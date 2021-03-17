Почему техника Apple стала самой популярной в мире?

В сети магазинов Apple в Киеве, как и во всем мире, всегда людно. Все хотят обновить, купить свой первый «яблочный» гаджет или просто посмотреть на него. И это не удивительно: Эппл завоевала репутацию лучшей техники в мире, а девайсы с логотипов в форме яблока – самые продаваемые в мире. Как это удалось корпорации из Купертино? Давайте попробуем разобраться.

Первый в мире смартфон

Сегодня уже не все вспоминают, что если бы не Iphone, возможно, смартфонов и не существовало бы. Раньше даже не задумывались о телефоне, с которого можно отправить электронное письмо или зайти в интернет. И когда создателю корпорации Apple пришла в голову такая идея, производители техники его не поддержали, заверив, что такой девайс не будет пользоваться спросом – он попросту не нужен людям.

Джобс в это не поверил, и Apple приступила к созданию устройства своими силами. Его появление на рынке произвело настоящих фурор, и конкуренты принялись изучать технологии и разрабатывать собственные девайсы с мобильным процессором. Но они потеряли время – к тому времени «яблоко» уже работало над улучшением своих разработок. Они были на шаг впереди конкурентов.

Сегодня функциональность и технические возможности айфонов основаны не столько на технически продвинутых механизмах, сколько на программном обеспечении. Так, пока другие производители улучшают оптику камер, повышают их разрешение до 100 Мегапикселей и тем самым повышая стоимость производства смартфона, Apple совершенствует систему машинного обучения Neural Engineс и методы вычислительной фотографии. В результате – снимки, сделанные на айфон, намного выше по качеству, они достигают уровня профессиональной фототехники.

Первый цифровой плеер – тоже выдумка Джобса

Ipad – это тоже выдумках Стива Джобса, причем его появление вызвано достаточно эгоистичными причинами. Он был на пробежке и задумался о создании плеера, который не будет мешать спортсменам во время тренировок – размером не больше спичечного коробка, но вмещающего десятки треков. На тот момент это казалось невозможным, такой компактности техника еще не достигла – и лишь благодаря разработкам инженерам из Эппл она появилась. Кто знает, если бы не они, мы бы до сих пор могли ходить с «кассетниками».

Что это означает на практике? Корпорация умеет ловить настроения и чувствовать конъюнктуру рынка, а на их основе – давать людям то, что им действительно нужно, даже если те раньше не задумывались об этом. А еще – экспериментировать и создавать технологии, которые изначально кажутся невозможными. Как тут не упомянуть про использование сканера LiDAR в последнем поколении техники, который позволил использовать технологии агентства NASA в смартфонах пользователей?

Ну и не будем забывать про совершенный дизайн техники с логотипом в форме яблока. Она всегда выглядит минималистично – и невероятно стильно.

Последние новинки от Apple не дают конкурентам расслабиться

Первые фирменные процессоры Apple M1 для Macbook M1, гарнитуры смешанной реальности, которые будут презентованы уже в этом году, новые технологии защиты клавиатуры ноутбуков от попадания влаги и пыли и экранов от растрескивания, - это лишь часть новинок, которые корпорация уже анонсировала в этом году. А еще объявила о презентации Айфон 13 в сентябре и пообещала раскрыть несколько секретов на конференции разработчиков в мае. Это означает, что расслабляться не стоит – «яблоко» будет и дальше удивлять своих поклонников и устраивать революции в мире высоких мобильных технологий.