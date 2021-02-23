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Репетитор английского онлайн: 5 преимуществ

Изучение иностранного языка, в частности английского, в любом случае дело ответственное, требующее тщательного и серьезного подхода. Но не всегда хватает времени на посещения уроков в языковых школах, но это не значит, что на желании овладеть языком можно поставить крест.

К счастью, современные технологии позволяют нам изучать английский дистанционно, так сказать, в режиме «онлайн». И такой способ имеет массу весомых преимуществ, на которые стоит обратить внимание:

  • Во-первых, заниматься с репетитором можно не покидая собственный дом – в любое удобное для вас время. Главное, предварительно уточнить все нюансы с преподавателем;
  • Во-вторых, изучение английского онлайн в домашней обстановке позволяет более эффективно и быстро осваивать язык, ведь уроки проходят в максимально комфортных условиях, ведь можно спокойно усесться в любимое кресло, попивая чай, осваивать ту или иную тему;
  • В-третьих, дистанционное изучение иностранного идеально подходит для тех, кто имеет работы с насыщенным графиком, или постоянно находится в командировках. Достаточно просто в условленное время подключиться к видеоуроку и приступить к занятию;
  • В-четвертых, такой способ хорошенько экономит время, ведь не нужно доезжать до учебного заведения – уроки проходят прямо дома;
  • В-пятых, в онлайн режиме можно изучать английский за индивидуальной программой, при этом стоимость таких уроков может быть гораздо ниже.

Где найти лучшего репетитора для онлайн-уроков?

Разумеется, можно просто открыть веб-браузер и в поле поиска ввести запрос, например, «репетитор английского Днепр», а можно значительно упростить себе задачу, сразу обратив внимание на школу по изучению английского «Friends Club» - ведь это лучший вариант достичь поставленных целей быстро и эффективно.

В первую очередь стоит отметить, что данное заведение – это команда квалифицированных профессионалов, имеющих богатейший опыт работы в данной нише. Почему именно Friends Club? Все просто:

  • Первый урок с выбранным репетитором – бесплатный;
  • Занятия предусматривают несколько уровней – от начального до продвинутого;
  • Длительность урока – не менее 55 минут, что позволяет на отлично усваивать учебный материал;
  • Каждый студент имеет личный кабинет, где можно отслеживать свои успехи, получать и выполнять домашнее задание онлайн;
  • Есть возможность покупать абонементы (например, на 4 или 16 уроков и т.п.).

Более того, школа Friends Club имеет высокий рейтинг Enguide, более тысячи позитивных отзывов студентов, а также предлагает уникальную методику, которая заряжает на активную работу, следовательно, поможет достичь намеченного.

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Теги: news, новости, Украина, репетитор, английский, 7dniv, 7dnivinfo  
Репетитор английского онлайн: 5 преимуществ
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Досуг

Репетитор английского онлайн: 5 преимуществ
Репетитор английского онлайн: 5 преимуществ
Изучение иностранного языка, в частности английского, в любом случае дело ответственное, требующее тщательного и серьезного подхода. Но не всегда хватает времени на посещения уроков в языковых школах, но это не значит, что на желании овладеть языком можно поставить крест.
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