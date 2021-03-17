 

Почему техника Apple стала самой популярной в мире?

Досуг Сегодня, 18:1640
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?

В сети магазинов Apple в Киеве, как и во всем мире, всегда людно. Все хотят обновить, купить свой первый «яблочный» гаджет или просто посмотреть на него. И это не удивительно: Эппл завоевала репутацию лучшей техники в мире, а девайсы с логотипов в форме яблока – самые продаваемые в мире. Как это удалось корпорации из Купертино? Давайте попробуем разобраться. 

Первый в мире смартфон

Сегодня уже не все вспоминают, что если бы не Iphone, возможно, смартфонов и не существовало бы. Раньше даже не задумывались о телефоне, с которого можно отправить электронное письмо или зайти в интернет. И когда создателю корпорации Apple пришла в голову такая идея, производители техники его не поддержали, заверив, что такой девайс не будет пользоваться спросом – он попросту не нужен людям.

Джобс в это не поверил, и Apple приступила к созданию устройства своими силами. Его появление на рынке произвело настоящих фурор, и конкуренты принялись изучать технологии и разрабатывать собственные девайсы с мобильным процессором. Но они потеряли время – к тому времени «яблоко» уже работало над улучшением своих разработок. Они были на шаг впереди конкурентов.  

Сегодня функциональность и технические возможности айфонов основаны не столько на технически продвинутых механизмах, сколько на программном обеспечении. Так, пока другие производители улучшают оптику камер, повышают их разрешение до 100 Мегапикселей и тем самым повышая стоимость производства смартфона, Apple совершенствует систему машинного обучения Neural Engineс и методы вычислительной фотографии. В результате – снимки, сделанные на айфон, намного выше по качеству, они достигают уровня профессиональной фототехники. 

Первый цифровой плеер – тоже выдумка Джобса

Ipad – это тоже выдумках Стива Джобса, причем его появление вызвано достаточно эгоистичными причинами. Он был на пробежке и задумался о создании плеера, который не будет мешать спортсменам во время тренировок – размером не больше спичечного коробка, но вмещающего десятки треков. На тот момент это казалось невозможным, такой компактности техника еще не достигла – и лишь благодаря разработкам инженерам из Эппл она появилась. Кто знает, если бы не они, мы бы до сих пор могли ходить с «кассетниками». 

Что это означает на практике? Корпорация умеет ловить настроения и чувствовать конъюнктуру рынка, а на их основе – давать людям то, что им действительно нужно, даже если те раньше не задумывались об этом. А еще – экспериментировать и создавать технологии, которые изначально кажутся невозможными. Как тут не упомянуть про использование сканера LiDAR в последнем поколении техники, который позволил использовать технологии агентства NASA в смартфонах пользователей?

Ну и не будем забывать про совершенный дизайн техники с логотипом в форме яблока. Она всегда выглядит минималистично – и невероятно стильно. 

Последние новинки от Apple не дают конкурентам расслабиться

Первые фирменные процессоры Apple M1 для Macbook M1, гарнитуры смешанной реальности, которые будут презентованы уже в этом году, новые технологии защиты клавиатуры ноутбуков от попадания влаги и пыли и экранов от растрескивания, - это лишь часть новинок, которые корпорация уже анонсировала в этом году. А еще объявила о презентации Айфон 13 в сентябре и пообещала раскрыть несколько секретов на конференции разработчиков в мае. Это означает, что расслабляться не стоит – «яблоко» будет и дальше удивлять своих поклонников и устраивать революции в мире высоких мобильных технологий.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Техника, apple, 7dniv, 7dnivinfo  
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Косметика Avene: у чому її унікальність
Косметика Avene: у чому її унікальність
Как происходит увеличение груди
Как происходит увеличение груди
Репетитор английского онлайн: 5 преимуществ
Репетитор английского онлайн: 5 преимуществ
Как перевести свой бизнес в интернет: рекомендации Cityhost.ua
Как перевести свой бизнес в интернет: рекомендации Cityhost.ua
Таунхаусы и коттеджи от застройщика Smart Development
Таунхаусы и коттеджи от застройщика Smart Development
Лайфхаки для легкого и интересного изучения иностранного языка в период летних каникул
Лайфхаки для легкого и интересного изучения иностранного языка в период летних каникул
Платья: время обновлять модные запасы
Платья: время обновлять модные запасы
Work and Travel USA - летняя работам студентам в США
Work and Travel USA - летняя работам студентам в США
Алкоголізм: хвороба, яка виліковується
Алкоголізм: хвороба, яка виліковується
Как осуществляется кодирование
Как осуществляется кодирование

Новости по теме

Репетитор английского онлайн: 5 преимуществ
Репетитор английского онлайн: 5 преимуществ
Вчера, 17:41
Сломался датчик температуры в холодильнике: что делать?
Сломался датчик температуры в холодильнике: что делать?
17-мар-2021, 11:48
Как выбрать планшет ребенку для игры и учебы
Как выбрать планшет ребенку для игры и учебы
27-фев-2021, 08:54
Разбил дисплей смартфона: что делать?
Разбил дисплей смартфона: что делать?
22-фев-2021, 19:12
Apple реализует в iPhone полезную функцию с запозданием в несколько лет
Apple реализует в iPhone полезную функцию с запозданием в несколько лет
15-фев-2021, 21:34

Последние новости

18:14
События
Сразу три оценки будут ставить за ВНО по украинскому языку и литературе
18:06
Политика
За законопроект о реформе Конституционного суда проголосовала Рада
18:04
События
В Турции удивились планам Зеленского продать им отобранную у китайцев "Мотор Сич"
16:29
События
Как власти собрались централизовать при помощи СНБО рынок обналички в Украине
16:27
События
Под Киевом нашли двухлетнего малыша. Его разыскивали три сотни человек и аэроразведка
16:25
События
Критикующим власть "слугам" лишением зарплат в конвертах пригрозил Офис президента
15:15
События
Кравчук заявил, что американские солдаты не будут защищать Украину
14:19
События
Кто мечтал вернуть Украине ядерную бомбу и реально ли это
13:57
Политика
К переговорам Зеленского и Макрона в Париже по видеосвязи подключится Меркель
11:59
События
Зачем Зеленский хочет ликвидировать суд, где оспаривают решения власти
11:47
События
Эксперты прогнозируют подорожание свинины для украинцев перед Пасхой
11:45
События
В Ровно смягчают карантин
10:51
События
Сегодня суд в Гааге возобновит слушания по трагедии на Донбассе рейса МН17
10:31
События
Под Одессой задержали жестокого двойного убийцу
10:14
События
Новые санкции против Кремля могут ввести сегодня США
09:45
События
Свои войска из Афганистана одновременно с армией США выведут страны НАТО
09:35
События
Байден призвал весь мир готовиться к следующей пандемии
09:31
События
Подробности задержания банды, которая с выдумкой вымогала деньги у фермера
08:33
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 апреля 2021
Вчера, 2021-04-14
21:23
События
После двухлетнего перерыва Ужгород возобновит прием регулярных авиарейсов

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 апреля 20213758
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 апреля 20213438
Почему Россия закрыла полеты в Турцию и при чем тут Зеленский1935
За сохранение старших классов в школах Украины проголосовала Рада1877
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 апреля 20211534
Новый газопровод "Союз Восток" построит Россия1212
"Превратить Украину в Сирию". Зачем Ермак требует ракетные комплексы "Пэтриот" и кто их нам даст718

Досуг

Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
В сети магазинов Apple в Киеве, как и во всем мире, всегда людно. Все хотят обновить, купить свой первый «яблочный» гаджет или просто посмотреть на него. И это не удивительно: Эппл завоевала репутацию лучшей техники в мире, а девайсы с логотипов в форме яблока – самые продаваемые
Сегодня, 18:1641
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Нож – очень важная и нужная вещь, которую люди активно используют в быту, и не только. Современные производители выпускают довольно широкое разнообразие данных изделий, среди которых особой популярностью пользуются так называемые ножи-балисонги (бабочки).
Сегодня, 17:3648
Косметика Avene: у чому її унікальність
Косметика Avene: у чому її унікальність
Основним компонентом косметики Avene є термальна вода, котра має цілющі та лікувальні властивості.
Сегодня, 16:1160
Как происходит увеличение груди
Как происходит увеличение груди
Увеличение груди занимает почти 1 место среди наиболее часто выполняемых косметических операций у женщин. Процедура относится к сфере пластической реконструктивной хирургии и гинекологии. Доктора занимаются восстановлением женской груди с 1890-х годов.
Сегодня, 15:3865
Репетитор английского онлайн: 5 преимуществ
Репетитор английского онлайн: 5 преимуществ
Изучение иностранного языка, в частности английского, в любом случае дело ответственное, требующее тщательного и серьезного подхода. Но не всегда хватает времени на посещения уроков в языковых школах, но это не значит, что на желании овладеть языком можно поставить крест.
Вчера, 17:41154
Как перевести свой бизнес в интернет: рекомендации Cityhost.ua
Как перевести свой бизнес в интернет: рекомендации Cityhost.ua
Экономика серьезно пострадала из-за пандемии, многие частные предприниматели потерпели убытки и закрылись. Чтобы избежать такой участи, стоит рассмотреть вариант продажи товаров и услуг онлайн.
Вчера, 16:00142

События

Сразу три оценки будут ставить за ВНО по украинскому языку и литературе
Сразу три оценки будут ставить за ВНО по украинскому языку и литературе
В 2021 году участники внешнего независимого оценивания (ВНО) по украинскому языку и литературе получат сразу три оценки.
Сегодня, 18:1450
В Турции удивились планам Зеленского продать им отобранную у китайцев "Мотор Сич"
В Турции удивились планам Зеленского продать им отобранную у китайцев "Мотор Сич"
В турецких СМИ появилась информация о планах украинских властей продать Турции недавно отобранный у китайских инвесторов завод "Мотор Сич".
Сегодня, 18:0446
Как власти собрались централизовать при помощи СНБО рынок обналички в Украине
Как власти собрались централизовать при помощи СНБО рынок обналички в Украине
Обнальщики и "конверты" сейчас на взводе.
Сегодня, 16:2982
Под Киевом нашли двухлетнего малыша. Его разыскивали три сотни человек и аэроразведка
Под Киевом нашли двухлетнего малыша. Его разыскивали три сотни человек и аэроразведка
В четверг, 15 апреля, в Киевской области нашли пропавшего двухлетнего мальчика, Богдана Униченка, который исчез в среду.
Сегодня, 16:2759
Критикующим власть "слугам" лишением зарплат в конвертах пригрозил Офис президента
Критикующим власть "слугам" лишением зарплат в конвертах пригрозил Офис президента
Офис президента пригрозил лишить зарплат в конвертах тех депутатов "Слуги народа", которые публично критикуют власть.
Сегодня, 16:2587
Кравчук заявил, что американские солдаты не будут защищать Украину
Кравчук заявил, что американские солдаты не будут защищать Украину
Украине не стоит ожидать помощи от американских солдат в вооруженном конфликте с Российской Федерацией.
Сегодня, 15:1569
7 Днів