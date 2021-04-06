Таунхаусы и коттеджи от застройщика Smart Development

Если вы работаете в Киеве, но мечтаете о доме с собственной территорией, где можно обустроить зону отдыха, то смело покупайте таунхаус или коттедж в пригороде.

Что лучше – таунхаус или коттедж

Выбор дома в этом случае зависит сугубо от вас. Если вы хотите максимально изолироваться от соседей, тогда стоит отдать предпочтение коттеджу – отдельному жилому дому с прилегающей территорией.

Если же вы хотите больше экономить на коммунальных платежах, в таком случае стоит покупать таунхаус. Это жилой дом на несколько многоуровневых квартир. То есть, с соседями будут общие стены. Несмотря на это у вас будет изолированный вход и свой отдельный участок. Стоит также отметить, что за счет экономии материалов и территории, купить таунхаус дешевле, чем коттедж.

Почему коттеджи и таунхаусы пользуются спросом

В Украине количество предложений с продажей таунхаусов и коттеджей от застройщика постоянно растет, поскольку все больше семей отдают предпочтение собственному дому, нежели квартире в новостройке. Так, ведь покупка таунхауса или коттеджа имеет ряд преимуществ:

собственная территория, где можно обустроить зону отдыха или посадить сад;

большая жилая площадь;

близость ко всей необходимой инфраструктуре;

изолированный вход в дом;

отдельные коммуникации;

жизнь возле природы, но не слишком далеко от города;

приемлемая цена – купить собственный дом дешевле, чем такой же площади квартиру в новостройке.

Какого застройщика выбрать при покупке таунхауса или коттеджа в Киевской области

В связи со спросом на собственные дома под Киевом на рынке недвижимости есть много застройщиков, которые предлагают купить жилье. Но как же выбрать надежного девелопера? Прежде всего обращайте внимание на эти пункты:

история функционирования на рынке;

наличие готовых качественных домов;

наличие всех необходимых документов;

отсутствие судебных тяжб;

не слишком дешевая по сравнению с девелоперами-конкурентами стоимость квадратного метра.

Застройщик Smart Development представлен на украинском строительном рынке уже больше десяти лет и имеет хорошую репутацию. Застройщик предлагает экологичные таунхаусы и коттеджи, которые находятся в Киеве и в пригороде – Organic Home, Solo Home, New Smart и НЕБО'S HILL. Smart Development внедряет новые технологии в недвижимость, чтобы жизнь украинцев становилась легче и комфортнее. Кроме того, у вас есть возможность купить коттедж или таунхаус в рассрочку.

Если хотите узнать, сколько стоят дома, или уже готовы совершить покупку, обращайтесь в отдел продаж:

Киев, ул. Якуба Коласа, 2-Б

Телефон: 0-800-303-203

График работы: пн-пт: 09:00-18:00, сб: 10:00-17:00 (по договоренности)

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