Косметика Avene: у чому її унікальність

Основним компонентом косметики Avene є термальна вода, котра має цілющі та лікувальні властивості. Тому застосовувати такі засоби рекомендується тим, у кого чутлива шкіра. Але бренд пропонує продукцію не лише для таких користувачів. В асортименті вдасться знайти засоби також для гіперчутливої, атопічної шкіри.
Що відомо про бренд
Французький виробник уже понад 20 років випускає косметичні засоби. Заснована компанія у Франції в 1990 році. На даний момент представлено декілька лінійок, котрі розроблені для користувачів різного віку. Оскільки з самого початку Avene позиціонувалася як бренд лікувальної косметики, засоби продаються в тому числі в аптеках, адже допомагають впоратися з різними дерматологічними захворюваннями.
Засоби з догляду роблять шкіру привабливою, долають різноманітні естетичні дефекти. Це досягається завдяки оптимізації водного балансу. Сьогодні виробника знають у багатьох країнах світу. Продукція має популярність серед жінок різного віку, тому що вона дійсно ефективна.
Ключові особливості
Основна особливість – введення до складу косметичних засобів термальної води з однойменного джерела. Саме цим пояснюється висока ефективність щодо проблемної, чутливої, хворобливої шкіри. Термальне джерело, яке стало головною фішкою Avene, відкрите у ХІХ столітті. У складі цієї цілющої води багато силікатів, кварцу та інших компонентів, котрі позитивно впливають на стан організму та шкіри в тому числі. Рівень рН складає 7,5, що вважається нейтральним показником.
Саме наявність великої кількості мінеральних речовин забезпечує живлення шкіри, допомагає підтримувати кислотно-лужний баланс, сприяє заживленню, бореться з запаленнями. Компанія проводила безліч досліджень, які підтвердили дієвість засобів із догляду за шкірою. Сьогодні в асортименті є:
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лосьйони;
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гелі для душу;
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дезодоранти;
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засоби для зняття макіяжу;
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скраб-гелі для обличчя;
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маски та сироватки;
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креми, у тому числі проти зморшок та зволожувальні.
Ефективність термальної води, якої в складі засобів близько 60%, доведена. Основна її властивість – нейтралізація вільних радикалів. Це сприяє пом’якшенню, зволоженню шкіри – вона стає сяючою та неймовірно привабливою.
Переваги та недоліки
Серед суттєвих переваг косметики Avene:
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висока якість та перевірена ефективність;
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натуральний склад;
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дієвість проти основних проблем чуттєвої та атопічної шкіри;
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здатність впоратися з запаленнями, подразненнями;
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відсутність побічних ефектів;
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бездоганна репутація.
Якщо говорити про недоліки, то можна назвати хіба що ціну. Хоча це більшою мірою стосується саме лікувальних засобів, котрі рекомендовано підбирати разом зі своїм косметологом.