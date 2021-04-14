Обзор недорогих заборов для дома и дачи

Ныне, в период пандемии, когда многие прочувствовали на себе ее негативные последствия в контексте сокращения рабочих мест, материальной нестабильности, повышения цен на продукты и товары, многие ищут пути сокращения своих финансовых трат. И как вариант, отдают предпочтение приобретению более дешевых товаров и услуг, в том числе это касается сферы строительства заборов на частных территориях, строительных площадках, государственных участках и т.д. По этой причине есть смысл проанализировать варианты дешевых но надежных разновидностей заборов.
Забор из профнастила
Первым интересным, в плане экономии бюджета, станет забор из профнастила. Много говорить о профнастиле нет смысла. Каждый кто интересуется современными, практичными стройматериалами знает как он выглядит. В целом о профлисте можно сказать следующее:
- Выполняет общие защитно-охранные функции (предотвращает проникновение на территорию злоумышленников, посторонних людей).
- Применяется для кровельных работ, изготовления навесов, ворот, калиток, заборов.
- Имеет различные размеры, что позволяет варьировать размеры будущих конструкций.
- Имеет огромное разнообразие цветов (любые из спектра красок Хамерайт).
- Имеет различную толщину, от чего, в большей мере, зависит его стоимость. Более тонкие листы, например, 0.28 мм. имеет гораздо меньшую стоимость чем те же 0.35 мм, 0.45 мм или 0.5 мм.
- Идеально защищает территорию от ветра, пыли.
- Легко моется.
- Не требует особенного ухода.
- Не выгорают, не ржавеет.
Забор штакетник
Вторым, не менее выгодным и одновременно надежным, можно считать вариант забора из металлического штакетника. Рассмотрим какие его преимущества и варианты установки.
К преимуществам можно отнести:
- максимально длительный срок эксплуатации, без необходимости окрашивания.
- гарантирован идеальный воздухообмен, на всей территории. Это особенно важный момент для тех участков, которые имеют зеленые насаждения или газонное покрытие.
- При необходимости есть возможность отрегулировать ширину просветов между планками.
- Вся конструкция мобильна, то есть планки могут быть заменены или интересно скомбинированы;
- Имеет дизайнерский, презентабельный внешний вид.
- Имеет огромную палитров цветовых ршений.
Вариантов установки несколько:
- простым рядом.
- Двойным рядом.
- Сплошным зашитым рядом.
- В “шахматном” порядке.
Забор жалюзи
Третий вариант - забор жалюзи. Такой материал для обустройства территории, возможно, будет несколько отличаться по цене в более дорогую сторону. Это обусловлено несколькими факторами:
- жалюзи - качественные панели, которые изготавливают из алюминия или нержавеющей стали.
- в процессе изготовления каждой панели-жалюзи используют качественные лакокрасочные материалы, что гарантирует максимально длительный срок службы будущей конструкции.
В целом, забор-жалюзи отличается от других, следующими характеристиками:
- имеет прекрасную пропускную способность (имеется в виду свежего воздуха, солнечного освещения).
- Легко устанавливается усилиями даже непрофессионалов.
- Подчеркивает статусность домовладения.
- Имеет множество вариаций установки.
- Неплохо подходит для зонирования участка.
- Гармонично сочетается практически с любым экстерьерным решением на участке.
- Максимально практичен: не выгорает, не подвержен коррозии, легко чистится, моется.
- При форс-мажорных ситуациях, например, если кто-то въехал в забор, может быть легко демонтирован полностью или частично.
- Имеет широкий модельный ряд (ламель Pipe, Double, Basic, Deep). Каждая модель придется по вкусу каждому отдельному покупателю.
То есть варианты дешево оградить участок есть - выбор за вами.