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Досуг Сегодня, 14:5544
Обзор недорогих заборов для дома и дачи

Ныне, в период пандемии, когда многие прочувствовали на себе ее негативные последствия в контексте сокращения рабочих мест, материальной нестабильности, повышения цен на продукты и товары, многие ищут пути сокращения своих финансовых трат. И как вариант, отдают предпочтение приобретению более дешевых товаров и услуг, в том числе это касается сферы строительства заборов на частных территориях, строительных площадках, государственных участках и т.д. По этой причине есть смысл проанализировать варианты дешевых но надежных разновидностей заборов. 

Забор из профнастила

Первым интересным, в плане экономии бюджета, станет забор из профнастила. Много говорить о профнастиле нет смысла. Каждый кто интересуется современными, практичными стройматериалами знает как он выглядит. В целом о профлисте можно сказать следующее: 

  • Выполняет общие защитно-охранные функции (предотвращает проникновение на территорию злоумышленников, посторонних людей). 
  • Применяется для кровельных работ, изготовления навесов,  ворот, калиток, заборов.
  • Имеет различные размеры, что позволяет варьировать размеры будущих конструкций.
  • Имеет огромное разнообразие цветов (любые из спектра красок Хамерайт).
  • Имеет различную толщину, от чего, в большей мере, зависит его стоимость. Более тонкие листы, например, 0.28 мм. имеет гораздо меньшую стоимость чем те же 0.35 мм, 0.45 мм или 0.5 мм. 
  • Идеально защищает территорию от ветра, пыли.
  • Легко моется.
  • Не требует особенного ухода.
  • Не выгорают, не ржавеет.

Забор штакетник

Обзор недорогих заборов для дома и дачи

Вторым, не менее выгодным и одновременно надежным, можно считать вариант забора из металлического штакетника. Рассмотрим какие его преимущества и варианты установки.

К преимуществам можно отнести:

  • максимально длительный срок эксплуатации, без необходимости окрашивания.
  • гарантирован идеальный воздухообмен, на всей территории. Это особенно важный момент для тех участков, которые имеют зеленые насаждения или газонное покрытие.  
  • При необходимости есть возможность отрегулировать ширину просветов между планками.
  • Вся конструкция мобильна, то есть планки могут быть заменены или интересно скомбинированы;
  • Имеет дизайнерский, презентабельный внешний вид.
  • Имеет огромную палитров цветовых ршений.

Вариантов установки несколько:

  • простым рядом.
  • Двойным рядом.
  • Сплошным зашитым рядом.
  • В “шахматном” порядке.

Забор жалюзи

Обзор недорогих заборов для дома и дачи

Третий вариант - забор жалюзи. Такой материал для обустройства территории, возможно, будет несколько отличаться по цене в более дорогую сторону. Это обусловлено несколькими факторами:

  • жалюзи - качественные панели, которые изготавливают из алюминия или нержавеющей стали.  
  • в процессе изготовления каждой панели-жалюзи используют качественные лакокрасочные материалы, что гарантирует максимально длительный срок службы будущей конструкции.

Обзор недорогих заборов для дома и дачи

В целом, забор-жалюзи отличается от других, следующими характеристиками:

  • имеет прекрасную пропускную способность (имеется в виду свежего воздуха, солнечного освещения).
  • Легко устанавливается усилиями даже непрофессионалов.
  • Подчеркивает статусность домовладения.
  • Имеет множество вариаций установки.
  • Неплохо подходит для зонирования участка.
  • Гармонично сочетается практически с любым экстерьерным решением на участке.
  • Максимально практичен: не выгорает, не подвержен коррозии, легко чистится, моется.
  • При форс-мажорных ситуациях, например, если кто-то въехал в забор, может быть легко демонтирован полностью или частично. 
  • Имеет широкий модельный ряд (ламель Pipe, Double, Basic, Deep). Каждая модель придется по вкусу каждому отдельному покупателю. 

То есть варианты дешево оградить участок есть - выбор за вами.

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Теги: news, новости, Украина, Забор, 7dniv, 7dnivinfo  
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
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Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
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