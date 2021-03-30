Как осуществляется кодирование

Метод кодирования широко используется как способ лечения алкогольной зависимости. Несмотря на то, что в частых случаях такой метод дает лишь временный эффект, он весьма популярен и распространен. Но как это работает и в каких случаях стоит прибегать к кодированию?

Что такое кодирование человека от алкоголизма

К методу кодирования прибегают на этапе реабилитации, после того, как проведена детоксикация и все вредные алкогольные пары уже были выведены, а также наладились функциональные системы желудочно-кишечного тракта.

Перед тем как начать полноценную социализацию и назначают этап кодирования, чтобы у человека не сработал принцип якоря, и он не вернулся обратно в прежнюю среду.

Чаще всего кодирования назначают людям на третей стадии алкоголизма, а также тем, у кого это заболевание является наследственным, а не приобретенным.

Также существует несколько противопоказаний. Кодирование крайне не рекомендовано людям, у которых наличествуют:

последствия инсульта;

эпилепсия;

проблемы щитовидной железы;

психологические заболевания;

беременность.

Есть несколько методов кодирования:

медикаментозный; аппаратный; психологический.

Тип кодирования выбирает не пациент, а врач-нарколог на основе конкретных тестов и показаний каждого отдельно взятого пациента.

Прежде чем приступить к кодированию нужно отказаться от алкоголя минимум на неделю, в идеале период воздержания длится порядка 20 дней. Далее начинают применяться первые процедуры – начинается кодирование пациента медикаментами либо психологическое воздействие.

Но кодирование – это не мгновенный результат. После одного сеанса не наступает абсолютное отторжение от алкоголя. Это длительный процесс, сопряженный с самоконтролем.

Во время терапии возможны временные возвраты к алкоголю, но они должны быть не обильными, и вместе с этим человек не должен отказываться от лечения. Некоторые медицинские препараты не инициируют полноценный отказ от лекарства, они направлены на снижение потребности.

Медикаментозное лечение осуществляется виде капель или таблеток, аппаратное– это физиотерапия при помощи тока, психологическое применяется только для людей внушаемых.

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