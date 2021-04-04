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Досуг Сегодня, 15:3864
Как происходит увеличение груди

Увеличение груди занимает почти 1 место среди наиболее часто выполняемых косметических операций у женщин. Процедура относится к сфере пластической реконструктивной хирургии и гинекологии. Доктора занимаются восстановлением женской груди с 1890-х годов. Если появился интерес к подобной операции, то необходимо все детально изучить — от того, как найти подходящего специалиста, до момента, какой будет результат после. Более подробно, как и почему, ниже в статье.

Причины обращения к врачам

В современном мире увеличение груди (одесса) проводится всего за несколько часов. Поводом такого стремления заключается в том, что она воспринимается маленькой по сравнению с остальными пропорциями тела. У некоторых этот «участок» тела почти не развивался при половом созревании, и это становилось фактором комплексов. Поэтому хирургическое увеличение груди с помощью силиконовых имплантатов или собственного жира зачастую является единственным способом для этих женщин снова ощутить настоящую радость жизни. Клиника Аура делает такие операции.

Помимо чисто эстетических соображений, выделяются также медицинские показания, которые свидетельствуют о пользе данного медицинского мероприятия.

К ним относятся:

  • врожденные деформации;
  • врожденная или приобретенная асимметрия, разница в объеме;
  • гипоплазия;
  • неправильное положение половины грудной клетки;
  • потеря одной или обеих грудей после болезни.

Если преследуются только причины красоты, важно, чтобы лечащий хирург проанализировал подробнее психологические мотивы. Это происходит при первой консультации. С одной стороны, важно, чтобы появилось самостоятельно желание довериться хирургам (как, например, бывают случаи, когда партнер оказывает давление на женщину).

Какие женщины могут делать увеличение груди?

В принципе, все страдающие слишком маленькой грудью. Задача клиники — убедиться, что желаемое изменение реалистично и соотносится разумно к пропорции тела. Если имплантаты превышают определенный уровень, это связано с повышенным риском для здоровья пациента.

Противопоказания могут существовать только в определенный момент времени (например, беременность). Сюда относят и такие серьезные недомогания как аутоиммунные, и об этом нужно сообщать. Учитываются и аллергия, и гиперчувствительность к используемым материалам, острые инфекции, неясные результаты исследования (или, к примеру, не переносится общий наркоз). И, конечно же, возрастные ограничения — с 18 лет. Увеличение груди следует проводить только в том случае, если подтверждено, что она полностью здорова.

 

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