 

Как осуществляется кодирование

Досуг Сегодня, 20:1868
Как осуществляется кодирование

Метод кодирования широко используется как способ лечения алкогольной зависимости. Несмотря на то, что в частых случаях такой метод дает лишь временный эффект, он весьма популярен и распространен. Но как это работает и в каких случаях стоит прибегать к кодированию?

Что такое кодирование человека от алкоголизма

К методу кодирования прибегают на этапе реабилитации, после того, как проведена детоксикация и все вредные алкогольные пары уже были выведены, а также наладились функциональные системы желудочно-кишечного тракта.

Перед тем как начать полноценную социализацию и назначают этап кодирования, чтобы у человека не сработал принцип якоря, и он не вернулся обратно в прежнюю среду.

Чаще всего кодирования назначают людям на третей стадии алкоголизма, а также тем, у кого это заболевание является наследственным, а не приобретенным.

Также существует несколько противопоказаний. Кодирование крайне не рекомендовано людям, у которых наличествуют:

  • последствия инсульта;
  • эпилепсия;
  • проблемы щитовидной железы;
  • психологические заболевания;
  • беременность.

Есть несколько методов кодирования:

  1. медикаментозный;
  2. аппаратный;
  3. психологический.

Тип кодирования выбирает не пациент, а врач-нарколог на основе конкретных тестов и показаний каждого отдельно взятого пациента.

Прежде чем приступить к кодированию нужно отказаться от алкоголя минимум на неделю, в идеале период воздержания длится порядка 20 дней. Далее начинают применяться первые процедуры – начинается кодирование пациента медикаментами либо психологическое воздействие.

Но кодирование – это не мгновенный результат. После одного сеанса не наступает абсолютное отторжение от алкоголя. Это длительный процесс, сопряженный с самоконтролем.

Во время терапии возможны временные возвраты к алкоголю, но они должны быть не обильными, и вместе с этим человек не должен отказываться от лечения. Некоторые медицинские препараты не инициируют полноценный отказ от лекарства, они направлены на снижение потребности.

Медикаментозное лечение осуществляется виде капель или таблеток, аппаратное– это физиотерапия при помощи тока, психологическое применяется только для людей внушаемых.

Высококачественные процедуры кодирования оказывает клиника New Life. Обратившись сюда, вы сможете найти самых опытных специалистов, которые помогут при любой стадии алкоголизма.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, кодирование, 7dniv, 7dnivinfo  
Алкоголізм: хвороба, яка виліковується
Алкоголізм: хвороба, яка виліковується
Как осуществляется кодирование
Как осуществляется кодирование
Какой компьютер выбрать школьнику
Какой компьютер выбрать школьнику
Какая секция больше всего подойдет для гиперактивного малыша?
Какая секция больше всего подойдет для гиперактивного малыша?
Модные тренды 2021: детские сарафаны
Модные тренды 2021: детские сарафаны
Кровельные элементы безопасности: снегозадержатели
Кровельные элементы безопасности: снегозадержатели
Гидропилинг: встречаем весну с новым аппаратом
Гидропилинг: встречаем весну с новым аппаратом
Выбор и покупка тормозных дисков для автомобиля
Выбор и покупка тормозных дисков для автомобиля
Чем горный велосипед отличается от городского?
Чем горный велосипед отличается от городского?
Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком
Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком
Дистанционное обучение: 12 советов для родителей
Дистанционное обучение: 12 советов для родителей
Причины поломки турбин
Причины поломки турбин

Новости по теме

Как часто нужно проходить ЭКГ: что говорят врачи
Как часто нужно проходить ЭКГ: что говорят врачи
30-мар-2021, 15:43
Методы терапии вывиха надколенника
Методы терапии вывиха надколенника
29-мар-2021, 13:18
Катаракта: особенности и методы лечения
Катаракта: особенности и методы лечения
15-мар-2021, 17:47
Как привыкнуть к слуховым аппаратам
Как привыкнуть к слуховым аппаратам
15-мар-2021, 14:52
После вакцинации в Израиле заболеваемость заметно выросла а 38% последних жертв коронавируса в стране были полностью привиты
После вакцинации в Израиле заболеваемость заметно выросла а 38% последних жертв коронавируса в стране были полностью привиты
9-мар-2021, 14:59

Последние новости

20:25
Политика
Зеленский объявил, что должен делать Байден для Украины
20:24
События
Китайская вакцина CoronaVac появится сначала только в четырех регионах Украины
20:22
События
Госсекретарь США и генсек НАТО созвонились, чтобы обсудить Украину
17:40
Политика
Мендель сообщила что Зеленский запросил переговоры с Путиным об эскалации конфликта на Донбассе
17:36
События
Вакцинация китайским препаратом от Sinovac началась в Украине
17:32
События
Пока столовая Рады закрыта на карантин нардепы "будут питаться святым духом" - заявил Корниенко
17:19
События
Арестович заявил что ТКГ по Донбассу не будут переносить из Минска в другой город
17:17
Политика
Закон о запрете коллекторам кошмарить украинцев подписал Зеленский
15:55
События
"Буковель" возобновил работу в полном объеме
15:27
События
Судьба дальнейшего локдауна в Киеве решится в среду
14:51
События
Итоговый протокол окружного избиркома на 87-м округе, которым объявлялась победа Вирастюка отменил суд
11:05
События
Помощь с вакцинацией своим болельщикам предложил ФК "Карпаты"
11:04
События
О "недостаточной эффективности" их вакцин от COVID-19 официально заявили в Китае
11:02
События
О разработке бомбардировщика-невидимки, "преодолевающего натовское ПВО " заявили в РФ
10:58
События
"Альтернатива для Германии" потребовала выхода ФРГ из Европейского Союза
10:49
События
Из-за взрыва на ядерном объекте в Натанзе Иран приостановит обогащение урана на 9 месяцев
10:34
События
В "желтую" зону карантина переведут три области на этой неделе
10:17
События
Весенние дожди пройдут сегодня в Украине
10:15
События
Принц Гарри пересек Атлантику и прибыл в Лондон на похороны своего деда, принца Филиппа
10:04
События
Дочь генерала ФСБ России убитой нашли в Ереване

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 апреля 20216783
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 апреля 20216227
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 апреля 20215522
Что привёз Зе из Турции и почему Эрдоган осторожно говорил про Донбасс и Россию3220
Завтра третий регион Украины станет "желтым" и ослабит карантин807
Военно-транспортный самолет ВВС США с неизвестным грузом прибыл из Риги в Киев653
Под Киевом задержали мошенницу, которая выманила у пенсионерки $3,5 тысячи437

Досуг

Алкоголізм: хвороба, яка виліковується
Алкоголізм: хвороба, яка виліковується
Що відрізняє залежну від алкоголю людину від тієї, яка не має такої пристрасті? Те, що її настрій і фізичний стан підпорядковані черговій дозі спиртного. Якщо вона відсутня, то всі думки спрямовані на вирішення цієї проблеми.
Сегодня, 20:1951
Как осуществляется кодирование
Как осуществляется кодирование
Метод кодирования широко используется как способ лечения алкогольной зависимости. Несмотря на то, что в частых случаях такой метод дает лишь временный эффект, он весьма популярен и распространен. Но как это работает и в каких случаях стоит прибегать к кодированию?
Сегодня, 20:1869
Какой компьютер выбрать школьнику
Какой компьютер выбрать школьнику
В современном мире люди уже не мыслят себя без компьютера. Его используют во всех сферах жизни. Ну и понятное дело, что на сегодняшний день практически во всех учебных учреждениях процесс обучения также проходит с участием ПК. Какой же выбрать для школьника?
9-апр-2021, 11:46290
Какая секция больше всего подойдет для гиперактивного малыша?
Какая секция больше всего подойдет для гиперактивного малыша?
Занятия плаванием в бассейне. Секция тенниса: большого и настольного. Тренировки по спортивным танцам и легкой атлетике. Восточные единоборства и разные виды борьбы. Игра в шахматы. Секция по футболу.
9-апр-2021, 00:01340
Модные тренды 2021: детские сарафаны
Модные тренды 2021: детские сарафаны
Ищете платье для девочки, которое не только оправдает ваши ожидания, но и порадует ребенка? В таком случае обязательно обратите внимание на несколько вопросов. Тогда вы обязательно сделаете ставку на правильную модель.
7-апр-2021, 16:52398
Кровельные элементы безопасности: снегозадержатели
Кровельные элементы безопасности: снегозадержатели
В зимнее время на крышах многих домов залегает толстый слой снега. Когда он начинает опускаться, он становится опасным. Чаще всего это происходит в период оттепелей.
7-апр-2021, 13:45341

События

Китайская вакцина CoronaVac появится сначала только в четырех регионах Украины
Китайская вакцина CoronaVac появится сначала только в четырех регионах Украины
Логистический контрагент госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) начал развозить по регионам Украины китайскую вакцину CoronaVac от Covid-19, которая была закуплена за средства госбюджета.
Сегодня, 20:2464
Госсекретарь США и генсек НАТО созвонились, чтобы обсудить Украину
Госсекретарь США и генсек НАТО созвонились, чтобы обсудить Украину
В понедельник, 12 апреля, Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорили по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Сегодня, 20:2255
Вакцинация китайским препаратом от Sinovac началась в Украине
Вакцинация китайским препаратом от Sinovac началась в Украине
В понедельник, 12 апреля, в Украине началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом CoronaVac производства Sinovac.
Сегодня, 17:3694
Пока столовая Рады закрыта на карантин нардепы "будут питаться святым духом" - заявил Корниенко
Пока столовая Рады закрыта на карантин нардепы "будут питаться святым духом" - заявил Корниенко
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, чем будут питаться депутат парламента, пока столовая закрыта на локдаун.
Сегодня, 17:3287
Арестович заявил что ТКГ по Донбассу не будут переносить из Минска в другой город
Арестович заявил что ТКГ по Донбассу не будут переносить из Минска в другой город
Несмотря на недавние заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, после карантина переговоры по Донбассу из Минска переносить не будут. 
Сегодня, 17:1979
"Буковель" возобновил работу в полном объеме
"Буковель" возобновил работу в полном объеме
С переходом Ивано-Франковской области в желтую зону карантина после месячного перерыва возобновил работу горнолыжный курорт "Буковель".
Сегодня, 15:5577
7 Днів