярные виды велосипедов Cannondale
15-фев-2021, 21:14
Каталог трубок для табака настолько велик и разнообразен
Каталог трубок для табака настолько велик и разнообразен
8-фев-2021, 18:15

Последние новости

Вчера, 2021-04-03
22:09
События
Блогеру Эдварду Билу избрали меру пресечения после массового ДТП в Москве
22:02
События
Командно-штабные учения с привлечением 1000 военнослужащих НАТО пройдут в Украине
21:07
События
Сайт НАТО взломали хакеры, оставив сообщение о "военной операции Альянса против Украины"
19:11
События
Благодаря "Спутнику V" вакцину в Австрии получат все желающие - заявил Курц
19:09
События
Обеспечить ОБСЕ беспрепятственный доступ на Донбассе снова потребовали США
18:59
Политика
Что его расстраивает в заседаниях СНБО рассказал Зеленский
18:30
События
Кто похитил в Молдове судью Чауса, который может дать показания на Порошенко
15:18
События
Из-за тромбов умерли семь британцев, получивших вакцину AstraZeneca
15:17
События
Медицинские вертолеты МВД начали дежурить во Львовской области
15:15
События
Местный житель с гранатой на Печерске угрожал взорвать ЖЭК
12:32
События
Как будет работать транспорт в столице и области с 5 апреля
12:31
События
Сколько Киев и Украину продержат на тотальном карантине
12:16
События
17 руководителей региональных таможен в Украине отстранены от должностей
10:27
События
Uber заплатит слепой американке более $1 млн компенсации
10:23
События
По версии ученых на краю солнечной системы находится черная дыра
10:21
События
Антипрививочник в Мариуполе отвлек врачей, а его друзья украли дозы вакцины от COVID-19
10:16
События
Кто есть кто в списке топ-10 контрабандистов Украины по версии СНБО
10:14
События
Жесткий карантин вступил в силу в Николаеве и Запорожье
10:09
События
На заброшенном заводе в Мариуполе найден схрон боеприпасов
10:07
События
Автоматически арестовывать счета всех должников разрешил Минюст

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 апреля 20213949
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 апреля 20213169
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 апреля 20212748
Кто есть кто в списке топ-10 контрабандистов Украины по версии СНБО2302
Сколько Киев и Украину продержат на тотальном карантине1235
Как Офис президента пытается взять под контроль таможню и при чем тут Михо1077
О подготовке России к "миротворческим" действиям на Донбассе заявила Украинская разведка. Что это значит?1015

Досуг

Чем горный велосипед отличается от городского?
Чем горный велосипед отличается от городского?
Для катания по городским улицам идеальным считается ситибайк, ведь он просто создан для этого. Тем не менее есть еще несколько претендентов для хорошей езды.
Вчера, 22:2072
Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком
Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком
Медленный интернет раздражает, затрудняет использование браузера и других программ, требующих онлайн подключения. Укртелеком – один из самых крупных провайдеров в Украине, предоставляет качественное широкополосное подключение. Но даже у крупных провайдеров бывают неполадки в работе.
2-апр-2021, 23:16148
Дистанционное обучение: 12 советов для родителей
Дистанционное обучение: 12 советов для родителей
Во многих странах начались очередные волны эпидемии коронавируса, все больше слухов о том, что в Украине планируют ввести локдаун. А это означает закрытие школ.
2-апр-2021, 13:17176
Причины поломки турбин
Причины поломки турбин
Машинный турбокомпрессор хоть и считается долговечным, все же со временем в нем могут появиться дефекты. Периодически требуется избавляться от всех неисправностей турбины.
1-апр-2021, 21:06199
Пластиковые окна для дома: как выбрать
Пластиковые окна для дома: как выбрать
Замена окон является важным этапом при капитальном ремонте или строительстве. Нужно обращать особое внимание на качество изделий, так как от этого зависит эффективность эксплуатации и комфорт внутренней части помещения
1-апр-2021, 16:56193
Особенности выбора дверного замка
Особенности выбора дверного замка
Основным материалом, применяемым для изготовления цилиндровых замковых механизмов, является латунь. Этот материал легко поддается обработке, пластичен, обладает высокой износостойкостью.
31-мар-2021, 20:33240

События

Блогеру Эдварду Билу избрали меру пресечения после массового ДТП в Москве
Блогеру Эдварду Билу избрали меру пресечения после массового ДТП в Москве
Защита пострадавшей считает, что блогеру избрали слишком мягкое наказание, а сам он якобы раскаялся недостаточно искренне.
Вчера, 22:0992
Командно-штабные учения с привлечением 1000 военнослужащих НАТО пройдут в Украине
Командно-штабные учения с привлечением 1000 военнослужащих НАТО пройдут в Украине
Сценарий учений учитывает вероятный характер развития военно-политической обстановки вокруг Украины и предполагает отражение подразделениями многонациональной бригады наступления вооруженных сил условной страны-агрессора.
Вчера, 22:0280
Сайт НАТО взломали хакеры, оставив сообщение о "военной операции Альянса против Украины"
Сайт НАТО взломали хакеры, оставив сообщение о "военной операции Альянса против Украины"
Авторы материала заявили, что целью операции является "стереть с лица земли Украину, чтобы защитить мир от зла".
Вчера, 21:0752
Благодаря "Спутнику V" вакцину в Австрии получат все желающие - заявил Курц
Благодаря "Спутнику V" вакцину в Австрии получат все желающие - заявил Курц
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что использование российского препарата от коронавируса "Спутник V" даст возможность стране ускорить темпы вакцинации и в ближайшее время дать возможность сделать прививку всем желающим.
Вчера, 19:1167
Обеспечить ОБСЕ беспрепятственный доступ на Донбассе снова потребовали США
Обеспечить ОБСЕ беспрепятственный доступ на Донбассе снова потребовали США
Посольство США в Украине отреагировало на ситуацию с препятствованием работы наблюдателей ОБСЕ на Донбассе и потребовало, чтобы им предоставили беспрепятственный контроль к оккупированным территориям.
Вчера, 19:0970
Кто похитил в Молдове судью Чауса, который может дать показания на Порошенко
Кто похитил в Молдове судью Чауса, который может дать показания на Порошенко
"Страна" поговорила с рядом источников, которые внимательно следят за развитием "дела Чауса" по поводу якобы похищения беглого судьи, о котором стало известно сегодня, 3 апреля.
Вчера, 18:30384
7 Днів