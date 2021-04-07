Какая секция больше всего подойдет для гиперактивного малыша?

Гиперактивный малыш: какую секцию выбрать?

Для гиперактивных детей спорт — это лучший способ снять нервное напряжение и трансформировать психическую энергию в физическую. Тренировки положительно скажутся как на здоровье ребенка, так и на его психологическом состоянии. Главная задача родителей — не ошибиться с выбором секции.

Плавание

Плавание позволит ребенку выплеснуть свою энергию, получить положительные эмоции. Кроме того, пребывание в воде положительно воздействует на центральную нервную систему и помогает снять напряжение. Лучше всего оформить ребенка в хороший бассейн, например, расположенный в комплексе Олимпикстайл, где работают настоящие профессионалы, которые подберут для малыша подходящую программу, позаботятся о его безопасности, проведут с ним персональную тренировку или порекомендуют групповые занятия.

Также для детского организма очень важно, чтобы показатели воды соответствовали санитарным нормам. Поэтому к выбору бассейна для ребенка следует подходить ответственно. Важно, что плавание не только укрепляет мышцы, но и оказывает мягкий, расслабляющий эффект.

Теннис

Большой или настольный теннис — отличное занятие для ребенка с гиперактивностью. Данный вид спорта позволяет направить энергию малыша в нужное русло, а именно на достижение определенного результата.

Легкая атлетика и спортивные танцы

Занятия гимнастикой, танцами или же легкой атлетикой также прекрасно подойдут для малышей с повышенной активностью. Данные виды спорта помогут ребенку обрести контроль над разными мышечными группами, улучшить концентрацию и координацию движений.