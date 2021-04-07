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Досуг Сегодня, 11:4654
Какой компьютер выбрать школьнику

В современном мире люди уже не мыслят себя без компьютера. Его используют во всех сферах жизни. Ну и понятное дело, что на сегодняшний день практически во всех учебных учреждениях процесс обучения также проходит с участием ПК. Какой же выбрать для школьника?

Компьютер для обучения

Для того чтобы облегчит процесс обучения ребенку, важно выбрать правильный компьютер. Давайте подробнее остановимся на том, какими именно техническими характеристиками должен обладать ПК, предназначенный для школьника. Совсем не обязательно покупать дорогой системный блок. Ведь что с помощью компьютера придется делать ребенку? Читать электронные учебные пособия, искать необходимую информацию в сети интернет и выполнять подобные простые задачи. Следовательно, с этими задачами сможет справиться компьютер со средними параметрами. Приблизительно, вот так они выглядят:

  • диск объемом, приблизительно 500Гб;
  • 4-х ядерный процессор;
  • объем оперативной памяти в пределах четырех гигабайт;
  • интегрированная видеокарта. 

Этих технических показателей будет вполне достаточно для учебы детей младшего школьного возраста. Однако, приобретая компьютер ребенку, стоит учитывать, что он будет взрослеть, переходить из класса в класс, и требования к технике станут выше. Поэтому имеет смысл сразу купить универсальный компьютер, который сможет сопровождать ребенка в учебе не один год. 

Для старших школьников подойдет компьютер с более высокими техническими характеристиками, в частности, с процессором помощнее. Большой выбор компьютерной техники для всей семьи можно найти в сети магазинов электроники и бытовой техники Эльдорадо  https://eldorado.ua/pc/c1039100/,  где можно приобрести своему ребенку его первый компьютер.

Что нужно школьникам старших классов

Старшеклассники уже освоились с компьютерной техникой и теперь мечтают о более современном, продвинутом компьютере. В подростковом возрасте дети чаще всего начинают использовать свой компьютер не только как образовательный инструмент, но и средство развлечения. В этой связи может встать вопрос о приобретении так называемого игрового компьютера. Его параметры значительно превосходят обычные устройства для школы. Они оснащены 8-16-ядерным процессором, отличающимся чрезвычайной скоростью, внушительного размера оперативной памятью, специальной видеокартой, а также накопителем очень большого объема.  Высокие показатели таких компьютеров обеспечивают удобный игровой процесс. Но кроме этого, такое устройство сможет прекрасно справляться и с основной своей задачей: облегчать и ускорять процесс обучения.

Для того чтобы выбрать одну из моделей такого компьютера можно попробовать подыскать системный блок с соответствующими техническими характеристиками в магазине электроники и бытовой техники Эльдорадо https://eldorado.ua/pc/c1039100/19819=99311/, предлагающим на выбор семейные, офисные компьютеры, а также компьютеры игровые. Цена на игровые модели, конечно же, существенно выше, но пользу от такой покупки трудно переоценить. Само наличие ультрасовременного ПК будет стимулировать подростка к учебе.

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Какой компьютер выбрать школьнику
Какой компьютер выбрать школьнику
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Досуг

Какой компьютер выбрать школьнику
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