Платья: время обновлять модные запасы

Платья — где купить и какому бренду отдать предпочтение?

Какой стиль одежды вам не был бы предпочтительнее, милые дамы, но если повод требует надеть платье, то отвертеться не получится. Гарантированно, каждая имеет в своем арсенале девичьи модели в разных стилистиках и все они подчеркивают достоинства, и отражают предпочтения хозяйки. Но платья, в отличие от других предметов гардероба, имеют свойство запоминаться, а значит пополнять их ряды нужно регулярно. Конечно же, такого вида одежда бывает разной, некоторые модели предназначены для разового использования, некоторые созданы полностью адаптивными, чтобы вы могли не сдерживать свой полет фантазии и составлять впечатляющие наряды изо дня в день. Но какое событие не было бы отмечено в календаре, а изделие должно быть исключительно качественным, чтобы вы запомнились не видом одежды, а его безупречностью, которая может многое сказать и о вас. Мы нашли отличную онлайн-платформу, которая знает толк в достойной одежде, обуви и аксессуарах — MD Fashion. Мультибрендовый онлайн-стор, полон всемирно известных брендов из Италии, Германии, Франции, Канады, США и не только. Компания является официальным дистрибьютором каждой из заявленных в перечне марок. Здесь вы можете найти, а при необходимости и изучить, любое стилевое направление: casual, спорт-шик, streetstyle, классика, гранж, преппи, ретро-эстетика, бохо и многие другие, которые пользуются спросом у трендсеттеров и ценителей наработок фэшн-индустрии. Стоит кратко описать наиболее запрашиваемые бренды и их вектор стилизации, чтобы немного ввести вас в их атмосферу.

Если вам по душе переплетение спорта и повседневности, выбирайте модели от скандинавского Gant. Прямые минималистичные фасоны, платья-поло с милыми воротниками, массивные полоска и базовые цвета несут в себе спокойствие и аристократизм.

Если нравятся ретро-мотивы, значит эстетика Tommy Jeans лучше всего отобразит ваши предпочтения. Яркие цвета, паттерны и символика компании, в переплетении с фирменным качеством в результате создают осовремененные варианты платьев, которые будут балансировать и с каблуками, и с “папиными кроссовками”.



Если сегодня у вас бунтарское настроение — Diesel и Replay помогут подчеркнуть вашу свободолюбивость. Деструктивные элементы декора, базовые черно-белые тона (но иногда и вспышки неоновых оттенков), разнообразные цепи, агрессивные принты и прочие вызывающие детали. Эту линию можно либо завершить такими же яркими предметами образа, либо усмирить — подобрать более сдержанные (на грани с элегантностью) туфли, пиджак, сумку.

И это только введение в MD-Fashion. А представьте, сколько неизведанного таится на виртуальных витринах сайта, если общее количество производителей — больше ста.