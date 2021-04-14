Обзор недорогих заборов для дома и дачи

Ныне, в период пандемии, когда многие прочувствовали на себе ее негативные последствия в контексте сокращения рабочих мест, материальной нестабильности, повышения цен на продукты и товары, многие ищут пути сокращения своих финансовых трат. И как вариант, отдают предпочтение приобретению более дешевых товаров и услуг, в том числе это касается сферы строительства заборов на частных территориях, строительных площадках, государственных участках и т.д. По этой причине есть смысл проанализировать варианты дешевых но надежных разновидностей заборов.

Забор из профнастила

Первым интересным, в плане экономии бюджета, станет забор из профнастила. Много говорить о профнастиле нет смысла. Каждый кто интересуется современными, практичными стройматериалами знает как он выглядит. В целом о профлисте можно сказать следующее:

Выполняет общие защитно-охранные функции (предотвращает проникновение на территорию злоумышленников, посторонних людей).

Применяется для кровельных работ, изготовления навесов, ворот, калиток, заборов.

Имеет различные размеры, что позволяет варьировать размеры будущих конструкций.

Имеет огромное разнообразие цветов (любые из спектра красок Хамерайт).

Имеет различную толщину, от чего, в большей мере, зависит его стоимость. Более тонкие листы, например, 0.28 мм. имеет гораздо меньшую стоимость чем те же 0.35 мм, 0.45 мм или 0.5 мм.

Идеально защищает территорию от ветра, пыли.

Легко моется.

Не требует особенного ухода.

Не выгорают, не ржавеет.

Забор штакетник

Вторым, не менее выгодным и одновременно надежным, можно считать вариант забора из металлического штакетника. Рассмотрим какие его преимущества и варианты установки.

К преимуществам можно отнести:

максимально длительный срок эксплуатации, без необходимости окрашивания.

гарантирован идеальный воздухообмен, на всей территории. Это особенно важный момент для тех участков, которые имеют зеленые насаждения или газонное покрытие.

При необходимости есть возможность отрегулировать ширину просветов между планками.

Вся конструкция мобильна, то есть планки могут быть заменены или интересно скомбинированы;

Имеет дизайнерский, презентабельный внешний вид.

Имеет огромную палитров цветовых ршений.

Вариантов установки несколько:

простым рядом.

Двойным рядом.

Сплошным зашитым рядом.

В “шахматном” порядке.

Забор жалюзи

Третий вариант - забор жалюзи. Такой материал для обустройства территории, возможно, будет несколько отличаться по цене в более дорогую сторону. Это обусловлено несколькими факторами:

жалюзи - качественные панели, которые изготавливают из алюминия или нержавеющей стали.

в процессе изготовления каждой панели-жалюзи используют качественные лакокрасочные материалы, что гарантирует максимально длительный срок службы будущей конструкции.

В целом, забор-жалюзи отличается от других, следующими характеристиками:

имеет прекрасную пропускную способность (имеется в виду свежего воздуха, солнечного освещения).

Легко устанавливается усилиями даже непрофессионалов.

Подчеркивает статусность домовладения.

Имеет множество вариаций установки.

Неплохо подходит для зонирования участка.

Гармонично сочетается практически с любым экстерьерным решением на участке.

Максимально практичен: не выгорает, не подвержен коррозии, легко чистится, моется.

При форс-мажорных ситуациях, например, если кто-то въехал в забор, может быть легко демонтирован полностью или частично.

Имеет широкий модельный ряд (ламель Pipe, Double, Basic, Deep). Каждая модель придется по вкусу каждому отдельному покупателю.

То есть варианты дешево оградить участок есть - выбор за вами.