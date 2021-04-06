Work and Travel USA - летняя работам студентам в США

Каждый год границу Америки пересекают более миллиона граждан со всех уголков планеты. Кто-то отправляется сюда на отдых, кто-то выбирает эту независимую страну для работы, а кто-то планирует усовершенствовать здесь свои знания английского языка. У украинских студентов есть шанс совместить все вышеперечисленные преимущества в одной поездке. На сайте https://myworktravel.com/work-and-travel-usa.html можно получить помощь в трудоустройстве в Америке на время летних каникул.

Возможности сервиса

Work and Travel USA - это один из популярнейших сервисов по обмену студентами. Здесь студентам предлагают возможность устроиться на работу на период с мая по сентябрь.

Условия участия:

Для участия в программе необходимо быть студентом дневного или вечернего отделения любого из украинских вузов. Студенты-заочники не могут устроиться на работу в США с помощью данного сервиса. Максимальный возраст участника – 23 года. Обязательное условие – владение английским языком на базовом разговорном уровне. Загранпаспорт в наличии.

Сервис предлагает огромный перечень вакансий. Так, студенты работают в ресторанах и кафе, в парках аттракционов и аквапарках, в торговых и развлекательных центрах, в национальных парках и на курортах. Есть список запрещенных вакансий, с которым можно ознакомиться на официальном сайте сервиса.

Программа состоит из двух этапов: работа и отдых. На период с 15 мая по 15 сентября студент устраивается на работу. Три месяца гость работает на предложенной ему должности, а оставшийся месяц может потратить на путешествие, продолжить свое знакомство с достопримечательностями и красотами страны.

Преимущества сервиса Work and Travel USA

Поиск работы с помощью Work and Travel USA – это правильное начало карьеры. Сервис имеет двадцатилетний опыт работы в данной сфере, заслужил огромное количество положительных отзывов, поэтому студенты могут быть уверены в его надежности и безопасности.

Для трудоустройства в Соединенных Штатах Америки необходимо оставить заявку на официальном сайте службы. Для участия в программе потребуются следующие документы:

Заполненная анкета.

Копия студенческого билета или справка с места учебы (очное или вечернее отделение любого вуза).

Действующий загранпаспорт.

4 фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра.

Письмо с мотивацией.

Резюме, подготовленное на английском языке.

Заключая договор с компанией Work and Travel USA, студент получает помощь на всех этапах сотрудничества – с момента поиска подходящей вакансии и до момента возвращения из путешествия. Эксперты с большим опытом проконсультируют по любым вопросам, помогут подобрать персональную программу трудоустройства, разработают личную стратегию для успешного карьерного роста, посоветуют оптимальные места для временного трудоустройства.

Каждый участник, который обратился за помощью в компанию, гарантированно получает визу. Work and Travel USA предоставляет вакансии в сфере обслуживания, поэтому за время работы украинские студенты могут усовершенствовать свой английский, полностью погрузиться с языковую среду и получить отличный старт для своей дальнейшей карьеры.

Даты работы студент выбирает самостоятельно. По окончании периода трудоустройства участники разрабатывают маршрут и отправляются знакомиться с самыми интересными достопримечательностями Соединенных Штатов Америки. Большинство студентов за три месяца работы успевают обзавестись новыми друзьями, в компании с которыми и отправляются в поездку. Для тех, кто предпочитает путешествовать в одиночку, имеется и такая возможность.