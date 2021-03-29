Как перевести свой бизнес в интернет: рекомендации Cityhost.ua

Экономика серьезно пострадала из-за пандемии, многие частные предприниматели потерпели убытки и закрылись. Чтобы избежать такой участи, стоит рассмотреть вариант продажи товаров и услуг онлайн. Даже начинающий пользователь сети сможет разобраться с этим. В статье, хостинг-провайдер Cityhost.ua представит пошаговую инструкцию по переносу бизнеса в онлайн.

Создание сайта самостоятельно

Чтобы ваш ассортимент видели люди, должно быть место, куда они могут перейти и узнать всеобъемлющую информацию — веб-сайт. Чтобы создать ресурс, услуги специалистов не нужны – достаточно воспользоваться конструктором или системой CMS.

Главное преимущество конструкторов — наличие различных готовых шаблонов, упрощающих создание сайта. Для работы с ними не нужно быть гуру программирования, а использование конструктора доступно бесплатно в любом тарифе хостинга от Cityhost.ua. Такой конструктор позволяет быстро и просто создать и запустить запустить сайт. Начать можно с минимальной визитки, постепенно создавая отдельные страницы под каждый товар или услугу расширяя возможности сайта.

Процесс создания максимально прост: пользователь выбирает готовый шаблон и заполняет контентом. Могут вноситься небольшие изменения: смена месторасположения блоков, изменение цветов, форм и картинок. Далее остается заполнить блоки информацией: добавить тексты, цены, фото товаров. Чтобы создать сайт на конструкторе, выберите любой тариф хостинга: https://cityhost.ua и следуйте видео инструкциям на канале хостинг-провайдера.

CMS — вид программного обеспечения, используемого для создания сайта и управления его контентом. Эти системы позволяют создать сайт используя готовые шаблоны.

От вас требуется выполнение нескольких шагов:

Установка выбранной CMS на хостинг. Добавление графических шаблонов и тем оформления. Установка модулей для расширения функционала сайта. Наполнение сайта карточками товаров, услуг и другой нужной информацией.

Второй вариант несколько сложнее, однако имеет больше преимуществ. Установка популярных CMS систем доступна в автоматическом режиме в любом из тарифов хостинга от Cityhost.ua.

Покупка домена

Домен — имя сайта, которое вводится в адресную строку браузера. Его можно зарегистрировать по ссылке: https://cityhost.ua/domain у регистратора Cityhost.ua. На выбор пользователям предлагается более 250 доменных зон. В качестве имени вы можете использовать название вашей компании или придумать другое.

Покупка хостинга

Когда вы создаете сайт, возникает вопрос: где его разместить? Компьютер, на котором будет размещаться большая часть информации, должен всегда быть подключен к сети и круглосуточно работать. Самостоятельно создать такие условия затруднительно, поэтому на помощь приходит хостинг-провайдер, у которого вы можете арендовать за место определенную плату.

Покупка хостинга имеет общую структуру независимо от поставщика услуг:

регистрация на сайте провайдера, создание учетной записи;

выбор тарифного плана, который вы хотите приобрести;

внесение оплаты за услуги;

привязка доменного имени к полученному хостингу;

загрузка готового сайта или его создание на конструкторе.

Обратите внимание, что хостинг бывает разным: виртуальным, VDS/VPS, а также выделенный сервер. Основное отличие — ресурсы предоставляемые сайту. Если сайт не требует много ресурсов, ассортимент товаров небольшой можете начать с простого виртуального хостинга.

Рекламная кампания

Чтобы о проекте узнало как можно больше людей, необходимо задействовать все каналы. Поскольку тратить много денег не хочется, рекомендуется остановиться на контекстной рекламе и продвижении в социальных сетях.

Вы можете начать с контекстной рекламы в Google. Используя инструменты системы необходимо создать объявления и задать ключевые слова. Пользователь, который будет искать товар (вводить ключевые слова в поиск) будет видеть ваше объявление и сможет перейти на сайт для заказа.

Создание аккаунтов бизнеса в социальных сетях тоже необходимо. Следует активно заполнять учетные записи информацией в нескольких социальных сетях (например, Instagram, Facebook), беря во внимание особенности аудитории. Во всех перечисленных соцсетях создаются таргетированные объявления, привлекающие на сайт большее число клиентов.

Перевод бизнеса в онлайн — новые возможности, позволяющие привлекать клиентов, расширять спектр услуг и увеличивать доход. Начать свой путь в сети вы можете с хостинг-провайдером Cityhost.ua, которые предоставляет полный спектр услуг, необходимый для переноса бизнеса в сеть.