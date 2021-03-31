Алкоголізм: хвороба, яка виліковується

Що відрізняє залежну від алкоголю людину від тієї, яка не має такої пристрасті? Те, що її настрій і фізичний стан підпорядковані черговій дозі спиртного. Якщо вона відсутня, то всі думки спрямовані на вирішення цієї проблеми. Разом з тим виникають нові: психологічні, соціальні, матеріальні, медичні. Так народжується алкоголік — людина, що залежить від алкоголю, але не визнає цього.

Алкоголізм, у розумінні медиків, — це захворювання, патологічна залежність з поступовою деградацією. Характерним його симптомом є заперечування, невизнання проблеми. Зважаючи на те, що хвороба має кілька стадій, її можна лікувати, особливо якщо проблему розпізнали своєчасно, до виникнення психічних розладів та ураження внутрішніх органів. Проте цим мають займатися фахівці, які застосовують індивідуальний підхід, відслідковують результати, вносять корективи.

Найкращих результатів вдасться досягти у реабілітаційному центрі, зокрема ефективне лікування алкоголізму у Вінниці проводить команда місцевої філії Міжнародної антинаркотичної Асоціації. Доведено, що алкоголь є психотропною речовиною, оскільки викликає не лише звикання, але й незворотні наслідки, тому Центр реабілітації і займається цим питанням.

Прояви алкогольної залежності

Алкоголізм — підступна хвороба, яка може розвиватися роками і проходить кілька стадій:

Початкова (продром). Звикання. Непереборний потяг. Деградація з ураженням мозку та інших органів.

Мало який алкоголік визнає проблему, тому виявити її та переконати людину звернутися до центру реабілітації — завдання близьких. Про захворювання свідчить ряд симптомів:

втрата контролю кількості випитого;

часткова амнезія;

постійне бажання випити будь-що, де є спирт;

здатність вживати алкогольні напої наодинці;

зміна зовнішності.

Найстрашніше, що людина стає небезпечною, бо її настрій може швидко змінюватися від веселого до агресії.

Комплексне лікування — запорука успіху

Чи можна вилікувати алкоголізм у домашніх умовах? Висновок може зробити лише лікар, тому без консультації не обійтися. Друга умова — визнання хворим проблеми і бажання виправити ситуацію. Проте найбільше навантаження лягає на плечі близьких — потрібна їхня підтримка. На жаль, процес лікування тривалий, тому вдома створити ідеальні умови складно. Інша справа — реабілітаційний центр, де збираються фахівці та однодумці. Всі мають спільну проблему, що допомагає вистояти в переламний період і повернутися до повноцінного життя без стресу для психіки й організму в цілому.

Залишатися наодинці з проблемою не можна, адже є люди, які розуміють і знають, як допомогти. Психологічна підтримка, тренінги, групові заняття взаємодопомоги, спортивно-терапевтичні заходи — дієвий алгоритм соціальної адаптації тих, хто втратив інтерес до життя через потяг до спиртного. Реабілітаційний центр — важлива сходинка на шляху до повного одужання.