Выбор и покупка тормозных дисков для автомобиля

Покупка любой запчасти для автомобиля – дело ответственное и серьезное, не терпящее халатного и легкомысленного подхода. Особенно это касается выбора тормозных дисков – важнейшей детали, от которой зависит эксплуатационные свойства транспортного средства.

Необходимость выбрать тормозные диски с последующей их заменой возникает в нескольких случаях, в частности:

Если так называемый тормозной путь авто увеличился;

Если во время торможения слышен характерный скрежет и прочие сторонние звуки или просто-напросто «бьет» в рулевое колесо;

Если вы заметили даже самые незначительные повреждения тормозных дисков – трещины, царапины или деформацию;

Если на самом краю диска образовался своеобразный выступ (буртик).

Если вам удалось определить хотя бы один из указанных выше пунктов, не стоит пренебрегать этим, пора приступить к выбору новых тормозных дисков. И как можно скорее.

На что обратить внимание, выбирая тормозные диски

В первую очередь нужно определиться, какие именно нужны тормозные диски конкретно для вашего автомобиля, их характеристики. Данную информацию можно получить с технической книжки, ведь производители ТС, как правило указывают необходимый диаметр, минимальную толщину, тип (для оси передней и задней) и прочую информацию.

Если таких данных в техническом паспорте авто попросту нет, для выбора дисков можно использовать, к примеру, VIN-код или специальное программное обеспечение.

Еще один важный момент: обязательно учитывайте параметры, предоставленные производителем авто, а также обратите внимание на собственный стиль езды. К примеру, если вы любитель активной езды, для таких случаев можно остановить свой выбор на перфорированных дисках. При оптимальной эксплуатации ТС идеально подойдут вентилируемые варианты - кстати, самые распространенные.

Помимо этого, стоит учесть и такие важные моменты:

Во-первых, определитесь с производителем тормозных дисков. Поскольку оригинальные варианты уж очень дороги, можно остановиться на аналогах, главное, ни в коем случае не пытаться сэкономить на покупке – ведь дешево не означает качественно! А от этого зависит безопасность авто и людей, находящихся в нем;

Во-вторых, покупайте исключительно в официальных магазинах или проверенных и авторитетных продавцов, имеющих достаточный опыт работы в данной нише. Так вы предохраните себя от покупки подделанной запчасти;

В-третьих, покупая новые диски, закажите и новые колодки, ведь использование старых – крайне неудачная идея!

И напоследок: прежде чем купить тормозные диски, обязательно проверьте детали на предмет повреждений, деформаций, больших пятен, ржавчины и пр. Также хорошенько осмотрите упаковку – она должна быть в целости и сохранности!