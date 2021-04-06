Ножи балисонги: разновидности и преимущества

Нож – очень важная и нужная вещь, которую люди активно используют в быту, и не только. Современные производители выпускают довольно широкое разнообразие данных изделий, среди которых особой популярностью пользуются так называемые ножи-балисонги (бабочки).

К слову говоря, балисонги сейчас доступны для приобретения и в режиме «онлайн», в частности, на сайте интернет-магазина THE BLADE, который предлагает не только богатый выбор ножей-бабочек, но также высокое качество товаров и умеренные цены + быстрая доставка по всей Украине.

Разновидности ножей-бабочек

Основным критерием, по которому различают балисонги, является размер, поскольку конструкция таких ножей – одинакова, и вряд ли когда-то претерпит каких-либо серьезных изменений. Итак, изделия бывают:

Сверхмалых размеров. Общая длина ножа составляет не более 9 см, из которых 4 см имеет само лезвие;

Малых размеров. Габариты изделия – от 9 до 19 см (лезвие – не длиннее 9 см);

Средних размеров. Длина – от 19 до 24 см;

Больших размеров. Данные ножи довольно габаритные, а их длина может составлять целых 28 см.

Помимо этого, стоит отметить один важный момент: изделие может иметь клинок разной формы, например, прямой или волнистый. Как правило, ножи-бабочки выполняют полностью с металла, но встречаются комбинированные варианты, где рукоять – деревянная.

Основные «плюсы» балисонгов

Хотя раньше ножи-бабочки, как правило, использовались исключительно в рукопашном бою, постепенно эти изделия перешли и в другие сферы использования. Сейчас особой популярностью они пользуются среди туристов и путешественников, охотников и рыбалок. Помимо этого, они являются незаменимыми во время собирания грибов или на пикнике.

Чем же можно объяснить такую популярность ножей бабочек? Все просто: они невероятно компактны, практичны и надежны. Металлическая конструкция отлично выдерживает активную эксплуатацию при любых условиях, поэтому изделие способно прослужить на протяжении длительного времени.

Подводя итоги, отметим, что ножи балисонги – полезные и практичные изделия, которые легко помещаются в карман и абсолютно безопасны в сложенном положении – благодаря особой конструкции. Помимо этого, они долговечны, следовательно, порадуют вас длительной службой. Главное, покупать такие товары исключительно в надежных и проверенных магазинах, чтобы в итоге получить действительно оригинально изделия надлежащего качества.