Гидропилинг: встречаем весну с новым аппаратом

Долгожданная весна всегда вызывает светлые эмоции обновления и ожидания чуда. Особенно после этой зимы, щедро побаловавшей украинцев снегом и холодом. И точно также, как шашлыки в марте-апреле открывают дачный сезон, гидропилинга аппарат в кабинете косметолога откроет весенний сезон обновления, восстановления и свежести.

Вакуумная гидродермабразия: мягко, но сильно

Вакуумная чистка – необходимая база для получения качественного результата. И здесь в насадке важно все, особенно до миллиметров выверенный зазор между алмазным кругом и краем самой насадки. Чуть больше или немного меньше оптимального размера – и результат будет уже не тот. Или появится риск травмировать кожу жестким напылением, или увеличится риск оставить на нежной коже следы от вакуумного втягивания.

Гидропилинга аппарат – это прибор, техническая продуманность которого учитывает много важных деталей, внешне не заметных и не бросающихся в глаза. Некоторые из них спрятаны внутри корпуса, другие заключены вот в таких элементарных нюансах. Гидродермабразия – основной этап очистки кожи и открытия пор, подготавливающий их к восприятию и глубине проникновения ценных ингредиентов трех последующих сывороток.

С помощью оптимально выставленной силы давления в аппарате гидропилинга, индивидуально подобранной для конкретного клиента, в зависимости от типа и состояния его кожных покровов, производится мягкое, но эффективное отшелушивание верхнего покрова. Сопровождает этап появление легкой гиперемии, которая является нетравматичной и быстро проходит. В отличие от классической алмазной микродермабразии, в которой ключевым фактором есть алмазное напыление, в насадке гидродермабразии в аппарате гидропилинга таким основным игроком выступает вакуум.

И именно зазор между краем зеленой насадки и ее алмазным кругом позволяет выставлять параметры вакуумного давления больше, чем в классической микродермабразии. А чем сильнее вакуум – тем сильнее увеличивается микроциркуляция крови в мягких тканях, тем эффективнее «подтягивается» наверх содержимое пор, тем лучше и больше они открываются, вызывая у клиента физическое ощущение дыхания кожи.

Драгоценная влага: сыворотки как комплемент коже

Первый этап процедуры на аппарате гидропилинга по продолжительности занимает около 15-20 минут. Ему на смену заступают сыворотки – каждая со своим уникальным составом, оптимальной концентрацией кислот и экстрактов. Схема их применения продумана в своей последовательности для лучшего восприятия эпидермисом и достижения максимального результата.

Первый раствор в аппарате гидропилинга – с 5% молочной кислотой. Сложно переоценить ее возможности для ухода за кожными покровами. Увлажнение, очищение, осветление, работа с угревыми высыпаниями, комедонами и пигментацией. Косметологи отлично знакомы с ее профилактическими и терапевтическими свойствами, общим влиянием на кожу любого типа и состояния. Состав сыворотки разработан таким образом, чтобы с помощью молочной кислоты оптимально провести этап очищения эпидермиса и его подготовки к последующим воздействиям.

Второй оригинальный раствор в аппарате гидропилинга – с салициловой кислотой. Ее концентрация 0.5% превращает раствор в средство с широкими возможностями применения, подходящими для кожи любого типа. Воспаления, сальные пробки, комедоны, размягчение ороговевшего слоя и стимуляция образования коллагена – BHA кислоты обладают также омолаживающими свойствами. Единственный тип кожных покровов, в работе с которыми этот раствор можно не применять – сухой.

Биоревитализация: насыщаем галактомисисом

Галактомисис – одна из самых ярких новинок последней пары лет, восторг от результатов применения и эффективности действия которой превосходит даже «улиточные» средства. Галактомисис – это экстракт дрожжевых грибков, полученный в результате процесса ферментирования. Витамины А, В, Р, фолиевая кислота, микроэлементы (цинк, йод, железо, кальций) составляют насыщенный и богатый коктейль.

3-я сыворотка в сертифицированном аппарате гидропилинга от официального дистрибьютора – это 1% раствор галактомисиса, работающий на коже в максимально широком поле. Увлажнение, восстановление, регенерация, витаминизация, активизация обменных процессов, укрепление кожи, повышение тонуса и упругости, яркий сияющий цвет лица – его работа. Если более насыщенный дрожжевыми грибками специальный препарат рекомендуется применять после 25 лет как профилактику старения, то 1% – как ухаживающее средство с юного возраста.

Процедура красоты на аппарате гидропилинга получается яркой и насыщенной, наполненной эмоционально красивыми переживаниями. Обязательно условие для получения такого результата – сертифицированное оборудование и оригинальные сыворотки, входящие в комплектацию. Компания «Бьюти Сервис Украина» работает на правах официального дистрибьютора – а значит, обеспечивает все условия, в том числе и юридически необходимые, для проведения яркой, красивой и результативной процедуры.