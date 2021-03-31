Кровельные элементы безопасности: снегозадержатели

В зимнее время на крышах многих домов залегает толстый слой снега. Когда он начинает опускаться, он становится опасным. Чаще всего это происходит в период оттепелей. Чтобы защитить себя от оползня, необходимо установить на крыше соответствующую защиту. На сайте интернет-магазина www.Favor-Group.ru представлены разнообразные модели снегозадержателей нового поколения. Оборудование действительно надежное и обладает внушительными характеристиками.

Защита от снега на крыше: стоит ли ее монтировать?

Сползающий с крыши снег - очень опасное явление. Прежде всего, во время оттепели он становится очень тяжелым. Скользя, он может согнуть, а иногда даже разорвать желоба. Кроме того, падая, он может уничтожить растения, растущие у дома, или повредить машину. Падающие снежные шапки также могут представлять опасность для человека, поэтому почти обязательным оборудованием дома является монтаж снегозадержателей на крыше. Правда, закон не предписывает их монтировать, но это, без сомнения, инвестиции, которые избавят нас от потерь и позаботятся о безопасности.

Снегозадержатели выбирают исходя из типа кровли, количества зимних осадков и множество других факторов. Поэтому стоит относиться к этому вопросу максимально ответственно. Также вы можете проконсультироваться с менеджерами, которые обязательно помогут вам выбрать лучшие варианты снегозадержателей.

Роль безопасности

Безопасность в первую очередь для того чтобы предотвратить стремительной сход с крыши глыб снега.

Таким образом, меры безопасности, как правило, должны удерживать или, по крайней мере, распределять большие массы снега. Они необходимы в первую очередь на крутых крышах, где снег регулярно сползает с немалой скоростью.

Менее крутые крыши также стоит укомплектовать этими элементами. Это очень выгодно, так как установка такой защиты в большинстве случаев будет дешевле, чем покрытие потерь, вызванных падающим снегом.

Конечно, проекты домов предусматривают защиту от снега. Однако, если ваш дом был построен некоторое время назад и нет такой защиты или просто по неизвестным причинам этот этап кровельных работ был пропущен, ничего не потеряно!

С чего стоит начать

Для крыш, покрытых трапециевидным листом или металлочерепицей, дело не слишком сложное. Необходимо найти патч (обычно это место обозначают саморезы), измерить расположение предохранителей и прикрутить их к конструкции винтами с герметиками. Длина защитных элементов зависит от формы крыши и степени ее наклона.

Защита от снега чаще всего монтируется на 30-50 сантиметров выше от нижней точки кровли, считая от карниза. Таким образом, минимизируется риск прогиба стропил, выступающих за основание крыши, что может привести к набуханию снега.

Типы защиты от схода снега

Снежный барьер — это традиционная защита от падающего снега. Наиболее распространенная, надежная и полностью выполняющая свои задачи. Барьеры имеют изгибы, поэтому лист жестче и не деформируется.

Снежный забор — это ограждение, изготовленное из различных материалов, поэтому его можно идеально подогнать под цвет крыши. На крышах с уклоном более 40 градусов и длиной стропил выше 6 м рекомендуется устанавливать два или даже больше рядов этих элементов. В противном случае снегопад может повредить один ряд заборов. Забор монтируется на специальном кронштейне, который обязательно нужно купить.

Выбор представленного оборудования полностью зависит от ваших финансовых возможностей, вида крыши и других условий. На данный момент вы можете проконсультироваться по всем вопросам с квалифицированными экспертами. Вам гарантировано помогут разобраться во всех нюансах.