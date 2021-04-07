Лайфхаки для легкого и интересного изучения иностранного языка в период летних каникул

Школьные каникулы — это прекрасное время для развлечений и отдыха от учебы. Но за несколько месяцев безделья ребенок может забыть то, что изучал в школе весь предыдущий год. И особенно сильно это скажется на уровне владения иностранным языком.

Чтобы этого не произошло, необходима постоянная практика. Но сидеть за упражнениями вместо отдыха с друзьями согласится не каждый ребенок. Поэтому процесс изучения языка во время каникул должен быть максимально интересным и нескучным. И сейчас мы расскажем, какие приемы помогут вам не просто поддержать уровень владения английским, а повысить его.

Лайфхаки для изучения иностранного языка

Чтобы ребенку было интересно получать новые знания в период летних каникул, необходимо совместить отдых и обучение. Например, вместо скучного урока посмотрите вместе любимый мультфильм на иностранном языке, вместо поездки к бабушке отправьте его в языковой лагерь, а чтение заданной на лето литературы можно разнообразить книгами на английском. Поверьте, такая практика принесет больше пользы, а новые впечатления подогреют интерес к обучению.

Совместные просмотры мультфильмов без перевода

Просмотр любимого мультфильма на языке оригинала — это один из самых популярных способов изучения английского. Такой метод обеспечит англоязычную среду в доме, что позволит легче изучать новые слова, устойчивые выражения и воспринимать речь на слух.

Для начала можно включать видео с субтитрами на родном языке, постепенно переходя на английские субтитры. А через время постарайтесь и вовсе от них отказаться. Таким образом, ребенок будет постоянно слышать в доме иностранную речь, и это не даст ему забыть ранее полученные знания.

Языковые лагеря

Еще один очень эффективный и, главное, интересный опыт получения новых знаний — это лагеря с изучением английского языка. Ежедневные занятия с носителями помогут ребенку подтянуть свой уровень знаний, а разнообразные игры, викторины и соревнования не дадут ему заскучать.

Также важно знать, что в подобных лагерях часто существует правило english only. Это значит, что все общение должно происходить только на английском, что поможет ребенку усовершенствовать свои знания и преодолеть психологический барьер в общении на иностранном языке.

Чтение английских книг и журналов

Данная практика поможет не только увеличить словарный запас, но и запомнить различные грамматические конструкции. Только важно выбирать литературу, которая подходит ребенку под его уровень знаний, ведь слишком сложный текст может вовсе отбить весь интерес. Поэтому для начала выбирайте адаптированные произведения.

Старайтесь уделять английскому около одного часа в день, и тогда результат от обучения вас очень порадует. Но и не забывайте про отдых: небольшие прогулы не помешают.

Источник: dec.camp